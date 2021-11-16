Bakan Akar: "Geçmişte piyade tüfeğimizi dahi yurt dışından tedarik ederken, çok şükür artık Milli Piyade Tüfeklerimizi, Akıllı Hassas Mühimmatımızı,... - Son Dakika

Bakan Akar: "Geçmişte piyade tüfeğimizi dahi yurt dışından tedarik ederken, çok şükür artık Milli Piyade Tüfeklerimizi, Akıllı Hassas Mühimmatımızı, ÇNRA'larımızı, Fırtına Obüslerimizi, İHA/SİHA/TİHA'larımızı, ATAK Helikopterlerimizi, Fırkateynlerimizi ve savaş gemilerimizi tasarlayıp inşa, imal ve ihraç seviyesine gelmiş bulunuyoruz." - ANKARA