Bahçeli\'nin çağrısı sonrası DEM Parti Öcalan\'la görüşmek için yazılı başvuru yaptı

Politika

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün partisinin grup toplantısında teröristbaşı Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıyı yineledi.

BAHÇELİ: 22 EKİM TARİHİNDE NE DEDİYSEK ONUN ARKASINDAYIZ

Bahçeli "Kürdü Türk'ten ayırmak dünyayı güneş sisteminden ayırmak kadar imkansız ve deli saçmasıdır. Geleceğimiz birdir, el ele verip gönüllerimizi yoğurarak terörü gündemimizden tamamıyla çıkarmalıyız. Kandil'de demlenenler bir karar vermeli. Bölücü örgütlerden yana mı yoksa kader ortaklığından yana mısınız? MHP her sözünün arkasındadır. 22 Ekim tarihinde ne dediysek onun arkasındayız. İmralı ile DEM grubu arasındaki yüz yüze teması olmalıdır" ifadelerini kullandı.

DEM PARTİ'DEN YANIT GECİKMEDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "İmralı ile yüz yüze temas olmalı" çağrısına DEM Parti'den yanıt gecikmedi. Partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan "Bugün de konuşuldu bizden önce MHP grubunda. Ama emin olun biz hazırlıklarımızı yapmıştık.

"BUGÜN ADALET BAKANLIĞI'NA BAŞVURACAĞIZ"

Demek ki çözüme dönük akıl bazen aynı işliyor. Biz Tülay eşbaşkanımızla birlikte İmralı'da Sayın Abdullah Öcalan'la görüşmek için bugün Adalet Bakanlığı'na başvuracağız" ifadelerini kullandı.

YAZILI BAŞVURUDA BULUNDULAR

Öte yandan parti grubundaki bu sözlerin ardından DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na yazılı başvuruda bulundu.