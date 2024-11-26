Bahçeli'nin çağrısı sonrası DEM Parti Öcalan'la görüşmek için yazılı başvuru yaptı - Son Dakika
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Politika

Bahçeli'nin çağrısı sonrası DEM Parti Öcalan'la görüşmek için yazılı başvuru yaptı

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında yaptığı "İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temas olmalı" çağrısına DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan jet yanıt geldi. Meclis Grup toplantısında açıklamalarda bulunan Bakırhan "İmralı'ya gitmek için bugün başvuru yapacağız" ifadelerini kullandı. Bakırhan'ın sözlerinin ardından DEM Parti, Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na yazılı başvuruda bulundu.

26.11.2024 13:25  Güncelleme: 13:42
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün partisinin grup toplantısında teröristbaşı Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıyı yineledi.

BAHÇELİ: 22 EKİM TARİHİNDE NE DEDİYSEK ONUN ARKASINDAYIZ

Bahçeli "Kürdü Türk'ten ayırmak dünyayı güneş sisteminden ayırmak kadar imkansız ve deli saçmasıdır. Geleceğimiz birdir, el ele verip gönüllerimizi yoğurarak terörü gündemimizden tamamıyla çıkarmalıyız. Kandil'de demlenenler bir karar vermeli. Bölücü örgütlerden yana mı yoksa kader ortaklığından yana mısınız? MHP her sözünün arkasındadır. 22 Ekim tarihinde ne dediysek onun arkasındayız. İmralı ile DEM grubu arasındaki yüz yüze teması olmalıdır" ifadelerini kullandı.

DEM PARTİ'DEN YANIT GECİKMEDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "İmralı ile yüz yüze temas olmalı" çağrısına DEM Parti'den yanıt gecikmedi. Partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan "Bugün de konuşuldu bizden önce MHP grubunda. Ama emin olun biz hazırlıklarımızı yapmıştık.

"BUGÜN ADALET BAKANLIĞI'NA BAŞVURACAĞIZ"

Demek ki çözüme dönük akıl bazen aynı işliyor. Biz Tülay eşbaşkanımızla birlikte İmralı'da Sayın Abdullah Öcalan'la görüşmek için bugün Adalet Bakanlığı'na başvuracağız" ifadelerini kullandı.

YAZILI BAŞVURUDA BULUNDULAR

Öte yandan parti grubundaki bu sözlerin ardından DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na yazılı başvuruda bulundu.

Bahçeli\'nin çağrısı sonrası DEM Parti Öcalan\'la görüşmek için yazılı başvuru yaptı

Adalet Bakanlığı, Tuncer Bakırhan, Devlet Bahçeli, DEM Parti, Politika, 3-sayfa, İmralı, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli'nin çağrısı sonrası DEM Parti Öcalan'la görüşmek için yazılı başvuru yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • Selçuk Bülbül:
    devlet bahçeli boş bı insan değildir arkadaşlar. böyle konuşuyorsa vardır bı bildiği o yüzden oturup bekleyip görmek lazım. 73 151 Yanıtla
  • Kara kartal null:
    ayni çağrıyı chp yapsa kapatma davasi acardilar 143 25 Yanıtla
  • Refik Durmua:
    devlet için vatan için ne gerekiyorsa onu yapıyordur sonunu görmeden yorum yapmamak lazim devlet aklı belli olmaz 40 108 Yanıtla
  • Atilla Kamış:
    Kafayı yemiş bunamış yaşlı siyasetçi Zamanında Erdoğan kendisi demiyor muydu bunamış siyasetçiler kenara çekilsin diye 80 17 Yanıtla
  • Erol MARASLI:
    Oslo'da PKK ile görüşen,açılım süreci denen ihanet sürecini yapan,fetöye herşeyi verenler zamanında gıkı çıkmazken özgür özel in Selahattin Demirtaş'a selam göndermesini,Meral aklener in kahvaltı yapabilirize yakın söylemlerinde neredeyse vatannhainliği ike suçladılar.şimdi o kendini ülkenin sahibi sana,sözde çok vatansever olduklarını söyleyen zatlar Bahçeli'nin bu söylemlerine neden çıtınız çıkmıyor. 51 9 Yanıtla
  • Muhammed Kucuk:
    CHP dem parti ile adı anilinca hemen PKK diyenler.Simdi vardır bı bildigi diyorsunuz.Bunun adı omurgasizliktir 41 10 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Köpek herif 35 11 Yanıtla
  • Muhammed Kucuk:
    Mhpkk yine işbaşında.Devlet bahçeli kendisi gidip gorussun.Randevu talebinin olumsuz degerlendirilecegini sanmıyorum.Bu kadar ısrar ediyorsa gitsin kendi görussün bizzat. 34 8 Yanıtla
  • Cem Büyük:
    vay be neler oluyor neler 29 4 Yanıtla
  • Seyhan Aktaş:
    BAHÇELİ,devleti bitirdin 25 6 Yanıtla
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