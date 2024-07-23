MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün partisinin genel merkezinde sürpriz bir basın toplantısı düzenleyerek gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Ekonomiye ilişkin muhalefetten gelen yorumlara tepki gösteren Bahçeli "Türkiye ekonomisi güven verici adım ve hamlelerle istikrarlı ve umut uyandıran bir yükseliş kulvarındadır" açıklamasında bulundu.
Bahçeli'nin sarf ettiği cümleye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de yanıt gecikmedi. Bakan Şimşek "Cumhur ittifakının değerli ortağı MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin ekonomi programımıza verdikleri destek çok kıymetlidir. Siyasi istikrarla birlikte rasyonel politikaların kararlılıkla uygulanması başarıyı getiriyor" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › Bahçeli'nin ekonomi yorumuna Şimşek'ten yanıt gecikmedi: Desteğiniz çok kıymetli - Son Dakika
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