Bahçeli\'nin FETÖ elebaşı ile ilgili sözleri salonu ayağa kaldırdı

Politika

Teröristbaşı Gülen neden öldü? ABD\'deki hastaneden açıklama var

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, ölen FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'e ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Cahile meydanı boş bırakırsan ayaklar, kendini baş oldum sanır. Baş olan ayaklar tek dursun, akıllı olsun, ayranımızı kabartmasın, asabımızı bozmasın, milletin sabrını yanlışa yormasın, bayramlık ağzını da daha fazla açtırmasın. Yapılan hiçbir kötülük, kimsenin yanına kalmaz.

"DİLEĞİM CEHENNEMDE EBEDİYEN YANMASIDIR"

FETÖ elebaşına bile dünya kalmadı. Allah'a hesap vermek üzere öldü gitti, dileğim ihanetini tek tek ödemesi, cehennemde ebediyen yanmasıdır. Bu teröristin Türkiye'de gömüleceği bir toprak yoktur."