Bahçeli'nin ittifak resti ortalığı karıştırdı! Erdoğan kurmaylarını ''Aman ha'' diyerek uyardı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Bahçeli'nin ittifak resti ortalığı karıştırdı! Erdoğan kurmaylarını ''Aman ha'' diyerek uyardı

Geniş Video İzle

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "AK Parti ve CHP ittifak yapsın, 6'lı masa da destek versin" çıkışı AK Parti'de geniş yankı buldu. Kimileri bu çıkışı ittifak içinde "Çatlak" olarak yorumlarken AK Partili kurmaylar, "Her toplantıda da, Cumhurbaşkanı bize 'Aman ha, Cumhur İttifakı'na zarar verecek bir söz davranış içerisinde olmayın' diye uyarıyor. Son görüşmelerinde de, Sayın Bahçeli ile çok iyi görüşme yaptıklarını ve aralarında herhangi bir problem olmadığını özellikle söyledi." yorumunu yaptı.

14.06.2024 08:24  Güncelleme: 09:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Meral Akşener, Özgür Özel ve Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'le yaptığı görüşmelerden sonra MHP lideri Bahçeli'nin "İttifak dağılıyor" yorumlarına yol açan açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Partilileri "Aman ha" diyerek uyardığı öne sürüldü.

"NORMALLEŞME TÜRKİYE'DE EKSEN DEĞİŞİKLİĞİ YAPABİLİR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın art arda yaptığı görüşmelerin ardından gözler Cumhur İttifakı ortağı MHP'ye çevrildi. Kulislerde "Normalleşme adımlarının" Bahçeli'de " Türkiye'de bir eksen değişikliğini ortaya çıkarabileceği endişesi" oluşturabileceği yorumu yapılırken, MHP liderinin" AK Parti ve CHP ittifak yapsın, 6'lı masa da destek versin" çıkışının bu endişeden kaynaklı olduğu ifade ediliyor.

"CUMHURBAŞKANI BİZİ AMAN HA DİYEREK UYARIYOR"

Türkiye gazetesinin haberine göre, AK Parti kaynakları, "Bu açıklama Cumhurbaşkanı ile görüşülerek yapılmış bir açıklamadır. Cumhur İttifakı sıradan bir işbirliği değildir. Hangi şartlarda bir araya geldiğimizi unutmayız. Hem biz hem Sayın Cumhurbaşkanı; Sayın Bahçeli ve MHP'yi çok önemsiyoruz. Her toplantıda da Cumhurbaşkanı bize 'Aman ha, Cumhur İttifakı'na zarar verecek bir söz davranış içerisinde olmayın' diye uyarıyor. Son görüşmelerinde de Sayın Bahçeli ile çok iyi görüşme yaptıklarını ve aralarında herhangi bir problem olmadığını özellikle söyledi' değerlendirmesinde bulunuyor" yorumunu yaptı.

"CUMHUR İTTİFAKI 15 TEMMUZ RUHUYLA KURULDU"

AK Parti Grup Başkan Vekili Emin Akbaşoğlu "Cumhur İttifakı kararlılıkla yoluna devam etmektedir. Bu konuda irademiz nettir" dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir de Cumhur İttifakı'nın 15 Temmuz ruhuyla kurulduğunu belirterek "Bugüne kadarki ittifak girişimlerini günü kurtarmak üzerine inşa edenlerin, bu ilkeli bir araya gelişi idrak etmesini beklemiyoruz" mesajını verdi.

ERDOĞAN, BAHÇELİ İLE GÖRÜŞECEK

Öte yandan, Cumhurbaşkanı'nın İspanya'ya gidişinde uçakta bulunan bazı kurmayları ile değerlendirme yaptığı ve yurtdışı seyahatinden döndükten sonra Bahçeli ile görüşeceği öğrenildi.

Bahçeli\'nin ittifak resti ortalığı karıştırdı! Erdoğan kurmaylarını \'\'Aman ha\'\' diyerek uyardı

Devlet Bahçeli, AK Parti, MHP, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli'nin ittifak resti ortalığı karıştırdı! Erdoğan kurmaylarını ''Aman ha'' diyerek uyardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Yavuz null: kıskanmış yazık ???? 3 1 Yanıtla

13:15 Sinan Ateş cinayetiyle gündeme gelen Olcay Kılavuz sessizliğini bozdu: Bana talimat verildi Sinan Ateş cinayetiyle gündeme gelen Olcay Kılavuz sessizliğini bozdu: Bana talimat verildi
12:44 AK Parti’ye mi geçecek İYİ Parti’de dedikoduları alevlendirecek istifa AK Parti'ye mi geçecek? İYİ Parti'de dedikoduları alevlendirecek istifa
12:21 Nagehan Alçı “Bana şiddet uyguladı“ dedi, Rasim Ozan Kütahyalı’dan manidar yanıt geldi Nagehan Alçı "Bana şiddet uyguladı" dedi, Rasim Ozan Kütahyalı'dan manidar yanıt geldi
09:40 Orta Doğu’da yeni savaşa 24 saat kaldı Hizbullah’tan İsrail’e son uyarı Orta Doğu'da yeni savaşa 24 saat kaldı! Hizbullah'tan İsrail'e son uyarı
09:24 Komedyen Hasan Can Kaya’nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alındı Komedyen Hasan Can Kaya'nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alındı
13:21 Bakan Şimşek duyurdu: Enflasyon verilerinde umut vaat eden gelişme Bakan Şimşek duyurdu: Enflasyon verilerinde umut vaat eden gelişme
12:40 Mühürlü üç kapıdan geçiliyor Wanda Nara servet değerindeki çantalarını özel odada saklıyor Mühürlü üç kapıdan geçiliyor! Wanda Nara servet değerindeki çantalarını özel odada saklıyor
12:12 Liderlerin Kurban Bayramı programı belli oldu Erdoğan, Ankara dışında, Özel ise memleketi Manisa’da olacak Liderlerin Kurban Bayramı programı belli oldu! Erdoğan, Ankara dışında, Özel ise memleketi Manisa'da olacak
11:58 Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti, partneri Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti, partneri Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı
11:36 Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş’a imzayı attı Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş'a imzayı attı
11:21 Kardeşleri serbest kalan Dilan Polat’ın da tahliyesi istendi Kardeşleri serbest kalan Dilan Polat'ın da tahliyesi istendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 13:45:35. #1.11#
SON DAKİKA: Bahçeli'nin ittifak resti ortalığı karıştırdı! Erdoğan kurmaylarını ''Aman ha'' diyerek uyardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement