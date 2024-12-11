Bahçeli'ye sert bakışıyla konuşulan Dervişoğlu: Biz onun ne olduğunu biliriz - Son Dakika
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Politika

Bahçeli'ye sert bakışıyla konuşulan Dervişoğlu: Biz onun ne olduğunu biliriz

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TBMM'de DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncel Bakırhan'ı alkışlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye attığı bakış çok konuşulan İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan açıklama geldi. Dervişoğlu, Bahçeli'nin alkışıyla ilgili çok konuşulacak bir iddiada bulundu.

11.12.2024 18:18
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TBMM'deki konuşmasının ardından DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncel Bakırhan'ı alkışlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye attığı bakışla gündeme gelen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, o fotoğraf karesiyle ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

BAHÇELİ, BAKIRHAN'I ALKIŞLADI

TBMM'deki bütçe görüşmelerinde ilginç anlar yaşandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncel Bakırhan'ı konuşmasının ardından alkışladı. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu ve Milletvekili Turhan Çömez'in o sırada Bahçeli'ye attığı bakış dikkat çekti.

Bahçeli'ye sert bakışıyla konuşulan Dervişoğlu: Biz onun ne olduğunu biliriz

DERVİŞOĞLU'NDAN ÇARPICI İDDİA

Dervişoğlu, söz konusu kareyle ilgili açıklama yaptı. Kızgın bir görüntü vermiş olabilirim" diyen Dervişoğlu, Bahçeli'nin Bakırhan'ı alkışlayacağının önceden bilindiğini ve gazetecilere de bildirildiğini iddia etti.

"BAHÇELİ'NİN ALKIŞLAYACAĞI BİLİNİYORDU"

Dervişoğlu şunları söyledi: "Sayın Bahçeli'nin alkışlayacağı biliniyordu, gazetecilere de bildirilmiş. Sayın Bakırhan konuşmasını tamamlar tamamlamaz, basın locasındaki bütün gazeteciler kameralarını Sayın Bahçeli'ye yönelttiler. Dolayısıyla ben hiç şaşırmadım. Ama duruma bakarak, kızgın bir görüntü vermiş olabilirim. Biz onun ne olduğunu, kim olduğunu herkesten iyi biliriz."

Bahçeli\'ye sert bakışıyla konuşulan Dervişoğlu: Biz onun ne olduğunu biliriz

Tuncer Bakırhan, Devlet Bahçeli, İYİ Parti, DEM Parti, Politika, Güncel, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli'ye sert bakışıyla konuşulan Dervişoğlu: Biz onun ne olduğunu biliriz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • MURAT DURU:
    Bizde senin ne olduğunu biliyoruz musavat dervişoğlu 22 48 Yanıtla
  • Zerrin Karakütük:
    mücadele edenle itifak kuranlar bu farkı anlamayan insanlar var siz ve diğer yedi parti birleştiğinizde itifak ortaklarınından bir tanesi dem di görünmeyen vaatlerde elli iki vatandaşımızın katili seloya özgürlük tü ypg terör örgütü olarak görmeyiz diyenler ile birlikte idiniz ypg yi terör örgütü olarak görmeyiz demek pkk yı silahlı örgüt olarak görmeyiz demekten farkı yoktur terörün amacını ırak suriye ve Türkiye için bilmiyor iseniz o koltukta boşuna oturmayın 9 9 Yanıtla
  • Mirac Gülaç:
    ırkçılılık yapma Kerkenez. Bahçeli babadır. 7 8 Yanıtla
  • Çelikk:
    Siz Hepiniz Aynı Poksunuz 9 3 Yanıtla
  • Sk 06:
    bohçası sarayın arka bahçesinde gömülü demlenen zilliyetçi parti başkanı 2 7 Yanıtla
  • Serkan Cakir:
    bu nasıl dansozluk bu yaşında adamdan ne gördüm ne duydum utanmaz arlanmaz 1 2 Yanıtla
  • Erbay Mercan:
    düne kadar elini ayağını öpüyordun 0 0 Yanıtla
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