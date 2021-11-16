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Bakan Akar: "Geçmişte piyade tüfeğimizi dahi yurt dışından tedarik ederken, çok şükür artık Milli Piyade Tüfeklerimizi, Akıllı Hassas Mühimmatımızı,... - Son Dakika

Bakan Akar: "Geçmişte piyade tüfeğimizi dahi yurt dışından tedarik ederken, çok şükür artık Milli Piyade Tüfeklerimizi, Akıllı Hassas Mühimmatımızı,...

16.11.2021 10:38
Bakan Akar: "Geçmişte piyade tüfeğimizi dahi yurt dışından tedarik ederken, çok şükür artık Milli Piyade Tüfeklerimizi, Akıllı Hassas Mühimmatımızı,...

Bakan Akar: "Geçmişte piyade tüfeğimizi dahi yurt dışından tedarik ederken, çok şükür artık Milli Piyade Tüfeklerimizi, Akıllı Hassas Mühimmatımızı, ÇNRA'larımızı, Fırtına Obüslerimizi, İHA/SİHA/TİHA'larımızı, ATAK Helikopterlerimizi, Fırkateynlerimizi ve savaş gemilerimizi tasarlayıp inşa, imal...

Bakan Akar: "Geçmişte piyade tüfeğimizi dahi yurt dışından tedarik ederken, çok şükür artık Milli Piyade Tüfeklerimizi, Akıllı Hassas Mühimmatımızı, ÇNRA'larımızı, Fırtına Obüslerimizi, İHA/SİHA/TİHA'larımızı, ATAK Helikopterlerimizi, Fırkateynlerimizi ve savaş gemilerimizi tasarlayıp inşa, imal ve ihraç seviyesine gelmiş bulunuyoruz." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı, Fırtına, Piyade, Milli, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Akar: 'Geçmişte piyade tüfeğimizi dahi yurt dışından tedarik ederken, çok şükür artık Milli Piyade Tüfeklerimizi, Akıllı Hassas Mühimmatımızı,... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Akar: "Geçmişte piyade tüfeğimizi dahi yurt dışından tedarik ederken, çok şükür artık Milli Piyade Tüfeklerimizi, Akıllı Hassas Mühimmatımızı,... - Son Dakika
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