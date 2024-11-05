Bahçeli\'nin \'\'Erdoğan tek seçenek\'\' çıkışına Süleyman Soylu\'dan destek

Politika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için Anayasal düzenlemeyi işaret etti.

Bahçeli toplantıda "Aklında soru işaretleri olanlar varsa; eğer terör hayatımızdan sökülüp atılırsa, enflasyon canavarına darbe inerse, sayın Erdoğan'ın bir kez daha seçilmesi doğal ve doğru bir tercih değil midir? Birbirleri ile huzura kavuşamayanlar Türkiye'nin ayrımcılığını nasıl giderecek? Türkiye Yüzyılı geleceği için sayın Erdoğan güvencedir, bize göre tek seçenektir. Bu kapsamda Anayasal düzenleme yapılmalıdır" diye konuştu.

SÜLEYMAN SOYLU'DAN DESTEK

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin sözlerini sosyal medya hesabından paylaşarak destek verdi. Soylu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Büyüğümüz Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanımızın bir kez daha seçime girmesi ifadeleri ülkemizin istikrar ve Türkiye Yüzyılı'nın istikamet meselesidir. Minnettarız"