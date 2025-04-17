Bahçeli, Özgür Özel'in eleştirilerinin odağındaki Bakan Tekin'e sahip çıktı - Son Dakika
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Politika

Bahçeli, Özgür Özel'in eleştirilerinin odağındaki Bakan Tekin'e sahip çıktı

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MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in eleştirilerinin hedefi olan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e destek verdi. Bahçeli, ''Milli Eğitim Bakanımız yalnız değildir, CHP Genel Başkanı'nın iğrenç sözleri bumerang gibi kendisine dönmüş ve şahsıyla örtüşmüştür.'' tepkisini gösterdi.

17.04.2025 13:51  Güncelleme: 14:01
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CHP'nin, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganı ile başlattığı ve ikincisini Beylikdüzü'nde gerçekleştirdiği mitingde konuşan Genel Başkan Özgür Özel, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i hedef aldı. Özel, "Türkiye'nin en başarılı evlatlarını içeri atacaksın sonra da onların elinde balta var diyeceksin. Onların elinde balta yok ama Milli Eğitim Bakanlığı'nın başında bir kazma var kazma" dedi. Özel'in bu sözlerine MHP lideri Devlet Bahçeli çok sert çıktı.

"LİSE ÖĞRENCİLERİNİ AJİTE EDİP..."

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bahçeli, "CHP Genel Başkanı'yla birlikte yanında ve yöresinde hizalanan edep ve erdem muhalifi menfaatperest yoldaşları demokrasinin imkan ve iradesini hiçe saymaktadır. Sokak kuytularında ikbal arayışına girişmişlerdir. Ayaklanma ve isyan çağrıları subliminal mesajlara iliştirilmiştir. Üniversite gençliğinin kışkırtılmasından sonra küçük gruplardan müteşekkil lise öğrencilerinin ajite edilip okul önlerinde protesto nöbetine sokulması, milli eğitim sistemi içinde rutin ve mutat bir uygulamanın manipülasyonundan medet umulması suçtur, sorumsuzluktur; dahası insaf, izan ve vicdan yokluğudur.

BAKAN TEKİN'E SAHİP ÇIKTI

Milli Eğitim Bakanımız yalnız değildir, CHP Genel Başkanı'nın iğrenç sözleri bumerang gibi kendisine dönmüş ve şahsıyla örtüşmüştür. Öğrencilerimizin velileri evlatlarına sahip çıkmalıdır. Okuyan-okumayan her çocuğumuz çok değerlidir. Onların geleceği Türk milletinin geleceğidir. 12-24 yaş kuşağındaki evlatlarımızın istismar ve israfına göz yummak aynı zamanda istiklalimizi ve istikbalimizi riske atmaktır. Anneler-babalar CHP'nin kara kampanyasına itibar etmeyerek çocuklarının heba ve heder olmalarına engel olmalı, set çekmeli, duvar örmelidir.

"ÖĞRENCİNİN YERİ OKULDUR"

CHP'nin sokak provaları, yasa dışı sol ve marjinal grupların alçak provokasyonları çocuklarımızı değirmen taşı gibi öğütme, geleceklerini mahvetme esasına dayalıdır. Güya demokratik hak arama iddiasıyla yapılan haksız ve hukuksuz protesto gösterilerinin varacağı yer kaybolmuş ve pişmanlıklara hapsolmuş bir hayattır. Hiçbir evladımızdan vazgeçemeyiz. Onların her biri göz nuru, gönül surumuzdur. Öğrencinin yeri okuldur, sınıftır, kütüphanedir, aile sıcaklığıdır, laboratuvardır, çağın gereği olan kavram, kuram ve bilgilerle donanmaktır." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, Özgür Özel\'in eleştirilerinin odağındaki Bakan Tekin\'e sahip çıktı
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Milli Eğitim Bakanı, Devlet Bahçeli, Yusuf Tekin, Özgür Özel, Politika, 3-sayfa, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli, Özgür Özel'in eleştirilerinin odağındaki Bakan Tekin'e sahip çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • sus ceo:
    Sahte milliyetçilik ile bu halkı kandıranlar ilk seçimde sandığa gömülecek 32 16 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Sızde suç yok sızı seçende suç 21 10 Yanıtla
  • ferudun ozmen:
    Yürüyen cenaze milliyetçiliğin içine ettin. Erdoğanın eline nasıl bir koz verdiysen artık saçmalamakta zirveye çıktın. Her dediğine istediğine eyvallah diyecek kadar aciz durumdasın yazıklar olsun. Milli eğitim bakanının derdi okul öğretmen öğrenci eğitim değil onun derdi cemaat tarikat şeyhler şıhlar başka da bir şey değil. 21 9 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    once sen atamasi yapilmayan ogretmenler, tasiyamamali sistem,, beslenme, temizlik, 35 45 kisilik siniflar, okul aile birliginin islevsizlesmesi, osym icin musteri yapilam gencler, kpss zulmu ile kiminin 60 kiminin 90 larda atanisi, personel ihtiyaci, memursuzluk gibi konulara konus. o zaman kiymetli olur sozlerin ben icin. kapatin gozunuzu her soruna kuru kuru kayirmacilik.. biz marsta yasamiyoruz.. 25 yildir egitim sektorundeyim ben. 17 7 Yanıtla
  • uRaZ’ın DÜNYASI:
    bu zamana kadar düzgün bir milli eğitim bakanı göremedi bu devlet göremediği için eğitim sistemistemi ülkemizde yerlerde . MEB iyi bir eğitim almak için yıllık 500 milyar para vereceksin diyor . Devlet okuluna gidersen senden bir bok olmaz noktasına getirdiler eğitimi zenginin çocuğu okuyacak fakirin çocuğu bu ülkenin pis ağır işlerini yapması için eğitim sistemini bu düzene koydular... Not olarak düşmek gerekirse şimdiki bakan bu ülkenin başına gelmiş kötünün de kötüsü bir bakan malesef. Kimse eğitim sistemi üzerinden lütfen siyaset yapmayın siyasi düşünürsek malesef bu kara düzen bu şekilde devam edecektir. şimdi de liselerde iyi kötü öğretmenleri kendi toplumlarında olan bölgelere dağıtmaya çalışılıyor. Nede kendi branşına yapan öğretmenler kpss ile atamıyor. Adam 2 yıl okumuş matematikle alakası yok sözleşmeli öğretmenlik yapıyor öğrenciler bu öğretmenlerden ne öğrenen bilir ... 13 4 Yanıtla
  • Hakan1421:
    özgür kafayı yedi 3 10 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Adamın oy oranı %5 düşmüş hala konuşuyor, buda...Ölemedi gitti... 8 1 Yanıtla
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