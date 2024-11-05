Bahçeli'nin ''Erdoğan tek seçenek'' çıkışına Süleyman Soylu'dan destek - Son Dakika
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Politika

Bahçeli'nin ''Erdoğan tek seçenek'' çıkışına Süleyman Soylu'dan destek

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AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, ''Cumhurbaşkanı Erdoğan tek seçenektir. Bu kapsamda Anayasal düzenleme yapılmalıdır'' sözlerine destek verdi. Soylu , ''Büyüğümüz Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanımızın bir kez daha seçime girmesi ifadeleri ülkemizin istikrar ve Türkiye Yüzyılı'nın istikamet meselesidir. Minnettarız'' ifadelerini kullandı.

05.11.2024 14:14
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için Anayasal düzenlemeyi işaret etti.

Bahçeli toplantıda "Aklında soru işaretleri olanlar varsa; eğer terör hayatımızdan sökülüp atılırsa, enflasyon canavarına darbe inerse, sayın Erdoğan'ın bir kez daha seçilmesi doğal ve doğru bir tercih değil midir? Birbirleri ile huzura kavuşamayanlar Türkiye'nin ayrımcılığını nasıl giderecek? Türkiye Yüzyılı geleceği için sayın Erdoğan güvencedir, bize göre tek seçenektir. Bu kapsamda Anayasal düzenleme yapılmalıdır" diye konuştu.

SÜLEYMAN SOYLU'DAN DESTEK

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin sözlerini sosyal medya hesabından paylaşarak destek verdi. Soylu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Büyüğümüz Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanımızın bir kez daha seçime girmesi ifadeleri ülkemizin istikrar ve Türkiye Yüzyılı'nın istikamet meselesidir. Minnettarız"

Bahçeli\'nin \'\'Erdoğan tek seçenek\'\' çıkışına Süleyman Soylu\'dan destek

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Son Dakika Politika Bahçeli'nin ''Erdoğan tek seçenek'' çıkışına Süleyman Soylu'dan destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Muhammed Bayram Deveci:
    Kesinlikle rte devam 12 31 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Soylu tekrar iç işleri bakanı olacak. Devlet bey Soylu yu istiyor 7 22 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    E tabi destek verecek irduvan giderse Sedat Peker tasmayla bekliyor :) 23 6 Yanıtla
  • Gencay Ozcetin:
    soysuz varsa bu iş lanet 6 3 Yanıtla
  • Sinan K:
    hani son seçimimdi diyordu duygu sömürüsü yaparak oy istiyordu şimdi tekrar aday olma peşinde 7 1 Yanıtla
  • İshak Klein:
    Al birini vur ötekine.. Bay kriminal konuşmuş yine.. geç 5 2 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir:
    Erken seçim gitsin aday olsun Özgür özel söylemişti 6 1 Yanıtla
  • k K:
    ha ha ha gülmekte bayilacagiz cok komikkkk 3 2 Yanıtla
  • Taner Erten:
    Bence Devlet bey bi aile hekimliğinde gitsin tansiyonu ölçtursun 3 0 Yanıtla
  • Mehmet Aydaz:
    Millet kimi isterse O sizin istemenizlemi oluyor, Allah akıl fikir versin,, Demokrasi öylemi 1 0 Yanıtla
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