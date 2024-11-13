Bahçeli'yi kızdıran soru Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da soruldu - Son Dakika
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Politika

Bahçeli'yi kızdıran soru Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da soruldu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, MHP lideri Devlet Bahçeli ile çözüm süreci ve terörist başı Abdullah Öcalan çağrısı konusunda fikir ayrılığı yaşayıp yaşamadığı soruldu. Erdoğan ise iddiaları reddederek, "Türkiye'nin geleceğinde teröre de terör takviyeli siyasete de yer yok. Cumhur İttifakı olarak bu konuda tam bir mutabakat içindeyiz" ifadelerini kullandı.

13.11.2024 16:23
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ve Azerbaycan seyahatlerinin ardından uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Uçakta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, MHP lideri Devlet Bahçeli ile çözüm süreci ve Abdullah Öcalan çağrısı konusunda fikir ayrılığı yaşayıp yaşamadığı soruldu.

"TAM BİR MUTABAKAT İÇİNDEYİZ"

Fikir ayrılığı yaşadıkları iddialarını reddeden Erdoğan, " Türkiye'nin geleceğinde teröre de terör takviyeli siyasete de yer yok. Cumhur İttifakı olarak bu konuda tam bir mutabakat içindeyiz" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'yi kızdıran soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da soruldu

BAHÇELİ KIZMIŞTI

Bahçeli de dün partisinin grup toplantısından çıkarken kendisine yöneltilen "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aranızda görüş ayrılığı var mı?" sorusuna sert tepki göstermiş, "Basın mensubu kardeşlerim Türkiye'yi tahrik edici, yanlış bilgilerle ayrımcılığı körükleyici davranışlardan vazgeçsin. Geçemiyorsan mesleği bırak" demişti.

Bahçeli'yi kızdıran soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da soruldu

"BEN HALA ESED'DEN UMUTLUYUM"

İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Zirvesinde aile fotoğrafında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed ile birlikte yer alması sorusuna da cevap veren Erdoğan, "Ben hala Esed'den umutluyum. Bir araya gelip Suriye-Türkiye ilişkilerini inşallah yoluna koyalım diye hala umudum var. Çünkü bizim Suriye-Türkiye arasındaki terör yapılanmalarını yok etmemiz lazım" ifadelerine yer verdi.

Bahçeli\'yi kızdıran soru Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a da soruldu

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