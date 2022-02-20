Bakan Akar'ın Münih Güvenlik Konferansı sonrası röportajında çekilen fotoğraf gündem oldu - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı sonrası Almanya'ya geçerek Münih Güvenlik Konferansı'na katıldı. Küresel ve bölgesel güvenlik sorunlarının tartışıldığı organizasyonun ardından Bakan Akar, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

FOTOĞRAF SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Röportaj sırasından yayınlanan bir fotoğraf ise sosyal medyada gündem oldu. Görüntüde bir kişinin elindeki kağıdı Akar'ın okuması için elinde tuttuğu görülüyor.

KONFERANSTA NELER KONUŞULDU?

Konferansta hem Türkiye'nin görüşlerini ifade etme imkanı bulduklarını hem de ikili görüşmeler gerçekleştirdiklerini bildiren Akar, "Terör örgütleri PKK/ YPG'nin yanı sıra DEAŞ, FETÖ ile yaptığımız mücadelenin ne anlama geldiğini, dost ve müttefiklerimizden neler beklediğimizi de Güvenlik Konferansı sırasında dile getirme fırsatı bulduk" diye konuştu.

Konferansın bu kapsamda çok yararlı geçtiğini aktaran Akar, konferans sırasında Savunma Politikaları ve İnovasyon Forumu'nda da bir konuşma yaptığını hatırlattı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Cumhuriyet tarihinin en yoğun döneminden geçtiğini vurgulayan Akar, "Operasyonel anlamda hem ülkemiz içinde hem sınırlarımızın ötesinde faaliyetlerimizi sürdürürken asil milletimizin hak ve menfaatlerinin korunmasının yanı sıra dost ve kardeş ülkelerin de haklı davalarında yanlarında olmayı sürdürüyoruz" dedi.

"TERÖR KORİDORUNU PARÇALADIK"

Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terörist varlığına dikkati çeken Akar, "Tüm terör örgütlerine karşı mücadelemizi aralıksız sürdürdük, sürdüreceğiz. Özellikle Suriye'nin kuzeyinde geçtiğimiz yıllarda teröristler tarafından bir terör koridoru oluşturulmak istendi. Buna karşı her türlü mücadeleyi vermek suretiyle terör koridorunu parçaladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, teşviki ve desteğiyle savunma sanayinde çok önemli adımlar atıldı, gurur verici bir atılım gerçekleşti. Savunma sanayiinde yerlilik ve millik oranı yüzde 80'lere yaklaştı. Bundan sonra da yapılacak çalışmaların çetin geçeceğinin farkında, bilincindeyiz. Kamu, özel sektör, üniversiteler, vakıflar el ele vermek suretiyle tek yumruk, tek yürek halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah bunun sonunda da çok daha önemli ve başarılı sonuçlar elde edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

UKRAYNA - RUSYA KRİZİ

Ukrayna- Rusya gerilimiyle ilgili de konuşan Akar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın geçen hafta bir heyetle Ukrayna ziyareti vardı. Cumhurbaşkanımız, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bizler de muhataplarımızla çok samimi görüşmeler yaptık. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Orada bir askeri hareketlilik söz konusu. Bu askeri hareketliliğin bazı etkileri var. Bu konuda basında çıkan bazı haberler var. Bunların çok ihtiyatla değerlendirilmesi gerekir. Çünkü bazı dezenformasyon, yalan haberlerden bahsediliyor. Bunlardan dolayı istenmeyen birtakım durumların doğmasını engellememiz gerekiyor" dedi.