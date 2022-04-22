MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Çocuklarımızın bayramlarını tebrik ediyor, hepsini kucaklıyorum. Çocuklarımıza her günü bayram olan bir Türkiye'yi Allah'ın izniyle hediye edeceğimizin güvencesini veriyorum." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 23 Nisan 1920'nin küllerinden yeniden doğup, tıpkı bir dev gibi doğrulan ve kutlu iradesiyle Milli Mücadele'yi meşruiyet, mensubiyet, mesuliyet ve metanet kulvarında ikmal ve icra etmenin kararlılığını gösteren bir milletin istiklal adımı, istikbal hamlesi olduğunu belirtti.

Bahçeli, Bursa Mebusu Emin Erkul'un anlatımına göre, 23 Nisan 1920'de Ankara halkının sokaklara döküldüğü, camilerin minarelerinden yükselen ezanlar, tekbirler, selatü selamlar, okunan Kur'an-ı Kerim tilavetleri, kesilen kurbanlar, edilen duaların adeta gök kubbede yankılandığını belirterek, "Meclis'in en yaşlı üyesi sıfatıyla geçici başkanlığa seçilen Sinop Mebusu Şerif Bey açılış konuşmasında, milletimizin iç ve dış tam bağımsızlığı dahilinde mukadderatını bizzat ele aldığını ve idare etmeye başladığını tüm dünyaya ilan etmişti. Artık makus talih değişecekti." ifadelerini kullandı.

Büyük Millet Meclisinin milli sabrın eseri, milli aklın esenliği, milli ahlakın egemenliği olarak millet tarihindeki yerini 102 yıl önce büyük umutlar eşliğinde aldığını vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:

"23 Nisan 1920'de yakılan meşale Türkiye Cumhuriyeti'nin ufkunu aydınlatmış, işgal unsurlarını yakıp yıkmıştı. Türk milleti ortak iradesini, hürriyet özlemlerini, tarihsel haklarını ve istikbal haysiyetini Meclisimizin maddi ve manevi hükmü şahsiyetiyle eklemleştirip perçinleyerek onuruna ne kadar düşkün olduğunu göstermiştir. Menfur, melun ve merdut emellere sur çekilmiştir. TBMM karanlık hedeflere engel, kararmış vicdanlara çengel, kaos ve kargaşa müelliflerine aşamayacakları settir."

-"TBMM'de görev yapıyor olmaları zillettir, rezalettir"

Milli egemenliğin tecelligahı olan Meclis'in, Kurtuluş Savaşı'nı zaferle buluşturan kahramanlık numunesi, Gazilik timsali olduğunu belirten Bahçeli, şunları kaydetti:

"Vicdan ve siyasetlerindeki karanlık noktaları ülkemizin geneline teşmil etmenin arayış ve gayesinde olanların yüzsüzce karanlık içinde poz vermeleri, aynı zamanda sivil itaatsizlik provaları, üstelik bu çarpık zihniyetlerin TBMM'de görev yapıyor olmaları zillettir, rezalettir.

Türkiye'nin aydınlık yarınlarını baskılamaya, üzerini örtmeye azmetmek Gazi Meclisimizin emanetlerine karşı ayıplı bir itirazdır. Fikir ve vicdan hürriyeti perdesi altında esasen bütün hürriyetleri yok etmekten başka bir maksat gütmeyen etki ajanları dün yenilmiş, gene yenilecektir. İçine düştükleri tehlikeli savrulmaların ağırlığından ve aşağılayıcı durumundan kurtulabilmek için karanlığa sığınanlar, karanlıktan medet umanlar 23 Nisan 1920'de nasıl kaybetmişlerse, onların izinden yürüyen müstevli kuklaları yine ve bir kez daha kaybedeceklerdir. Bile isteye odalarda ışıksız kalıp milletimizin ışığını söndürmeyi amaçlayanlara bizzat Türk milleti karşı çıkacak, komplolarını ve kumpaslarını yeri ve zamanı geldiğinde ellerine tutuşturup alayını birden layık oldukları zifiri karanlığa mahkum edecektir."

"Çocuklarımızın bayramlarını tebrik ediyorum"

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Bahçeli, "Çocuklarımızın bayramlarını tebrik ediyor, hepsini kucaklıyorum. Çocuklarımıza her günü bayram olan bir Türkiye'yi Allah'ın izniyle hediye edeceğimizin güvencesini veriyorum. Onlar bizim umudumuzdur. Gazi Meclisimizin 102'nci yıl dönümünü iftiharla kutluyor, nice diriliş ve yükseliş dönemlerine vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, TBMM'nin ilk Başkanı Atatürk'ü, kurucu kahramanları, şehitleri, ilk Meclis'in muhterem mebuslarını saygıyla andığını kaydetti.