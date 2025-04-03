Bahçeli yarın mesaiye başlıyor

Kalp kapakçığı değiştirildikten sonra evinde istirahate çekilen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ne zaman mesaiye başlayacağı merak edilirken, dikkat çeken bir kulis bilgisi geldi. tv100'de yer alan habere göre Bahçeli yarın işbaşı yapacak.

MHP lideri Bahçeli yarın genel merkezde mesaiye başlayacak. Bahçeli daha sonra MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret edecek.

DEVLET BAHÇELİ AMELİYAT OLMUŞTU?

MHP lideri Devlet Bahçeli, mart ayında, 10 yıl önce değiştirilmiş kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine ameliyat olmuştu. Bahçeli'nin hastanedeki tedavisinden sonra evinde istirahate çekildiği belirtilmişti. MHP daha önce yaptığı açıklamada Bahçeli'nin durumunun iyi olduğunu kaydetmişti.

SON TOPLANTI 28 OCAK'TA

Kalp rahatsızlığından dolayı operasyon geçiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir süredir evinde istirahat ediyor. En son 28 Ocak'ta partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan Bahçeli, 9 haftadır grup toplantısını gerçekleştiremedi. Geçtiğimiz günlerde Bahçeli'nin nisan ayında 'Siyaset ve Liderlik Okulu' organizasyonuna katılacağı belirtilmişti. Ancak Bahçeli'nin haftaya yapılacak olan grup toplantısında olup olmayacağı ise şimdiden merak konusu oldu.