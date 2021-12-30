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Bahçeli'nin "İmamoğlu suçluysa görevinden alınmalı" çıkışına AK Parti cephesinden itiraz var - Son Dakika

Bahçeli'nin "İmamoğlu suçluysa görevinden alınmalı" çıkışına AK Parti cephesinden itiraz var

30.12.2021 23:59

İçişleri Bakanlığı'nın İBB için başlattığı teftiş hakkında konuşan MHP lideri Bahçeli'nin Başkan İmamoğlu'yla ilgili "Suçluysa elbette görevinden alınmalı" ifadelerine bir yorum da AK Parti cephesinde geldi. Tayyar, "İmamoğlu'nun görevden alınması, hiç hak etmediği pâye olur. Lafım ortaya. İsteyen istediği payı alır." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi için başlattığı teftiş hakkında "Suçluysa elbette görevinden alınmalı, büyükşehir belediye meclisi de yeni başkanı seçmelidir. Bu işin şakası yoktur" ifadelerine AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Şamil Tayyar'dan itiraz geldi.

"LAFIM ORTAYA"

Böylesi bir hamlenin İmamoğlu'na yarayacağını söyleyen Şamil Tayyar, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İmamoğlu'nun görevden alınması, hiç hak etmediği pâye olur. 20 yıllık emeklerimize, bu güzel ülkenin geleceğine yazık olur. Lafım ortaya. İsteyen istediği payı alır." ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin 'İmamoğlu suçluysa görevinden alınmalı' çıkışına AK Parti cephesinden itiraz var
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Ekrem İmamoğlu, Devlet Bahçeli, Şamil Tayyar, AK Parti, İBB, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli'nin 'İmamoğlu suçluysa görevinden alınmalı' çıkışına AK Parti cephesinden itiraz var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bahçeli'nin "İmamoğlu suçluysa görevinden alınmalı" çıkışına AK Parti cephesinden itiraz var - Son Dakika
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