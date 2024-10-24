Bahçeli\'nin \'Öcalan\' çağrısını eleştiren MHP\'li isim görevden alındı

Politika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM açılışında DEM Parti grubuyla tokalaşması sonrası başlayan 'çözüm süreci' tartışmaları gündemin ilk sıralarına oturdu.

Bahçeli'nin önceki gün parti grubunda terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a işaret ederek "Tecridi kaldırılsın, terörist başı gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün bittiğini açıklasın, sonra da umut hakkının kullanılması için başvurusunu yapsın. Hodri meydan! Buna varız" demesi ise süreci başka bir boyuta taşıdı.

'ÖCALAN' ÇIKIŞINI ELEŞTİREN İSİM GÖREVDEN ALINDI

Bu sözlerin yankıları sürerken MHP'nin TBMM Grup Danışmanı Oğuzhan Güngör, Bahçeli'nin Öcalan çıkışını eleştirdiği için görevden alındığını ifade etti. Konuyla ilgili bir paylaşım yapan Güngör, şu ifadelere yer verdi: "Az önce Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki görevime son verildiği tarafıma tebliğ edilmiştir. Bundan 24 sene önce Türk Milleti'nin sesi olan rahmetli babama uygulanan yöntem, tarafım için de söz konusu olmuştur. Bebek katiline umut hakkı vermeyi taahhüt edip, Yüce Meclisimizde konuşmasını teklif edebilenler, bunu alkışlayabilenler, bir Türk milliyetçisinin söylenmesi gerekeni söylemesinden rahatsız olmuşlardır.

"YOLUMA DEVAM EDECEĞİM"

Bebek katilinin Gazi Meclisimizi kirletemeyeceğini söylemenin bedelini, Ali Güngör'ün oğlu olmanın verdiği gurur ve aziz Türk Milleti'nin bir evladı olarak şerefle kabul ediyorum. Makam ve şahsi ikbal için her şeyini vermeye hazır olanlara inat, dün olduğu gibi bundan sonra da eğilmeden, şahsi ikbal gütmeden yoluma devam edeceğim. Zira bana ve milyonlarca vatan ve devlet aşığı Türk milliyetçisine ilham veren fikriyatın temeli budur. Türk Milliyetçiliği, Türk Milleti'nin sinesinden çıkmış olup, yalnız ve yalnız ona aittir. Ülkücülük ise Başbuğ'dan ve nice şehitten bize mirastır. Milletimizi ve Ülkümüzü, geçmişimiz ve geleceğimiz için tek kişi kalıncaya kadar müdafaa etmeye devam edeceğiz."

İşte o paylaşım;