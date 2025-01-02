Bahçeli\'yi ziyaret edecek DEM Parti heyetinde Ahmet Türk de yer alacak

Politika

Bu sefer yakılmadı ama en az onun kadar vahşi

28 Aralık Cumartesi günü İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti heyeti, bugün önce TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ardındansa saat 15.00 itibarıyla MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek.

HEYETTE AHMET TÜRK DE YER ALACAK

Bahçeli'yi ziyaret edecek heyette ise sürpriz bir isim yer alacak. TBMM'deki ziyarette İmralı'ya giden İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan'ın yanı sıra Mardin Büyükşehir Başkanlığı görevinden alınarak yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün de yer alacağı öğrenildi.

BAHÇELİ: AHMET TÜRK AĞALIK VASFINA SAHİP BİR İNSAN

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kayyum kararı sonrası Ahmet Türk'ün kendisiyle görüşme yapmak istediğine yönelik iddialara "Güneydoğu'da değerli bir şahsiyet, ağalık vasfına sahip bir insan. Görüşme talebi bize intikal etmedi ama görüşme arzusu taşırlarsa her zaman görüşebiliriz. Bazı toplantılar oluyor. Ağalığın bazı önemli vasıfları vardır. Ağaların kapısı açık olur, aşı da bol olur. Onun için birileri ziyaret ettiğinde 42 davar kesmesinin sebebi de sofranın bol olmasından dolayıdır" yanıtını vermişti.

AHMET TÜRK KİMDİR?

Ahmet Türk, 2 Temmuz 1942 yılında Mardin'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Mardin'de tamamlayan Türk, 1973 yılında Demokratik Parti'den Mardin Milletvekili olarak seçildi. Daha sonra CHP'ye katılan Türk, 1980 yılına kadar siyasi hayatına CHP'de devam etti. 1987 yılında SHP'ye katılan Türk, 1989 yılında Paris'te düzenlenen bir konferansa katıldığı gerekçesiyle SHP'den ihraç edildi. Halkın Emek Partisi (HEP) ve Demokratik Toplum Partisinin (DTP) Kurucu Üyesi ve Genel Başkanlığı görevinde bulunan Türk, 2007 Genel Seçimlerinde Bağımsız Mardin Milletvekili olarak Meclise girdi ancak 2009 yılında DTP kapatılınca milletvekilliği düştü.

2014 yılında Barış ve Demokrasi Partisi'nin (BDP) desteği ile Bağımsız Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Türk, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında 17 Kasım 2016'da İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alındı, 21 Kasım 2016'da gözaltına alındı. 24 Kasım 2016 tarihinde tutuklanan Türk, 3 Şubat 2017'de sağlık sorunlarından dolayı adli kontrol şartıyla tahliye edildi. 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde HDP Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Türk, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında 19 Ağustos 2019 yılında yeniden görevinden alındı. 14 Ocak 2024'te aktif siyaseti bıraktığını açıklamasına rağmen ikna edilerek yeniden aday oldu ve 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde üçüncü kez Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 16 Mayıs 2024 tarihinde sonuçlanan Kobani Davası'nda ise 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Görevden alınan Türk'ün yerine kayyum atandı. Ahmet Türk, evli ve 8 çocuk babasıdır.