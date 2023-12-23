Bahçeli: Dökülen Kanlar Yerde Kalmayacak

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda şehit olan 6 askerimiz ile ilgili açıklamada bulundu.

"DÖKÜLEN KANLAR YERDE KALMAYACAK"

Bahçeli açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Şehit Uzman Çavuş Alpay Aras-3 Operasyonu kapsamında harekat icra eden Hakkari 1.Dağ ve Komando Tugay Komutanlığımıza bağlı bir geçici üs bölgemize alçakça sızma girişiminde bulunan PKK'lı hainlerin hunhar saldırısında maalesef altı vatan evladımız şehit olmuş, altı vatan evladımız da yaralanmıştır. Öfkemiz acımız kadar büyüktür. Bu şerefsizlerin kökünü her yerden kazımak mukaddes ve mukadder bir görevdir.

"DÖKÜLEN KANLAR YERDE KALMAYACAK"

Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler, yaralılarımıza şifa niyaz ediyor; kederli ailelerinin, milletimizin, silah arkadaşlarının, hülasa hepimizin başı sağ olsun diyorum. Hiç kimse endişe etmesin, şehitlerimizin dökülen kanları yerde kalmayacak, terörizmle mücadele sonuna kadar devam edecektir."

İşte Bahçeli'nin o paylaşımları;