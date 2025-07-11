Bahçeli PKK'nın silah bırakmasının ardından Pervin Buldan'ı aradı - Son Dakika
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Politika

Bahçeli PKK'nın silah bırakmasının ardından Pervin Buldan'ı aradı

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Bahçeli PKK\'nın silah bırakmasının ardından Pervin Buldan\'ı aradı
11.07.2025 13:48
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Bahçeli PKK\'nın silah bırakmasının ardından Pervin Buldan\'ı aradı
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK'nın silah bırakma töreninin ardından DEM Parti Milletvekili Pervin Buldan'ı arayıp teşekkür etti.

"Terörsüz Türkiye" hedefine ilişkin en somut adım bugün Süleymaniye'de atıldı. MİT koordinesinde planlanan ve titizlikle takip edilen sembolik törende PKK'lı ilk 30 kişilik grup, silahlarını yaktı. Silah bırakanlar arasında PKK elebaşlarından Bese Hozat da bulunuyor. İkinci 30 kişilik terörist grubu ise önümüzdeki günlerde silah bırakacak.

Bahçeli PKK'nın silah bırakmasının ardından Pervin Buldan'ı aradı

BAHÇELİ, BULDAN'I ARAYIP TEŞEKKÜR ETTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK'nın silah bırakma töreninin ardından DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'ı arayıp teşekkür etti.

BAHÇELİ'DEN PKK'NIN SİLAH BIRAKMASINA İLİŞKİN İLK AÇIKLAMA

MHP lideri Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK'nın Süleymaniye'de silah bırakmasının ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Bahçeli açıklamasında, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın videolu mesajına gönderme yaparak "Nitekim en son videolu mesajından da anlaşıldığı üzere PKK'nın kurucu önderliği sözünü tutmuş, taahhüdünün ardında durmuş, küresel ve bölgesel tehditleri zamanında görmüştür" dedi.

DEM PARTİ'YLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

MHP lideri, DEM Parti'nin rolü için de "Bunun yanında DEM Parti sağduyulu ve sorumlu bir siyaset çizgisini koruyarak terörsüz Türkiye hedefine samimiyetle bağlı kalmış, dengeli ve isabetli söz ve değerlendirmelerle bin yıllık kardeşliğin safında yerini almıştır" yorumu yaptı.

Açıklamasında "Terörsüz Türkiye" hedefinin sağlam ve sağlıklı hamlelerle mesafe aldığını belirten Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Bir yanda ülkemiz diğer yanda mücavir bölgeler yepyeni ve ümit dolu bir döneme etap etap ilerleyiş ve geçiş halindedir. Türkiye mazisi yarım asra yaklaşan şiddet ve şekavetle perçinlenmiş bölücü terör musibetinden kurtuluşun eşiğindedir.27 Şubat İmralı açıklamasıyla gündeme gelen "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı"na muvafık ve müzahir şekilde bölücü terör örgütü PKK 5-7 Mayıs 2025 tarihlerinde 12'inci kongresini toplayarak örgütsel varlığını feshettiğini ve silahı bıraktığını ilan etmiştir.

"PKK'NIN KURUCU ÖNDERLİĞİ SÖZÜNÜ TUTMUŞTUR"

Nitekim en son videolu mesajından da anlaşıldığı üzere PKK'nın kurucu önderliği sözünü tutmuş, taahhüdünün ardında durmuş, küresel ve bölgesel tehditleri zamanında görmüştür. Bunun yanında DEM Parti sağduyulu ve sorumlu bir siyaset çizgisini koruyarak terörsüz Türkiye hedefine samimiyetle bağlı kalmış, dengeli ve isabetli söz ve değerlendirmelerle bin yıllık kardeşliğin safında yerini almıştır.

Bir devlet politikası halini alan "Terörsüz Türkiye" kararlılığını bidayetinden itibaren sahiplenen ve her türlü özveriyi gösteren Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümeti süreci sonuna kadar sahiplenmiştir.

Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı hiçbir tahrike ve bozucu telkine kapılmadan siyasi dirayetini ve mücadele direncini bihakkın muhafaza etmiştir. Terörsüz Türkiye hedefi sağlam ve sağlıklı hamlelerle mesafe almıştır.

Bugünden geçerli olmak üzere bölücü terör örgütü gruplar halinde silahları teslim etmeye, aynı zamanda kara bir dönemin kapanması hususunda tarihi nitelikli gelişmeler yaşanmaya başlamıştır. Provokasyon ortamını canlı tutmak maksadıyla istismar, iftira ve inkâr yarışına giren siyasi ve ideolojik mahiyetli çevreler yeşeren umutlar, genişleyen barış ve huzur iklimi karşısında hayal kırıklığına uğramıştır.

Hakikaten hem Türkiye'miz hem de bölgemiz açısından fevkalade önemde günler yaşanmaktadır. Pozitif ve yüreklere su serpen gelişmeler bir milattır ve bu kapsamda maşeri vicdan memnuniyet duymaktadır. Terörsüz Türkiye; refah, güven ve huzur dolu bir geleceğin kulvarıdır. Terörsüz Türkiye; milli birlik ve dayanışmanın mutlak ve mütemadi kuvvesidir.

Silahların teslim işleminin belirlenmiş takvim içerisinde tamamlanmasıyla birlikte kötü anılar geride kalacak, yeni yüzyılın mimarı ve mihveri Türk milleti olacaktır.

Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere "Terörsüz Türkiye" hedefinin gerçekleşmesi uğruna emeği, eylemi ve desteği bulunan herkese şükranlarımı sunuyor, aziz milletimize yeni dönemin hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum."

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Son Dakika Politika Bahçeli PKK'nın silah bırakmasının ardından Pervin Buldan'ı aradı - Son Dakika

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