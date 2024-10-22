Bahçeli'nin Öcalan çağrısı Ümit Özdağ'ı küplere bindirdi - Son Dakika
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Politika

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı Ümit Özdağ'ı küplere bindirdi

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Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan için ''Tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun'' diyen MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sözlerine bir tepki de Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan geldi. Özdağ, ''Allah böyle siyaseti kahretsin. Bir bebek katili terörist, İstiklal Harbi vermiş gazi TBMM'de DEM grubunda konuşacak. İnanır gibi değil'' ifadelerine yer verdi.

22.10.2024 13:57  Güncelleme: 14:05
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Parti grubunda konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, çözüm süreci konusunda terör örgütü lideri Abdullah Öcalan hakkında geçen hafta yaptığı çağrıyı bir adım daha ileri taşıyarak "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM'de DEM Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" dedi.

"İNANILIR GİBİ DEĞİL"

Büyük yankı uyandıran bu sözlere ilk tepkiler gelmeye başladı. Konuyla ilgili X hesabından bir açıklama yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Bahçeli, terörist başı Öcalan'ın TBMM'de DEM grubunda konuşmasını istedi. Allah böyle siyaseti kahretsin. Bir bebek katili terörist, İstiklal Harbi vermiş gazi TBMM'de DEM grubunda konuşacak. İnanır gibi değil" ifadelerine yer verdi.

Bahçeli\'nin Öcalan çağrısı Ümit Özdağ\'ı küplere bindirdi

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Son Dakika Politika Bahçeli'nin Öcalan çağrısı Ümit Özdağ'ı küplere bindirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (32)

  • Mehmet Akın:
    Bahçeli bunamış, siyasetten uzak tutulmalıdır, ülkemiz işin bahçeli baka sorunudur 165 33 Yanıtla
  • Tarık S.:
    Yetmez Sayın Bahçeli, MHP Genel Başkanı yapın fazla zorlamayın o züppeyi! 160 26 Yanıtla
  • Ali boz:
    adam doğru diyor , ateş düştüğü yeri yakar.yeter artık bitsin bu kardeş kavgası arkadaş.. 64 101 Yanıtla
  • Fatih Fırat:
    Bahçeli dogru demiştir. Vakit kavga vakti degildir. Aksini iddia eden geçmişi öne sürerek kavgaya devam eden ve etmek isteyen ya cahildir yada haindir. Bu millet bir ve diri olmalıdır. Yoluda ancak barıştır. Yoksa ne kavga edecek halimiz kalır Allah korusun nede devletimiz. 37 109 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    MEHAPE NIN BASINA ÜMİT OZDAG GECMELI, IYI PARTI VE BBP DE KATILMALI, IKTIDAR ALTARNATİFİ OLMALI, BAHCELI EVININ BAHCESINDE CICEK SULAMALI 89 48 Yanıtla
  • Şenel Demircan:
    bencede inanılır gibi değil onca yiğit ler boşuna.sehit olmuş onca çocuklar boşuna yetim öksüz kaldı o genc kadınlar boşuna dul kaldı öylemi yazıklar olsun 104 20 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Ümit sus ümit chp ile ortakken sen neyi savunuyordun makarnacı Sinan oğandan farkın yok 31 56 Yanıtla
  • YoH null:
    Bu ülkede doğru düzgün parti.yokmu ya:D oy verelim eski partilere artık güven kalmadı yeni güvenilir parti olmalı bunlarla olmaz 35 3 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    Bugün itibari ile bahçelinin beyin ölümü gerceklesmistir. Hiç bir sözünü ciddiye almayacağız. 17 5 Yanıtla
  • ALAATTİN GÖK:
    Çarpıtmayın cümleyi tam okuyun Başbuğ ne demek istiyor. Anlamak istemeyenler öbür tarafa.. 1 15 Yanıtla
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