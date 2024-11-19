Bahçeli: Sınırlarımızda karanlık oyunlar var - Son Dakika
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Politika

Bahçeli: Sınırlarımızda karanlık oyunlar var

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin düzenlediği grup toplantısında oynanan oyunların son sahnesinin Türkiye üzerinde oynanmak istendiğine dikkat çekti. Bahçeli, "Sınırlarımızda karanlık oyunlar var. Adaletsiz ve dengesiz güç dağılımı küresel barışı tehdit edecek boyuta geldi." ifadelerini kullandı.

19.11.2024 10:59  Güncelleme: 11:11
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında ülke sınırlarında oynanan oyunların son sahnesinin Türkiye üzerinde oynanmak istendiğine dikkat çeken Bahçeli, "Sınırlarımızda karanlık oyunlar var." ifadelerini kullandı.

"SINIRLARIMIZDA KARANLIK OYUNLAR VAR"

Bahçeli konuşmasında konuyla ilgili şunları söyledi: "Sınırlarımızda oynanan oyunların son sahnesi Türkiye üzerinde oynanmak istenmektedir. Sınırlarımızda karanlık oyunlar var. Adaletsiz ve dengesiz güç dağılımı küresel barışı tehdit edecek boyuta geldi. Beyrut ve Gazze'deki soykırıma yenileri eklenmektedir. Katliamların hız kesmeden devam etmesi medeni dünyanın iflas beyannamesi değilse nedir? Zalimlerin hesap vermesi gerekirken hala bir arpa boyu yol alınmaması adaletsizliktir. İnsancıl hukuk ayaklar altındadır. İsrail siyonist barbarlığı artıyor. Roma statüsü gereğince Filistin'in uluslararası hukuk nezdinde devlet olarak görülmesi nişanesidir. Adalet mutlaka tecelli edecektir. İsrail'e silah yaptırımları doğrudan hayata geçirilmelidir. Türkiye'nin tutumu gayet açıktır.

"İSRAİL İLE TİCARET SAYFASI KAPANDI"

Türkiye, İsrail ile ticaret sayfasını kapatmıştır. Türkiye-İsrail 2 Mayıs 2024'te tüm ticari anlaşmalarını askıya almıştır. Bu tarihten itibaren gümrük beyannamesi açık seçik ortadadır. Bu karalama olsa olsa siyonizme hizmet olur. Türk milleti mazlumların feryatlarına kulak tıkayamaz, soykırım dilini konuşan iblise yoldaşlık edenlere asla seyirci ve sessiz kalamaz.

Cumhurbaşkanı'na bağımız sarsılmaz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile şahsım arasında hiçbir ayrılığın ve ayrışmanın söz konusu dahi olmayacağını mühürlü kalplere, duymayan kulaklara, görmeyen gözlere hatırlatmak dava ve vicdan görevimdir. Cumhur İttifakı'nda görüş ayrılığı yoktur. Bu sözlerim de alayına kapak olacaktır. Vakit tamamdır, söz konusu vatandır."

Bahçeli: Sınırlarımızda karanlık oyunlar var

Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli, Politika, 3-sayfa, Türkiye, Gündem, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli: Sınırlarımızda karanlık oyunlar var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • kadir kınay:
    Canın cehenneme karanlık oyunların başı sen olabilirsin 29 10 Yanıtla
  • İshak Klein:
    bebek katilini meclise davet eden şey mi söylemiş bunları?.. Kesin DEMAS!.. demedi demeyin 27 7 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    sayın bahceli artık yeter savaş mı cikacak ciksin adammi ölecek ölsün siyasetten sıkıldık icraat istiyorum 19 3 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    bi bildiğiniz varsa millete açıklayın millette bilsin 17 1 Yanıtla
  • D Celik:
    25 seneden beri siz iktidardaydiniz. Niye önlem almaduniz 13 0 Yanıtla
  • Zafer Aşık:
    Günaydın. Bu da geç ya. 8 1 Yanıtla
  • Güven Yaşar:
    Karanlık olan sizlersiniz 5 0 Yanıtla
  • Cansu Kılınç:
    tüm karanlik oyunlarin oyuncusu sizsiniz tum sehitlerin katilini cikarmak icin bu senoryoyumu cizdiniz 5 0 Yanıtla
  • Sk 06:
    bunak bekaa sorunu oldunuz kendi kendine savaş çıkaran zihniyet 2 0 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Kuzeyli misin güneylimisin bilmem ama.. Aklını peynir ekmek ile yediğin belli oluyor. Hala reis de reis reisin ülke için bir şey istemiyor anlayamadın mı bunu hala anayasayı değiştirmek istemesinin tek sebebi koltuğu bırakmamak ölene kadar orada kalmak.. Düne kadar hain dedikleriyle bugün dost olmaya çalışan darbeci eli kanlı katil dedikleriyle hiç bir şey dememiş gibi tekrar biraraya gelmeye çalışıyor. Açın artık gözünüzü kulağınızı en önemliside beyninizi iyi algılayın anlayın yaşananları ondan sonra yorum yapın. 1 0 Yanıtla
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