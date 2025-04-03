Bahçeli yarın mesaiye başlıyor - Son Dakika
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Politika

Bahçeli yarın mesaiye başlıyor

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Ne zaman mesaiye başlayacağı merak edilen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili haber geldi. tv100'de yer alan habere göre kalp kapakçığı değiştirilen Bahçeli'nin yarın işbaşı yapıp, MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret edeceği öğrenildi.

03.04.2025 17:28
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Kalp kapakçığı değiştirildikten sonra evinde istirahate çekilen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ne zaman mesaiye başlayacağı merak edilirken, dikkat çeken bir kulis bilgisi geldi. tv100'de yer alan habere göre Bahçeli yarın işbaşı yapacak.

MHP lideri Bahçeli yarın genel merkezde mesaiye başlayacak. Bahçeli daha sonra MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret edecek.

DEVLET BAHÇELİ AMELİYAT OLMUŞTU?

MHP lideri Devlet Bahçeli, mart ayında, 10 yıl önce değiştirilmiş kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine ameliyat olmuştu. Bahçeli'nin hastanedeki tedavisinden sonra evinde istirahate çekildiği belirtilmişti. MHP daha önce yaptığı açıklamada Bahçeli'nin durumunun iyi olduğunu kaydetmişti.

SON TOPLANTI 28 OCAK'TA

Kalp rahatsızlığından dolayı operasyon geçiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir süredir evinde istirahat ediyor. En son 28 Ocak'ta partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan Bahçeli, 9 haftadır grup toplantısını gerçekleştiremedi. Geçtiğimiz günlerde Bahçeli'nin nisan ayında 'Siyaset ve Liderlik Okulu' organizasyonuna katılacağı belirtilmişti. Ancak Bahçeli'nin haftaya yapılacak olan grup toplantısında olup olmayacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

Bahçeli yarın mesaiye başlıyor

Alparslan Türkeş, Devlet Bahçeli, Politika, 3-sayfa, Sağlık, Gündem, tv100, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli yarın mesaiye başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Cihan Kışla:
    banane bundan ne faydası var ülkeye? 31 10 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    geç kaldı pkk yandaşı 22 11 Yanıtla
  • Şevki Sünger:
    bide derler ki öte tarafa gidip gelen var mı diye :) 17 6 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    ölmedi aponun kardeşi 13 9 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    Apo nun platonik aşkı,bebek katillerinin umudu,PKK nın yol arkadaşı,ulu hakanımız.. 9 4 Yanıtla
  • Ayhan Sevilir:
    devlet bey yaklaşan büyük bir tehlike için kan kusup kızılcık şerbeti içtim diyor. şimdilik kötü yorum yapmamam, yapnlarda zaman içerisinde pişman olabilir. zira Erbakan iktidar iken sövüp dalga geçenler şimdiler de ah erbakan olsaydı krizine giriyor. Devlet, biz farklı şeylerle uğraşırken akla hayale gelmeyecek işler yapıyor o sebeple fevri davranılıyor 2 2 Yanıtla
  • Szka788304:
    kendi ülkesinden haberi olmayanlar itifak kuranlar ile uzlaşı arayanları bir ayırt edin artık ülkemiz İngiliz İskoç misali imralıya gidenler kandilden gelmedi apo posteri karşısındaki insanlar hiç bir örgüt batıda bir ilde özerklik ilan edemez genel yerel seçim itifakı kur başkasına laf et 0 0 Yanıtla
  • Pinti:
    ocaktakiler bile gitmeni bekliyor 0 0 Yanıtla
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