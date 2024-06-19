Bahçeli'nin ittifak çıkışı sonrası Özgür Özel neden suç ortağı dedi? - Son Dakika
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Politika

Bahçeli'nin ittifak çıkışı sonrası Özgür Özel neden suç ortağı dedi?

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CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'ye iadeiziyareti sonrası MHP lideri Bahçeli'nin yaptığı ittifak çıkışıyla ilgili kullandığı "suç ortağı" ifadesini neden kullandığına açıklık getirdi.

19.06.2024 21:37
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"Ben AK Parti'nin 22 yıllık yükünü üstlenecek bir işin içine girmem. Devlet Bey kenara çekilemez. Hep birlikte muhalefete gidecekler. Biz 31 Mart seçimlerinde iktidara ortak olduk. Merkezi yönetim ve mahalli idareler olarak anayasa iktidarı ikiye böler. Mahalli idarelerde toplam yüzde 87 CHP'nin idaresinde. Bugüne kadar olan her şeyden Cumhur İttifakı sorumludur. Biz partilerle ittifak yapmadık. Biz milletle ittifak yaptık. Devlet Bey eğer Cumhur İttifakı'ndan ayrılacaksa Türkiye ittifakına gelebilir, sorun yok. Devlet Bey de milli takım gol atınca sevinecekse gelsin."

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'yi iadeiziyareti sonrası MHP lideri Devlet Bahçeli, "AK Parti içindeki gayri memnun kesimin devamlı suyu bulandırmasını da dikkate alarak, AK Parti ile CHP arasında geniş tabanlı bir ittifakın vücuda gelmesi, buna da altılı masanın diğer unsurlarının desteği Milliyetçi Hareket Partisi'nin samimi dileği ve temennisidir." ifadelerini kullanmış, CHP lideri Özgür Özel ise "Bize kimse ittifak falan önermesin. Bahçeli, şöyle bir kolaycılık yapmasın. Memleketi bu hale getirip suç ortağını bize doğru itmesin." demişti.

Bahçeli\'nin ittifak çıkışı sonrası Özgür Özel neden suç ortağı dedi?

Özgür Özel, MHP, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli'nin ittifak çıkışı sonrası Özgür Özel neden suç ortağı dedi? - Son Dakika

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