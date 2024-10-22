Bahçeli'nin FETÖ elebaşı ile ilgili sözleri salonu ayağa kaldırdı - Son Dakika
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Politika

Bahçeli'nin FETÖ elebaşı ile ilgili sözleri salonu ayağa kaldırdı

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MHP lideri Devlet Bahçeli, Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin ''Bu teröristin Türkiye'de gömüleceği toprak yok. Dileğim cehennemde ebediyen yanması'' ifadelerine yer verdi. Bahçeli'nin bu sözleri salondakiler tarafından ayakta alkışlandı.

22.10.2024 11:34  Güncelleme: 11:44
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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, ölen FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'e ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Cahile meydanı boş bırakırsan ayaklar, kendini baş oldum sanır. Baş olan ayaklar tek dursun, akıllı olsun, ayranımızı kabartmasın, asabımızı bozmasın, milletin sabrını yanlışa yormasın, bayramlık ağzını da daha fazla açtırmasın. Yapılan hiçbir kötülük, kimsenin yanına kalmaz.

"DİLEĞİM CEHENNEMDE EBEDİYEN YANMASIDIR"

FETÖ elebaşına bile dünya kalmadı. Allah'a hesap vermek üzere öldü gitti, dileğim ihanetini tek tek ödemesi, cehennemde ebediyen yanmasıdır. Bu teröristin Türkiye'de gömüleceği bir toprak yoktur."

Bahçeli\'nin FETÖ elebaşı ile ilgili sözleri salonu ayağa kaldırdı

Devlet Bahçeli, Politika, Türkiye, Gündem, Terör, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli'nin FETÖ elebaşı ile ilgili sözleri salonu ayağa kaldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Alper Kocyigit:
    Ayni adam Ocalan mecliste konussun diyor. 92 11 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay:
    Lafa bakarım laf mı söyleyene bakarım adamı 68 11 Yanıtla
  • Mehmet Erginer:
    Soytarı 55 12 Yanıtla
  • Selami Karagülle:
    Alper Koçyiğit Lafı dübüründen anlama mecliste konuşsun demiyor dem Grubuna çıksın silahları bıraktık desin biz bunu bile sineye çekmeye razıyız diyor 19 44 Yanıtla
  • Selami Karagülle:
    Mehmetali Karatay Lafa baktım laf adama baktım adam gibi ADAM 14 35 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    BU KONUSURKEN TV YI KAPATIYORUM, KANAL DAHI DEGISTIRMIYORUM 38 2 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    konuşması ve dinlenilmesi bile vakte ihanettir 31 3 Yanıtla
  • Üretim Varolz:
    Gündemi değiştirmek istiyor 27 2 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    İtin tasması ABD'nin elinde yapamaz. 25 0 Yanıtla
  • orko Şato:
    saray. soytarisi 19 3 Yanıtla
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