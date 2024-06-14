Bahçeli\'nin ittifak resti ortalığı karıştırdı! Erdoğan kurmaylarını \'\'Aman ha\'\' diyerek uyardı

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Meral Akşener, Özgür Özel ve Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'le yaptığı görüşmelerden sonra MHP lideri Bahçeli'nin "İttifak dağılıyor" yorumlarına yol açan açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Partilileri "Aman ha" diyerek uyardığı öne sürüldü.

"NORMALLEŞME TÜRKİYE'DE EKSEN DEĞİŞİKLİĞİ YAPABİLİR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın art arda yaptığı görüşmelerin ardından gözler Cumhur İttifakı ortağı MHP'ye çevrildi. Kulislerde "Normalleşme adımlarının" Bahçeli'de " Türkiye'de bir eksen değişikliğini ortaya çıkarabileceği endişesi" oluşturabileceği yorumu yapılırken, MHP liderinin" AK Parti ve CHP ittifak yapsın, 6'lı masa da destek versin" çıkışının bu endişeden kaynaklı olduğu ifade ediliyor.

"CUMHURBAŞKANI BİZİ AMAN HA DİYEREK UYARIYOR"

Türkiye gazetesinin haberine göre, AK Parti kaynakları, "Bu açıklama Cumhurbaşkanı ile görüşülerek yapılmış bir açıklamadır. Cumhur İttifakı sıradan bir işbirliği değildir. Hangi şartlarda bir araya geldiğimizi unutmayız. Hem biz hem Sayın Cumhurbaşkanı; Sayın Bahçeli ve MHP'yi çok önemsiyoruz. Her toplantıda da Cumhurbaşkanı bize 'Aman ha, Cumhur İttifakı'na zarar verecek bir söz davranış içerisinde olmayın' diye uyarıyor. Son görüşmelerinde de Sayın Bahçeli ile çok iyi görüşme yaptıklarını ve aralarında herhangi bir problem olmadığını özellikle söyledi' değerlendirmesinde bulunuyor" yorumunu yaptı.

"CUMHUR İTTİFAKI 15 TEMMUZ RUHUYLA KURULDU"

AK Parti Grup Başkan Vekili Emin Akbaşoğlu "Cumhur İttifakı kararlılıkla yoluna devam etmektedir. Bu konuda irademiz nettir" dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir de Cumhur İttifakı'nın 15 Temmuz ruhuyla kurulduğunu belirterek "Bugüne kadarki ittifak girişimlerini günü kurtarmak üzerine inşa edenlerin, bu ilkeli bir araya gelişi idrak etmesini beklemiyoruz" mesajını verdi.

ERDOĞAN, BAHÇELİ İLE GÖRÜŞECEK

Öte yandan, Cumhurbaşkanı'nın İspanya'ya gidişinde uçakta bulunan bazı kurmayları ile değerlendirme yaptığı ve yurtdışı seyahatinden döndükten sonra Bahçeli ile görüşeceği öğrenildi.