Bahçeli: Köpeklere karşı uygulanacak her türlü yanlışın karşısında dururuz, kimse merak etmesin - Son Dakika
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Politika

Bahçeli: Köpeklere karşı uygulanacak her türlü yanlışın karşısında dururuz, kimse merak etmesin

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, köpeklerin uyutulmasını da içeren sokak hayvanlarına yönelik kanun teklifi için dikkat çeken ifadeler kullandı. Bahçeli "Köpeklere karşı uygulanacak her türlü yanlışın karşısında dururuz, kimse merak etmesin. MHP hayvan dostudur, köpeklerin öldürülmesine karşıyız" dedi.

23.07.2024 11:34
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Bugün MHP Genel Merkez Binası'nda kameraların önüne geçen Devlet Bahçeli, TBMM'de görüşmeleri devam eden sokak hayvanlarına yönelik kanun teklifiyle ilgili de konuştu. Bahçeli "Köpeklere karşı uygulanacak her türlü yanlışın karşısında dururuz, kimse merak etmesin" ifadelerini kullandı.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda, yaklaşık 14 saat süren görüşmelerin ardından sahipsiz hayvanlara yönelik Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 4 maddesi daha kabul edildi.

Teklifin kabul edilen maddelerine göre, hayvan bakımevlerine alınan hayvanlardan rehabilite edilen köpekler sahiplendirilinceye kadar bu yerlerde barındırılacak. Doğru ve güncel veri sağlanabilmesi amacıyla hayvan bakımevlerine alınan hayvanlar Tarım ve Orman Bakanlığı veri sistemine kaydedilecek.

TARTIŞMALI MADDE DE KOMİSYONDAN GEÇTİ

Bakımevine alınan köpeklerden insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olanlarına, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'ndaki 9. maddesindeki "Hayvanlara ötenazi yapmak yasak olacak ancak hayvanlara acı ve ıstırap çektiren veya iyileşme durumu bulunmayan hastalık durumlarında, akut bulaşıcı bir hayvan hastalığının önlenmesi ya da eradikasyonu amacıyla veya insan sağlığı için risk oluşturan durumlarda, davranışları insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen durumlarda, veteriner hekim tarafından ötenazi yapılmasına karar verilebilecek. Ötenazi işlemi veteriner hekim tarafından veya veteriner hekim gözetiminde yapılacak" hükümleri uygulanacak.

"MHP HAYVAN DOSTUDUR, KÖPEKLERİN ÖLDÜRÜLMESİNE KARŞIYIZ"

Komisyondaki görüşmelerin devam ettiği süreçte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de partisinin genel merkezinde gazetecilerin sorularını yanıtlıyordu. Bir gazetecinin konuyla ilgili sorusuna yanıt veren Bahçeli "Köpeklere karşı uygulanacak her türlü yanlışın karşısında dururuz, kimse merak etmesin. MHP hayvan dostudur, köpeklerin öldürülmesine karşıyız" ifadelerini kullandı.

Bahçeli: Köpeklere karşı uygulanacak her türlü yanlışın karşısında dururuz, kimse merak etmesin

Devlet Bahçeli, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli: Köpeklere karşı uygulanacak her türlü yanlışın karşısında dururuz, kimse merak etmesin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Yunuss Bayern: Peki seni ne yapacaz? 37 14 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU: MHP yi ne hale getirdiniz 32 8 Yanıtla
  • Ali boz: senin olduğun hiç bir işte hayır yok.. 34 6 Yanıtla
  • Han ak: sayın Bahçeli mülteci sığınmacilarada bı el atsanız 30 0 Yanıtla
  • Emrullah Güllü: kopeker ölmesin diyer kopeklesenlere bir çare bulunsun 16 7 Yanıtla
  • ferhat eser: bir chp li olarak köpeklerin uyutulması konusunda hem fikir olduğum akp yi sonuna kadar destekliyorum ve uyutulmaların tamamı gerçekleşene kadar akp liyim 7 11 Yanıtla
  • ALİ *: HERKEZ İŞİNE GELENİ SÖYLÜYOR YAHU ORTADA BİR İNSANLIK SORUNU VAR SOKAKTA SERSERİ MAYIN GİBİ DOLAŞAN ÇETELEŞMİŞ SOKAK KÖPEKLERİ VE ISIRILANVE HATTA ÖLEN ONCA İNSAN VAR AMA İŞ LAFA GELİNCE KARŞIYIZ AMA CARE YOK NE HALİNİZ VARSA GÖRÜN Anlayışı. MANDIRA FİLOZOFU GİBİ HERŞEYE KARŞI AMA ÇÖZÜM YOK HERŞEY DOĞAL AKIŞINA BIRAKILSIN NE HALİNİZ VARSA GÖRÜN AZINLIK NE İSTERSE O OLUR ANLAYIŞI 3 2 Yanıtla
  • Kerem saygılı: İlk defa katılıyorum doğru söylemiş. 3 0 Yanıtla
    Kerem saygılı: Köpekleri iyi korurlar 0 0

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