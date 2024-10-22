Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti'de hareketlilik - Son Dakika
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Politika

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti'de hareketlilik

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Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan için ''Tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun'' diyen MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sözleri sonrası DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu olağanüstü toplandı.

22.10.2024 16:37
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Çözüm süreci konusunda terör örgütü lideri Abdullah Öcalan hakkında geçen hafta yaptığı çağrıyı bir adım daha ileri taşıyan Bahçeli "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM'de DEM Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" dedi.

DEM PARTİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

Gündeme bomba gibi düşen ve birçok kesim tarafından sürpriz olarak nitelendirilen bu çıkış sonrası gözlerin çevrildiği DEM Parti kanadında merkez yürütme kurulu, olağanüstü toplandı.

Öte yandan partisinin grup toplantısında konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da Bahçeli'nin sözleriyle ilgili şu ifadeleri kullandı: "Kürt sorununun çözüm yolu, yöntemleri ve muhatapları bellidir. Ortadoğu'da ve Türkiye'de barışın muhatabı İmralı'da ağır tecrit altında bulunan Abdullah Öcalan'dır.

"SORUNUN ÇÖZÜM YERİ MECLİS'TİR"

Kürt sorununun çözümü Meclis'tir. Parlamento'da ve siyasette muhatap DEM Parti'dir, demokratik zeminde siyasi partiler, demokrasi güçlerinin tamamıdır, toplumun bizatihi kendisidir. Geçmiş deneyimlerimizden biliyoruz ki toplumsallaşamamış bir barış, gerçek anlamda bir barışı sağlayamamış oluyoruz.

"ONURLU BİR BARIŞ İÇİN..."

Barış bilinci toplumun bütün hücrelerine yayılmalıdır ki, bütün toplum tarafından benimsenmeli ki gerçek barış olsun. Bir başlangıç olacaksa tecrit derhal kaldırılmalıdır. Kürt sorununun çözümünde pusula demokratik müzakeredir, onurlu barıştır. Çözümü kimseden dilenmiyoruz, onurlu bir barış için de inisiyatif almaya hazırız.

"ÖCALAN ÇIKSIN KONUŞSUN"

Bahçeli, Abdullah Öcalan için 'Tecrit kaldırılsa konuşsun' mahiyetinde bir konuşma gerçekleştirdi. Tecrit 44 aydır devam ediyor, Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması için yıllardır mücadele ediyoruz. Öcalan üzerindeki tecrit kesinlikle kaldırılmalıdır. Fiziki olarak gelsin konuşsun diyoruz, ne diyeceğini görelim dedik geçen hafta. Yine tekrar ediyoruz; bırakın tecrit kaldırılsın, Öcalan çıksın konuşsun, ne konuştuğunu görelim. Vakit geçirilmeden bir adım atılmalıdır."

Bahçeli\'nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti\'de hareketlilik

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Son Dakika Politika Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti'de hareketlilik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (65)

  • ferhat eser:
    bahçeli tarihi bir konuşma yaptı tebrik ederim umarım herşey yoluna girer şimdi köstek değil destek olma zamanı Türkiye kenetlenme Tüm orta doğuya barış gelmeli 143 304 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    CHP bu çıkışı yapsa demlenirdi. Cumhur yapınca şak şak şak 335 34 Yanıtla
  • Emrah Aytekin:
    Yok mu Babayiğit bir Cumhuriyet Savcısı? 270 43 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    allah rizasi icin bahceliyi de imraliya apo nun yanina koyun kogus arkadasi olsunlar. 195 28 Yanıtla
  • Salim Şimşek:
    bu tarihi fırsat değil tarihi ihanettir. şehitler gaziler sizi affetmeyecek. 179 39 Yanıtla
  • Ben:
    benım için bahçeli bitmiştir yazıklar olsun 182 31 Yanıtla
  • Trabzonspor S:
    bu ülke niye 22 yıldır bu durumda şimdi anladınızmı dostlar... 178 24 Yanıtla
  • Okan:
    başkası yapsın şu açıklamayı kıyamet kopardı kendileri diyebiliyor işte böyle bir ülke 152 17 Yanıtla
  • Reis 13:
    Bahçeli'nin İsrail korkusu , ne yapacağını şaşırttı.. yine de Kürtler oyuna gelmesin. 80 27 Yanıtla
  • Salih Gökçek:
    Adalet sadece sokak ismi 88 9 Yanıtla
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