Bahçeli'nin Öcalan için zikrettiği ''Umut hakkı'' nedir? - Son Dakika
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Politika

Bahçeli'nin Öcalan için zikrettiği ''Umut hakkı'' nedir?

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Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan için ''Tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun'' diyen MHP lideri Devlet Bahçeli, açıklamasının devamında ''Bu dirayeti gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılmasının önü de ardına kadar açılsın'' ifadelerine yer verdi. Peki bu umut hakkı nedir? Detaylar haberimizde...

22.10.2024 12:03
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MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Konuşmasına "Bugün kitabın ortasından ve hiçbir yoruma ihtiyaç bırakmayacak nitelikte konuşacağım" diyerek başlayan Bahçeli, çözüm süreci konusunda terör örgütü lideri Abdullah Öcalan hakkında geçen hafta yaptığı çağrıyı bir adım daha ileri taşıyarak "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM'de DEM Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" dedi.

"UMUT HAKKI KULLANIMININ ÖNÜ AÇILSIN"

Bahçeli, açıklamasının devamında ise "Bu dirayeti gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılmasının önü de ardına kadar açılsın. Her adımı atmaya kararlı, inançlıyız. Yeni yüzyıl yeni hayat temelinde bagajları boşaltalım ve milli hedefleri birlikte yakalayalım" ifadelerini kullandı.

PEKİ NEDİR BU UMUT HAKKI?

Bahçeli'nin bu sözlerinden sonra "Umut hakkı"nın ne anlama geldiği birçok kişi tarafından aratılmaya başlandı. "Umut hakkı", hapis cezasına mahkum edilenlerin kanunla belirlenen sürelerde iyi halinden dolayı koşullu salıverilmesinin mümkün olup olmadığının değerlendirilmesine denir.

Bahçeli\'nin Öcalan için zikrettiği \'\'Umut hakkı\'\' nedir?

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Son Dakika Politika Bahçeli'nin Öcalan için zikrettiği ''Umut hakkı'' nedir? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (36)

  • İshak Klein:
    devlet!.. sen var ya sen bu ülkenin en büyü beka sorunu sensin 251 31 Yanıtla
  • oktay sayar:
    teröriste umut verilmez 215 17 Yanıtla
  • İshak Klein:
    devlet!… en büyük kripto tehlike sensin.. 180 22 Yanıtla
  • İshak Klein:
    Bu ülkenin gerçek vatan severlerinin bu ruh hastası şeye gereken cevabı vereceğinden eminim 161 19 Yanıtla
  • Abdullah Çelik:
    Helal sana adam gibi adamsın bugüne kadar sana kızdığım için özür dilerim 31 141 Yanıtla
  • Mesut Biner:
    Bahçeli sen ne diyorsun ya senin hiç vijdanin sizlamiyor mu nasıl o cümleleri kurarsın yaziklar olsun 147 11 Yanıtla
  • Mustafa Çakır:
    Senin siyasetinin ta aq 128 12 Yanıtla
  • Mehmet Aydaz:
    bahçeli ve ortağı,,, ŞAŞIRMAYIN BU MİLLETİN SABRININ TAŞMASINA ÇOK AZ KALDI 111 10 Yanıtla
  • Ercan Bey:
    Sayın bahçeli. 80.000 kişinin katili salınır ise hangi mahkumu hangi gerekçe ile içeride tutabilirsiniz? Ülkede bundan daha büyük suç işleyen biri mi var? Kaldı ki ABD nin YPG ye verdiği 25.000 tır silahı Türkiye ye teslim edeceğini mi sanıyorsunuz? Bu terör örgütünün ABD ve İSRAİL kontrolünde olduğunu bilmiyor musunuz? TARİHİ HATA OLUR... 103 4 Yanıtla
  • Metehan Gazabiniz:
    Türk milleti uyan mhp CHP AKP dem hepsi hainlik peşinde 77 16 Yanıtla
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