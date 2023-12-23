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Bahçeli: Dökülen Kanlar Yerde Kalmayacak - Son Dakika
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Bahçeli: Dökülen Kanlar Yerde Kalmayacak

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda 6 askerimiz şehit oldu. Ülkeyi yasa boğan hain saldırıyla ilgili bir açıklama yapan MHP lideri Devlet Bahçeli, "Öfkemiz acımız kadar büyüktür. Bu şerefsizlerin kökünü her yerden kazımak mukaddes ve mukadder bir görevdir" dedi.

23.12.2023 - 14:00,  Güncelleme: 14:06
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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda şehit olan 6 askerimiz ile ilgili açıklamada bulundu.

"DÖKÜLEN KANLAR YERDE KALMAYACAK"

Bahçeli açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Şehit Uzman Çavuş Alpay Aras-3 Operasyonu kapsamında harekat icra eden Hakkari 1.Dağ ve Komando Tugay Komutanlığımıza bağlı bir geçici üs bölgemize alçakça sızma girişiminde bulunan PKK'lı hainlerin hunhar saldırısında maalesef altı vatan evladımız şehit olmuş, altı vatan evladımız da yaralanmıştır. Öfkemiz acımız kadar büyüktür. Bu şerefsizlerin kökünü her yerden kazımak mukaddes ve mukadder bir görevdir.

"DÖKÜLEN KANLAR YERDE KALMAYACAK"

Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler, yaralılarımıza şifa niyaz ediyor; kederli ailelerinin, milletimizin, silah arkadaşlarının, hülasa hepimizin başı sağ olsun diyorum. Hiç kimse endişe etmesin, şehitlerimizin dökülen kanları yerde kalmayacak, terörizmle mücadele sonuna kadar devam edecektir."

İşte Bahçeli'nin o paylaşımları;

Bahçeli: Öfkemiz acımız kadar büyük, bu şerefsizlerin köklerini kazıyacağız
Bahçeli: Öfkemiz acımız kadar büyük, bu şerefsizlerin köklerini kazıyacağız
Bahçeli: Dökülen Kanlar Yerde Kalmayacak
YORUMLAR (5)
  • Birol Kaya: Vatan evlatlarımıza minnettarız Allah rahmet eylesin. Yanıtla 3 0
  • Mehmet Azmi Günal: Sen çocuk nereden bileceksin !! Ben demedim Yanıtla 1 2
  • MUSTAFA AKTAŞ: İnşallah Bir gün sende gidersin. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum Yanıtla 2 5
  • alos : BİLDİK NAKARAT. ÖLEN KARDEŞLERİMİZİN YANINDA BU CÜMLENİN BİR DEĞERİ YOK, İSTERSEN HER GÜN KAN AKIT NEREDE 6 KARDEŞİMİZ. Yanıtla 5 6
  • Serkan Basar: safii rüzgarr Yanıtla 10 3

Devlet Bahçeli, MHP, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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