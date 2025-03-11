Bahçeli'yi arayan İmamoğlu hiç beklemediği hareketle karşılaştı - Son Dakika
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Politika

Bahçeli'yi arayan İmamoğlu hiç beklemediği hareketle karşılaştı

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5 Şubat'ta kalp kapakçığındaki sorun nedeniyle operasyon geçiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye iki kez geçmiş olsun dileklerini ve görüşme arzusunu ilettiğini belirterek, "Henüz görüşemedik" dedi.

11.03.2025 23:33
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuk olduğu bir canlı yayın programında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

BAHÇELİ'DEN İMAMOĞLU'NUN GÖRÜŞME TALEBİNE DÖNÜŞ YOK

Programın bir bölümünde, 5 Şubat'ta kalp kapakçığındaki sorun nedeniyle operasyon geçiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye iki kez geçmiş olsun dileklerini ve görüşme arzusunu ilettiğini belirten İmamoğlu, "Henüz görüşemedik" dedi.

"DOĞRU BİR NOKTADAN GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİ VE GÖRÜŞME ARZUMU İLETTİM"

İmamoğlu'nun konuya ilişkin ifadeleri şu şekilde: "Ben sayın Devlet Bahçeli'ye buradan da geçmiş olsun dileklerimi ileteyim. İki kez kendilerine doğru bir noktadan geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Müsait olurlarsa da görüşme arzumu ilettim. Ama henüz görüşemedik. Fakat ben kendisine o dönemde iki kez geçmiş olsun dileğimi ilettim."

BAHÇELİ'NİN TELEFON TRAFİĞİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısıyla sonuçlanan ziyaretlerin ardından İmralı Heyeti'nde yer alan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan ve eski Mardin Büyükşehir Beldiye Başkanı Ahmet Türk ile DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ı ayrı ayrı arayarak teşekkür ettiği belirtilmişti. Bahçeli, ilerleyen günlerde Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Bahçeli\'yi arayan İmamoğlu hiç beklemediği hareketle karşılaştı

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Son Dakika Politika Bahçeli'yi arayan İmamoğlu hiç beklemediği hareketle karşılaştı - Son Dakika

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