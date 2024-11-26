Bahçeli: MHP'ye saldırı ortamı açan medya patronlarını tek tek not aldık - Son Dakika
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Politika

Bahçeli: MHP'ye saldırı ortamı açan medya patronlarını tek tek not aldık

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Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "İmralı ile DEM grubu arasındaki yüz yüze teması olmalıdır. Görüşlerimizden kesinlikle vazgeçmeliyiz. TV'de yuvalanan MHP düşmanlarını, yorumcu müsveddelerini, medya organlarını ve patronlarını tek tek not aldığımızı, zamanı geldiğinde burunlarından fitil fitil getireceğimizi, tenhadaki özürlerinin kabul edilmeyeceğini duyuruyorum" dedi.

26.11.2024 11:34
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. 22 Ekim tarihinde teröristbaşı Abdullah Öcalan için yaptığı yineleyen Bahçeli "MHP her sözünün arkasındadır. Ne dediysek onun arkasındayız. İmralı ile DEM grubu arasındaki yüz yüze teması olmalıdır. Görüşlerimizden kesinlikle vazgeçmeliyiz" dedi.

"ZAMANI GELDİĞİNDE BURUNLARINDAN FİTİL FİTİL GETİRECEĞİZ"

Bahçeli sözlerine şöyle devam etti; "TV'de yuvalanan MHP düşmanlarını, yorumcu müsveddelerini, medya organlarını ve patronlarını tek tek not aldığımızı, zamanı geldiğinde burunlarından fitil fitil getireceğimizi, tenhadaki özürlerinin kabul edilmeyeceğini duyuruyorum. Asılsız konuşanların, sahibinin sesini aktaranların alınlarını karışlarız.

"YETERİNCE ÇİLE ÇEKİLDİ"

Terör çıkmaz sokaktır. Kürt kardeşlerimizin terör örgütleri ile ne ilgisi ne ilişkisi vardır. Yeterince çile çekildi, yeterince acı yaşandı. Silah seçenek değil, kucaklayıcı siyaset hedefimizdir."

Bahçeli: MHP\'ye saldırı ortamı açan medya patronlarını tek tek not aldık

Devlet Bahçeli, Politika, 3-sayfa, İmralı, Dünya, Medya, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli: MHP'ye saldırı ortamı açan medya patronlarını tek tek not aldık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Neşe yer:
    Bunların işi de tehdit başka şey değil. 26 5 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Kes sesini Davar 16 3 Yanıtla
  • O bir Karşıyakalı:
    eee sonra ?? 15 0 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    Eminim çok korkmuşlardır.. Ağzından hayırlı bir kelam çıkmayan,bastığı yerde ot bitmeyen bereketsiz adam.. 11 2 Yanıtla
  • Emre Sunay:
    Acaba ne zaman can vereceksin?!! 8 2 Yanıtla
  • Yaşar kemal Çanakcı:
    tarih de sizi not aldı. 8 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    YUZDE 6 OYLA NOT ALMIŞ, MILKET SENI ÇOKTAN SILDI 8 0 Yanıtla
  • Nuri Varol:
    bu bunagi görmek istemiyoruz git torun sev diyeceğiz ama torunda yok 7 0 Yanıtla
  • Nuri Varol:
    yine konuşmuş sarayın soytarisi 7 0 Yanıtla
  • Mehmet Aydaz:
    Niye,,, Ali kıran baş kesenmisiniz, oy oranı %5 lerin altına düşmüş bir parti ülkeme istkamet çiziyor vakit kaybetmeden erken seçim yapılmalıdır 7 0 Yanıtla
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