Bakan Akar, Filipinli mevikadışı ile görüştü - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Filipinler Savunma Bakanı Delfin N. Lorenzana ile telefon görüşmesi yaptı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Filipinler Savunma Bakanı Delfin N. Lorenzana ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayi iş birliğine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.