Bahçeli \'\'Hodri meydan\'\' diyerek dünyaya çağrı yaptı: Gazze\'deki Barış Kurulu\'nun başkanı Erdoğan olmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Gazze'deki Barış Kurulu'nun kurucu üyeleri arasına davet etmesine yanıt verdi. Bahçeli, "Barışın başı Türkiye, onun başı Cumhurbaşkanı Erdoğan olmalıdır" dedi.

"BARIŞ KURULU'NUN BAŞKANI ERDOĞAN OLMALI"

Bahçeli konuşmasının sonunda şu ifadeleri kullandı: "Aziz milletimize sesleniyoruz. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmalıdır. Hepinizi Cenabı Allah'a emanet ediyorum. Son bir cümle söylüyorum: Başta Amerika olmak üzere dünyada kim varsa sesleniyorum; Filistin ve Gazze meselesinde barışın kurucu başkanı Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmalıdır, sonra kim katılacaksa katılsın. Barışın başı Türkiye'dir, onun başı Cumhurbaşkanıdır. Haydi hodri meydan diyoruz. Sağ olun, var olun."