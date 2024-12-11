TBMM'deki konuşmasının ardından DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncel Bakırhan'ı alkışlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye attığı bakışla gündeme gelen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, o fotoğraf karesiyle ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.
TBMM'deki bütçe görüşmelerinde ilginç anlar yaşandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncel Bakırhan'ı konuşmasının ardından alkışladı. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu ve Milletvekili Turhan Çömez'in o sırada Bahçeli'ye attığı bakış dikkat çekti.
Dervişoğlu, söz konusu kareyle ilgili açıklama yaptı. Kızgın bir görüntü vermiş olabilirim" diyen Dervişoğlu, Bahçeli'nin Bakırhan'ı alkışlayacağının önceden bilindiğini ve gazetecilere de bildirildiğini iddia etti.
Dervişoğlu şunları söyledi: "Sayın Bahçeli'nin alkışlayacağı biliniyordu, gazetecilere de bildirilmiş. Sayın Bakırhan konuşmasını tamamlar tamamlamaz, basın locasındaki bütün gazeteciler kameralarını Sayın Bahçeli'ye yönelttiler. Dolayısıyla ben hiç şaşırmadım. Ama duruma bakarak, kızgın bir görüntü vermiş olabilirim. Biz onun ne olduğunu, kim olduğunu herkesten iyi biliriz."
Son Dakika › Politika › Bahçeli'ye sert bakışıyla konuşulan Dervişoğlu: Biz onun ne olduğunu biliriz - Son Dakika
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