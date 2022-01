Bahçeli: 'Sandık' diyorsanız 2023'ün Haziran ayını bekleyeceksiniz - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "CHP Genel Başkanı, sanki bağ bağışlar gibi 'Sokağa çıkmayacağız' diyor. Sayın Kılıçdaroğlu, geçiniz bu beylik lafları, bırakınız bu tantanaları. Sokağa dökülseniz ne yazar dökülmeseniz ne çıkar? 'Sandık' diyorsanız 2023 yılının Haziran ayını bekleyeceksiniz. Sokakta gelecek planlayanlar, buna pişman olacaklardır" dedi.

MHP lideri Bahçeli, partisinin genel merkezinde Siyaset ve Liderlik Okulu'nun eğitim faaliyetlerinin tamamlaması dolayısıyla düzenlenen 16'ncı Dönem Sertifika Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Covid-19 salgınının her alanda olduğu gibi Siyaset ve Liderlik Okulu'nun çalışmalarını da aksattığını belirten Bahçeli, "2020 ve 2021 yıllarında bu sürecin malum ve meyus sonuçlarını hep birlikte yaşadık. İnsan ve toplum sağlığını muhafaza amacıyla sosyal hareketliliğin kısıtlandığı dönemleri geride bırakarak bugünlere ulaştık. Elbette insanlığın maruz kaldığı salgın hastalık henüz hız kesmiş değildir. Kaldı ki yeni varyantıyla hayatımıza musallat olmayı sürdürmektedir. Biz sağlık altyapımıza, fedakar sağlık çalışanlarımıza güveniyoruz. Mahut hastalığın hayatımızdan sökülüp atılacağına inanıyoruz" dedi.

'BİZİM SADECE EKONOMİK HAYATIMIZ YOK'"Ekonomik sorunları büyütüp, enflasyon mühimmatıyla ülkemizi yaylım ateşine tutan sorumsuzlar, aslında ne insanımızı tanırlar ne rızkı bilirler ne tarihimizi okurlar ne de ekonomiden anlarlar" diyen Bahçeli, şöyle devam etti: "Bizim sadece ekonomik hayatımız yoktur. Bir toplum hayatımız, bir inanç hayatımız, bir kültür hayatımız, akıp giden bir sosyal ve milli hayatımız vardır ve sınırlandırılması varlığımıza, kimliğimize, tarihi haklarımıza kastetmektir. Akıl herkeste vardır ancak esas olan akletmektir, basiret sahibi olmaktır. Bunlardan mahrum bir siyasi ve ideolojik mekanizmanın Türkiye 'ye katacağı, Türkiye'ye sağlayacağı hiçbir şey yoktur. Osmanlı'ya 'hasta adam' muamelesi yapan, Türkiye'yi de hastalandırmak için kriz, kaos, kargaşa, darbe, nifak ve kutuplaşma üretimini biteviye sürdüren küresel emperyalizm için hamdolsun deniz bitmiştir. İhtiyaç duyulan akli, zihni, siyasi ve milli demlenme süreci tamamlanmıştır. Türk irfanı, Türk iradesi, Türk istiklali Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile doğrulmuş, Cumhur İttifakı ile ayağa kalkmıştır. Yabancı odakların, yerli işbirlikçilerinin sancıları bundandır. Bu çevrelerin tahammülsüzlükleri, sinir ve hezeyan nöbeti geçirerek üzerimize gelmeleri bu yüzdendir." 'BARIŞIN LÜGATİNİZDEKİ KARŞILIĞINI SÖYLEYİN DE ÖĞRENELİM'MHP lideri Bahçeli, demokrasiyi ağızlarından düşürmeyenlerin, milletin iradesine karşı ileri düzeyde hazımsız ve saygısız olduklarını kaydederek, şunları söyledi: "70'ine merdiven dayayan bir akademisyen çıkmış, hem de siyaset bilimci, barışçıl protestolardan bahsediyor. Hükümeti erken seçime zorlamanın yollarını anlatıyor. Kalayı eskimiş bu Kalaycıoğlu, sokak diline başvuruyor. Seçimlerin normal zamanını beklemekten imtina ediyor. Milletimizin seçimini ve tercihini alçakça karalıyor. Bilen varsa bize bir anlatsın, barışçıl protestoyla kastedilen nedir? Bu mülevves zihniyet sahiplerinin dillerine pelesenk olmuş barış kavramının içyüzü esas itibariyle nasıl yorumlanmalıdır? PKK 'ya kulak verseniz, 'barış' diyor. HDP'ye baksanız, barış çığlığı atıyor. CHP, barış sakızı çiğniyor. Çürük aydınlar, devşirme kalemşörler, kiralık siyasetçiler bir barış türküsü tutturmuş gidiyorlar. Be hey densizler, barışın sizin lügatinizdeki karşılığını hele bir söyleyin de öğrenelim. Esir olmuş bir vicdanla özgürlükten ne anladığınızı açıklayın da bilelim. Adalet diyorsunuz, hukuk ahkamı kesiyorsunuz. Peki, milletin iradesine karşı çıkmak hukuksuzluk değil mi? Adaletsizlik değil mi? Ahlaksızlık değil mi? Suça ve suçluya destek verilmesi kanunsuzluk görülmeyecek mi?"Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'nun 'Milliyetçi demek liraya değer veren kişi demektir' sözlerine tepki göstererek, "Biz lirayı bilmiyoruz, şayet Türk lirası ise söylemek istediği, milli itibarımız olduğunu devamlı dile getiriyoruz. Kılıçdaroğlu, korkusundan 'Türk lirası' diyemiyor, bilahare karşımıza geçip pervasızca milliyetçilik taslayarak gülünç durumlara düşüyor. Sayın Kılıçdaroğlu, safi rüzgarsın, uyarmadı deme, bilmediğin, tanımadığın, tecrübe etmediğin sularda yüzersen dibi boylarsın, kimse sana el uzatmaz, can simidi bile uzatamazlar. Milliyetçiliğin alanına fazla girmekten kaçınmalısın, aksi halde terörist Demirtaş'tan ikazname, HDP'den ihtarname, PKK ve FETÖ'den de ihbarname almaktan kaçamazsın, kurtulamazsın" dedi.'SOKAKTA GELECEK PLANLAYANLAR PİŞMAN OLACAKLAR'Demokrasi düşmanlarının, karşılarında demokrat rolü oynadığını belirten Bahçeli, "Milletimize kefen biçen alçaklar, haktan, hukuktan, insanlıktan bahsediyorlar. CHP Genel Başkanı, sanki bağ bağışlar gibi 'Sokağa çıkmayacağız' diyor. Sayın Kılıçdaroğlu, geçiniz bu beylik lafları, bırakınız bu tantanaları, sokağa dökülseniz ne yazar, dökülmeseniz ne çıkar. Sandık diyorsanız 2023 yılının Haziran ayını bekleyeceksiniz. Millet iradesine birazcık hürmet ediyorsanız yalanı, riyayı, iftirayı, ihanete teşne olmaktan vazgeçmeyi bileceksiniz, bunu da derhal milletimizin bilgi ve takdirine sunacaksınız. Sokakta gelecek planlayanlar buna pişman olacaklardır. Demokrasiye deli gömleği giydirmeyi aklından geçiren, siyaset kültürümüzü terörize etmeyi düşünen karanlık çehreli köksüzlere teslim edilecek bir ülkemizin, feda edilecek bir vatanımızın, israfına göz yumacağımız tek bir insanımızın olmadığını herkes kafasına sokmalıdır" diye konuştu.'ORTA ASYA GENELİNDE KAOS DALGASI YARATMAK İSTİYORLAR'Devlet Bahçeli, Kazakistan 'da 2 Ocak'ta başlayan eylemlere ilişkin, "Bu ülkeyle dayanışma içinde olduğumuzu, siyasi istikrar ve iç huzurunun bir an evvel tesis edilmesini temenni ediyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı'nın yapmış olduğu açıklamayı çok değerli buluyoruz. Dün yapılan açıklamalardan anayasal düzenin sağlandığı anlaşılmaktadır. Kazakistan'da aklıselimin galip olmasını, sağduyunun hakimiyet kurmasını bölge barışı ve istikrarı açısından, Türk dünyasının geleceği ve tarihi hedefleri bakımından zorunlu bir ihtiyaç olarak görüyoruz. Türkiye olarak Kazakistan'ın her zaman yanındayız. Biriz, beraberiz, kardeşiz, aynı milletin evlatlarıyız" dedi.Sadece yapılan zamlardan dolayı sokak gösterilerinin tezahür ettiğini söylemenin akıl tutulması olduğunu kaydeden Bahçeli, "Bu kanunsuz gösterilerin arkasındaki mihrakların Orta Asya genelinde kaos dalgası yaratmak istedikleri abartılı ve afaki bir değerlendirme sayılmamalıdır. Elbette Türk Devletleri Teşkilatı'ndan rahatsız olan çevreler boş durmuyorlar. Tuzak üstüne tuzak kuruyorlar, bir yanda bölgeye nüfuz etmeyi hedeflerken diğer yanda Türklüğün birliğini kırmayı projelendiriyorlar. Allah'ın izniyle başaramayacaklar" diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, konuşmasının ardından eğitimi tamamlayanlara sertifikalarını verdi, hatıra fotoğrafı çektirdi.