Bahçeli'nin 'takdiri' sonrası Bakırhan'dan mesaj - Son Dakika
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Politika

Bahçeli'nin 'takdiri' sonrası Bakırhan'dan mesaj

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı'nın ardından bir mesaj yayımladı. Mesajında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları üzerinden CHP'ye eleştirilerde bulunan Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'ın açıklamalarını takdir ettiğini belirtti. Bahçeli, Bakırhan'ın 'Biz CHP'nin eylemci kitlesi değiliz' sözlerini değerli ve takdire şayan bulduğunu ifade etti.

28.03.2025 20:06
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

"BAKIRHAN'IN AÇIKLAMALARI DEĞERLİ VE TAKDİRE ŞAYAN"

Mesajında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' ve 'terör' soruşturmaları üzerinden CHP'ye sert sözlerle yüklenen Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın, "Biz CHP'nin eylemci kitlesi değiliz. Biz toplumsal barışı örgütlemeye çalışıyoruz" açıklamasına da değindi. Bahçeli, Bakırhan'ın sözlerinin "değerli ve takdire şayan" bulduğunu ifade etti.

BAKIRHAN'DAN DİKKAT ÇEKEN MESAJ: DÖVERİM YAKLAŞIMINI BİZ KABUL ETMEYİZ

Bahçeli'nin söz konusu ifadelerinin ardından Bakırhan'dan ise dikkat çeken bir mesaj geldi. Sosyal medya hesabından Avrupa Parlamentosu'nda gerçekleştirdiği konuşmadan bir kesiti paylaşan Bakırhan, "Bir taraftan Kürtlerle bir süreç yürütürken diğer taraftan Türkiye'nin demokrasi güçlerini döverim yaklaşımını biz kabul etmeyiz, etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı, Devlet Bahçeli, DEM Parti, Politika, 3-sayfa, Gündem, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli'nin 'takdiri' sonrası Bakırhan'dan mesaj - Son Dakika

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