Bahçeli, CHP'ye yüklendi: Ayağınızı denk alın, 4 soytarı muhabir ile MHP'yi sorgulayamazsınız - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Bahçeli, CHP'ye yüklendi: Ayağınızı denk alın, 4 soytarı muhabir ile MHP'yi sorgulayamazsınız

Geniş Video İzle

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sinan Ateş davası üzerinden CHP ve Özgür Özel'e yüklendi. Bahçeli, dava sürecinde yapılan televizyon yayınlarına "Herkes haddini bilsin, hudut ihlalinden kaçınsın. Kapımızın önünde baykuş öttürmeyiz, akbabaların da kanatlarını yolarız. Ayağınızı denk alın, 4 soytarı muhabir ile MHP'yi sorgulayamazsınız" ifadeleriyle tepki gösterdi.

01.10.2024 11:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin yeni yasama yılındaki ilk grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti davası üzerinden CHP ve Özgür Özel'i hedef alan Bahçeli "Herkes haddini bilsin, hudut ihlalinden kaçınsın. Kapımızın önünde baykuş öttürmeyiz, akbabaların da kanatlarını yolarız. Ayağınızı denk alın, 4 soytarı muhabir ile MHP'yi sorgulayamazsınız" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde: "Değerli vekil arkadaşlarım, saygıdeğer misafirler, basınımızın değerli temsilcileri bugün TBMM'nin 28. dönem 3. yasama yılını hem ilk grup toplantısını yapacağız hem de 15 itibariyle genel kurulun gerçekleşmesi ile yasama çalışmalarına başlayacağız. Hepinizi selamlıyor, en iyi dileklerimi sunuyorum.

Toplantımızı takip eden tüm vatandaşlarımıza sevgi ve selamlarımı iletiyorum. 3 yasama yılının siyasi partilere, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Vekillerimize başarılar diliyorum. Siyasette kaçınılmaz yenilgi ve zaferler yoktur. Siyaset, bugünü es geçmeyen, geçmişe yüz çevirmeyen sorumluluk kültürü, mutabakat kümesidir. 28. dönem TBMM'de görev alan her vekilin bu tarihe bağlı olması, vatan ve var oluş borcudur. Bu borç istiklal ve istikbal ödevidir. Birliğin zayıfladığı dönemlerde felaketlerin yaşandığı görülecektir. Geçmişten istifade ederek geleceğin koordinatlarını çizmek ileri görüşlü toplum ve milletlerin harcıdır. İkinci el inançların ve yıkıcı düşüncelerin sonu yoktur. Kamplara ayrışmış düşüncelerin ortak geleceğe destek vermesi hayal ötesi durumdur.

"YOL YAKINKEN HERKES ELİNİ HUSUMET TETİĞİNDEN ÇEKMELİ"

Ülkemizi pençesine alan tehlikeli akıntının önünü almak lazım. Adalet ve hakkaniyetin sözünü eden çok olsa da sadık kalan çok sayıda azdır. İnsan hak ve hukuku ayaklar altındadır. Kardeşçe yaşamak varken birbirimizi hırpalayıp şeytanlaşarak yaşam gaflettir. Yol yakınken herkes elini husumet tetiğinden çekmeli. Başka Türkiye yoktur. Başka bir bölgede sığıntı gibi gezeceğim bir yer yoktur. Türk milletinin her ferdi birbirine sıkı sıkı bağlamakla mükelleftir. Sadece cami ve düğün alaylarında değil, hayatın her alanında direniş göstermeliyiz. Türk milleti büyük ve güçlü bir ailedir. En emin, en merhametli sığınağımızdır. Değişim kisvesi altında, kaynak ve kök değerlerinden kopmak bize göre değildir. Ateşin ortasından kıvılcım saymak hiç kimseye bir şey kazandırmaz. Artık bir kader ve karar anında bulunuyoruz.

"YENİ DÜNYA DÜZENİ KİSVESİ ALTINDA ZULÜM TAARRUZA GEÇMİŞTİR"

Yeni dünya düzeni kisvesi altında zulüm taarruza geçmiştir. İnsani krizler, tıpkı bir volkan ağzı gibi patlamaktadır. Maalesef adalet, ahlak ve anlayış yörüngesinden ayrılmıştır. Beşeriyet adil ve cesur düzene aç ve muhtaçtır. Demokrasi kalpazanları, siyasi dolandırıcılar, emperyalizmin damga yemiş uşakları, kaotik dünyaya karşı milli duruşumuz ortadadır. Operasyon kovanından siyasi menfaat arayışı namuslu insan ve siyasetçi tavrı olamaz. Bu düşüncelerimi hiçbir karşılık beklemeksizin dile getirdiğimi aziz milletim çok iyi bilmelidir. Çağın gerisinde kalmak, gönül köprülerini yıkmak herkesi uyarıyorum ki tarihin harabelerine karışmakla eş anlamlıdır. Güçlenmiş vahşet, küresel sömürgecilik sadece Türk İslam alemine değil beşeriyetin tamamına pusu kurmuştur.

"ŞANSINI DENEMEK İSTEYEN GELSİN"

Dünyada gelir adaletsizliği sürerken buna bir de çatışmalar, savaşlar, kaygılı bekleyişler eklenmiştir. İnsani krizler volkan ağzı gibi patlamaktadır. Yerküreyi umutsuzluğa sevk eden statükonun köklü tasfiyesi gerekmektedir. Sarsılmaya çalışan ve dağıtılmaya çalışılan iç cephemiz, milli birliğimizdir. Ölümüz şehit, dirimiz yiğit, direncimiz müthiştir. Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin.

"TAHRİBATLA OYNAMAYA HEVES EDİLMESİN"

Bizi birbirimize düşürmeyi planlayanların boğazına dururuz, durmadık diyelim yağlı urgan olup boğazlarına dolanırız. Fırsat kollayanların kulaklarında bu sözlerimin çınlaması tavsiyemdir. Sakın ola Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu ilkeleri üzerinde tahribatla oynamaya heves edilmesin. Sahte ve sanal gündemlere kaptıracak yakamız yoktur. Saklanıp sinecek korkak bir meşrep bizde yok. Sosyal medya suikastlarına boyun eğecek fıtrat bizde hiç yoktur. Devşirilmiş ve demlenmiş fosillere meydanı boş bırakmayacağız.

"ORTA DOĞU'DA İNSANLIK CAN ÇEKİŞİYOR"

Gazze'de imdat ve yardım çığlıklarını duyan Türkiye dışında duyan son derece azdır. Bölgesel savaşın çıkıp çıkmayacağını beklemek nedir? Savaş çıkacağı kadar çıkmıştır. İsrail'in kontrolden çıkan haydut devlet örneğinin sürümüdür. İsrail terör devleti Orta Doğu'nun tamamına musallat oldu. Hizbullah lideri Nasrallah ve Hamas liderinin suikastı ortadadır. BM'nin bu duruma müdahale niyeti bile yoktur. Döktüğü kanlara BM'yi alet edecek kadar pervasızdır. Netanyahu'yu alkışlayanlar, insanlık deforları olarak hafızalara kazınmaktadır.

"BMGK YENİDEN REFORM EDİLMELİ"

BMGK bu haliyle devamı hiçbir değerle örtüşmeyecek esamettedir. BMGK mevcut yapılanması meşruiyet sorunları yaşandığına ve eksiklik olduğuna işarettir. Tarihsel sürece bakıldığında veto haklarını kritik zamanlarda müdahale edilmesi niyetleri ortaya koymaktadır. BMGK yeniden reform edilmeli. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin fonksiyonel yapısı değişmeli, aksi halde BM Genel Kurul toplantılarının boykotu gündeme alınmalıdır. Ülkelerin eşit katılımı konuşulmalıdır.

MÜSLÜMAN DEVLETLERE TEPKİ

BM'de haritalarla çıkıp haritalarda Netanyahu'nun terör devleti kurma çabasına isimlerin başlarında Emir, Sultan olanların sessizliği neden susmaktadır. Ayıp, günah, yazık değil midir? Ne zaman birlik meşalesi yakılacaktır. Sivil ve masum insanlar ölürken rahat uyku uyumak haram değil midir? Dünya 5 ülkenin ağzına bakmaktan kuırtulmalı. İslam ülkeleri de sesini yükseltmelidir.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

Bu yasama yılında yeni anayasanın ele alınacağını düşünüyorum. Sivil anayasayı kazandırmak yeni yüzyılın en büyük başarısı olacaktır. Sorumluluk bilinci ile harekete geçmemiz gerekiyor. Öğretmenlik meslek kanını ile 9. yargı paketinin kısa sürede yasalaşacağına inanıyorum. MHP milletimize verdiği sözleri birer birer tutacaktır. İttifakımız Türkiye Yüzyılının bayraktarıdır. Bu tuhaf üsluba bakın ki kendi ittifakına iyiler bizim ittifakımıza kötüler demesi yüzsüzlüktür. Ne kadar Türkiye karşıtı varsa bir olmuş görülen bir cinayet davası ile MHP'yi şerefsizce suçlamaya kalkmıştır.

ÖZGÜR ÖZEL'İ HEDEF ALDI

Bazı parti genel başkanları, kifayetsiz muhabirler ayak üstü mahkeme kurup savcı ve hakim rolüne soyunup arkadaşlarımızı yargılamaya girişmiştir. Önce aynaya bakacaklar, şeref ve haysiyetleri el verdiği ölçüde konuşacaklar. Malum davanın duruşmalarını dikkatle takip etmekteyiz. Bizim için yeterlidir. MHP'ye organize Pensilvanya operasyonu çekenlere MHP ve ülkü ocaklarını çiğnetmem. Alayını birden heyecanla beklerim. Özgür Özel, iddialıların şahsın gibi çürüktür. Herkes haddini bilsin, hudut ihlalinden kaçınsın. Kapımızın önünde baykuş öttürmeyiz, akbabaların da kanatlarını yolarız. Halk TV ve CHP, ayağınızı denk alın. 4 soytarı muhabir ile MHP'yi sorgulayamazsınız."

Bahçeli, CHP\'ye yüklendi: Ayağınızı denk alın, 4 soytarı muhabir ile MHP\'yi sorgulayamazsınız

Devlet Bahçeli, Özgür Özel, Sinan Ateş, Politika, Güncel, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli, CHP'ye yüklendi: Ayağınızı denk alın, 4 soytarı muhabir ile MHP'yi sorgulayamazsınız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (37)

  • unal kayaer:
    Devlet bahçeli bu ülkenin temel taslarindan birisidir. Devlet bahçeli muhalefette kimin ne pislik yaptiginj iyi bilir 46 166 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    bahçeli sana halk üzülüyor artık aklın başında yok 145 39 Yanıtla
  • Aa:
    mhp bir mafya partisidir bende bunlara oy verdim yuh bana 130 33 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    vur de vuralım öl de ölelim reisim... 22 135 Yanıtla
  • Samet Aldemir:
    dede kalk artık o koltuktan ülkeye bı çaydan olsun kalkta 93 20 Yanıtla
  • fatih topaktaş:
    doğru her pisliği bilir bahçeli kendi içlerindeki pislikleride bilir suç örgütleriyle koyun koyuna yatan biridir kendisi 90 15 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    MHP Alparslan Türkeş döneminde mhp ydi . Belinde silahlı suç dosyası kabarık tetikçilerine mi güvenip böyle ahkam kesiyorsunuz .o zaman bir başsağlığı niye dilemediniz .Eski mhp başkanı görevini yerine getiren sinan ateş cinayetinin arkasında neden durmadınız .Neden eşinin yanında olmadınız.Devletimize faydalı olacak kişiler neden katlediliyor.oradan konuşmak kolay. arkada kalan yetim 2 çocuk ,acılı anne ,eş ,kardeşler...Hala neyin kafasını yaşıyorsunuz 71 8 Yanıtla
  • Mert Kafkas Sahin:
    Kes elma kurdu. 62 12 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Ülkede demokrasi yokki kişiye kişilere göre demokrasi var.. Adam üstü kapalı tehdit ediyor hedefe koyuyor 4 muhabir diyor yarın bir gün bu muhabirlerin de başına bir şey gelirse hiç şaşırmam.. Bahçeli senin yandaşlığın olmasaydı bu iktidar çoktan ömrünü tüketmişti milletin derdine kulaklarınızı tıkayıp yok sayıyorsunuz. Senin devrin çoktan bitti bırak git artık. 56 7 Yanıtla
  • Erol MARASLI:
    Burada kimse MHP nin kurumsal kimliğini sorgulamıyor o isim altında katil olarak görülen toplumun vicdanını rahatsız eden ve ne yqzıkkı MHP bin bunları devlet gücüyle korunduğu net görülen bir konumdasınız.vatandaş sizden rahmetli Sinan Ateş in katilini korumayın bırqkın hukuk işini yapsın diyor 44 6 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:46 DEM Partililerle tokalaşan Bahçeli: Barışı sağlamak lazım DEM Partililerle tokalaşan Bahçeli: Barışı sağlamak lazım
20:58 İsrail’i vuran İran’dan yeni açıklama: Daha yıkıcısı olacak İsrail'i vuran İran'dan yeni açıklama: Daha yıkıcısı olacak
19:40 Beklenen oldu İran, İsrail’i füzelerle vurdu Beklenen oldu! İran, İsrail'i füzelerle vurdu
19:23 İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek?
18:53 Eski Pentagon yetkilisi Rubin’den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü Eski Pentagon yetkilisi Rubin'den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü
11:03 Wanda Nara, ’’Bugün nasıl hissediyorsun’’ sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi Wanda Nara, ''Bugün nasıl hissediyorsun?'' sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi
11:01 Bahçeli, Lübnan’a karadan giren İsrail’e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin Bahçeli, Lübnan'a karadan giren İsrail'e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin
10:54 BBG Melih yıllar sonra görüntülendi BBG Melih yıllar sonra görüntülendi
10:50 Bangkok’ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı 25 kişi öldü Bangkok'ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı! 25 kişi öldü
10:46 Görüşmeler başladı Araplar, Türkiye’deki dev bankayı satın alıyor Görüşmeler başladı! Araplar, Türkiye'deki dev bankayı satın alıyor
10:23 Sürücüler dikkat Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor Sürücüler dikkat! Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor
10:07 Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:06 ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı
09:55 Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2024 22:24:15. #1.11#
SON DAKİKA: Bahçeli, CHP'ye yüklendi: Ayağınızı denk alın, 4 soytarı muhabir ile MHP'yi sorgulayamazsınız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement