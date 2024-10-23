Bahçeli\'nin çağrısı Zafer Partisi\'ne yaradı! Yeni üye kayıtları nedeniyle resmi site çöktü

Politika

MHP lideri Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında teröristbaşı Abdullah Öcalan ile ilgili olarak yaptığı çağrı kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Bahçeli "Gelsin TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, terörün tamamen bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırsın" ifadelerini kullandı.

EN SERT TEPKİLERDEN BİRİ ÖZDAĞ'DAN GELDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bebek katili Öcalan'a yönelik çağrısı Türk siyasetinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşlerken tepkileri de beraberinde getirdi. Bahçeli'nin sözlerine en sert tepkilerden biri ise Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan geldi.

"CHP, DEM İLE KOALİSYON İÇERİSİNDEDİR"

Özdağ "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün yaptığı açıklamada terörist başı Öcalan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşup DEM grubuna seslenmesi gerektiğini söylemiştir. Devlet Bahçeli'nin bu çağrısı Recep Tayyip Erdoğan ve Özgür Özel tarafından da desteklenmiştir. Bu çağrıya çözülme ortakları DEM, CHP, AK Parti'nin açık desteğinin olduğunu görüyoruz. Artık Türkiye'de Cumhur İttifakı ve CHP'den oluşan yeni adıyla Cumhur Halk Partisi vardır. Cumhur Halk Partisi, DEM'le koalisyon içerisindedir. Artık Erdoğan, Özel, Bahçeli ve Öcalan'ın el ele yürüdüklerini görüyoruz. Devlet Bahçeli'nin 'terörist başı Öcalan TBMM'de DEM grubuna konuşsun' ifadesi tam bir siyasal cinnettir. Devlet Bahçeli belli ki terör örgütünü hiç tanımamış.

"ÖCALAN'A TÜRK MİLLETİNE AİT OLAN NEYİ TEKLİF EDİYORSUNUZ?"

Terör örgütünün sözde başkanlık konseyi yapmış olduğu edepsiz açıklamada, 'Savaşa biz karar veririz' mealinde açıklamalar yaptı. Terör örgütünde terörist başı Öcalan'ın artık fiili bir otoritesi yok. Ancak kurucu olmasından kaynaklanan simgesel bir otoritesi var. Öcalan'ın ne demesini bekliyorsunuz? 'Hadi silahlarınızı gömün, barış yapalım.' Böyle mi demesini istiyorsunuz? Siz önce Türk milletine itiraf edin. Öcalan'a bu konuşmayı yapması için ne verdiniz? Özgür Özel, 'El yükseltiyorum. Devlet Bey, Kürtlere bir devlet teklif ediyorum. Tam olarak kendilerine ait hissetmeyen bütün Kürtlere Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sahibi olmayı teklif ediyorum' diyor. Erdoğan'a, Bahçeli'ye, Özel'e soruyorum; Öcalan'a Türk Milletine ait olan neyi teklif ediyorsunuz? Neyi vermeye karar verdiniz?" dedi.

ZAFER PARTİSİ'NİN RESMİ SİTESİ ÇÖKTÜ

Özdağ'ın bu sözleri büyük yankı uyandırırken Zafer Partisi'ne yönelik büyük bir üye akını başladığı ifade edildi. Parti kaynakları yeni üyelikler nedeniyle resmi sitenin çöktüğünü duyurdu.