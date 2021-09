Bakan Akar: Rusya'dan mutabakattaki sorumluluklarına sahip çıkmasını bekliyoruz - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'nin kuzeyine yönelik son dönemde artan hava saldırılarının ardından Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşebileceğini belirtti. Akar, "Biz Rusya ile yapılan anlaşma çerçevesindeki esaslara uyuyoruz. Bu konuda yapılması gereken ne varsa yaptık ve büyük bir gayretle bunları yerine getiriyoruz. Karşı tarafın da mutabakattaki sorumluluklarına sahip çıkmasını bekliyoruz" dedi.

Bakan Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Akar, bir soru üzerine, Suriye'nin kuzeyine yönelik son dönemde artan hava saldırılarının ardından Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşebileceğini belirtti.

Bakan Akar, hava saldırılarına ilişkin Rusya tarafından Türkiye'ye yapılan açıklama olup olmadığının sorulması üzerine, "Onlar oradaki terörist gruplara karşı bu saldırıları yaptıklarını söylüyorlar ama bu saldırılar sonucunda ne ölenlerin ne de kaçanların arasında terörist var. Aylardan beri bunu anlatmaya çalışıyoruz. Biz Rusya ile yapılan anlaşma çerçevesindeki esaslara uyuyoruz. Bu konuda yapılması gereken ne varsa yaptık ve büyük bir gayretle bunları yerine getiriyoruz. Karşı tarafın da mutabakattaki sorumluluklarına sahip çıkmasını bekliyoruz" dedi.'TÜRKİYE'NİN İLAVE GÖÇE TAHAMMÜLÜ YOK'Rusya'nın saldırılarının, göçün tetiklenmesi ve radikalleşmenin artmasına neden olduğunu vurgulayan Akar, "Türkiye'nin artık ilave bir göçe tahammülü yok. Bunu herkes biliyor. Bu saldırılarla ayrıca oradaki insanları radikalleştiriyorsunuz. Saldırılarda evini, toprağını kaybeden insanın psikolojisini düşünün. Evini, toprağını geri almak için çözüm arayışına giriyor ve radikalleşme oluyor. Bunu hep anlattık, anlatmaya devam ediyoruz. Ateşkesin devamı, istikrarın sağlanması önemli. İnsanlar Suriye'nin kuzeyindeki topraklarına Türk Silahlı Kuvvetleri kontrolündeki bölgelere gönüllü ve güvenli olarak, onurlu bir şekilde döndüler. Zorla değil. Bunların 400 binden fazlası İdlib bölgesinde. Tamamına baktığımızda ise 1 milyondan fazla kişi evlerine, topraklarına döndü" diye konuştu. 'TEMENNİMİZ, TEKRAR SÜKUNET HALİNE DÖNÜLMESİ'Bakan Akar, bölgede Rusya ile Türkiye arasındaki koordinasyona yönelik soru üzerine, "Orada çok ciddi bir mekanizma var. Hem Rus hem Türk tarafı bu konuda çalışmalarını sürdürüyor" dedi.İki ülke arasında iletişim kanalları olduğunu vurgulayan Akar, "Gerekirse arazide görevli subayımızla Rus generali belli yerlerde buluşarak görüşmeler yapabiliyor. Herkes kendi bilgisini, endişelerini karşı tarafla paylaşıyor. Dileğimiz Sayın Cumhurbaşkanı'mızın, Sayın Putin ile yapacağı görüşmeyle tekrar mutabakat muhtırasının başlangıcındaki sükunet haline dönülmesi, bir an önce ateşkesin kalıcı hale gelmesi için tarafların gerekli katkıyı sağlamasıdır. Bu herkes için uygun bir hareket tarzıdır. Burada başından beri söylediğimiz şey, Birleşmiş Milletler koordinesinde Suriye'nin geleceği konusunda söz sahibi olan grupların temsilcilerinin anayasa yapmaları, anayasanın yapılmasının ardından seçimin gerçekleştirilmesi, Suriye'nin dışındakiler dahil seçimlere katılıp yönetimi kurmasıdır" diye konuştu. 'TERÖRİSTLERİN ORADAKİ VARLIĞI SÜRÜYOR'Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki konularla ilgili hem Ruslar hem de ABD'lilerle birbirine paralel mutabakat muhtıralarının olduğunu hatırlatan Akar, şunları söyledi: "Oradaki teröristlerin çekilmesi konusunda mutabık kalmıştık ancak maalesef hala teröristlerin oradaki varlığı sürüyor. Son derece haklı olduğumuz bir konu bu. Bunu her vesileyle hem Rus hem ABD'li muhataplarımıza söylüyoruz. Ayrıca Tel Rıfat'taki teröristlerin çıkarılacağına yönelik verilen, Münbiç'te terörist olmadığı konusunda söylenen sözler var. Oralardan dahi birtakım saldırılar söz konusu. Biz her türlü iyi niyeti gösterirken her türlü tedbiri de alıyoruz. Oradaki teröristler tarafından yapılan her saldırı teşebbüsü akamete uğratılıyor. Sivil vatandaşlara yönelik alçakça bombalı saldırılar oluyor. Oradaki arkadaşlarımız büyük kahramanlık, fedakarlık göstererek büyük bir dikkatle teröristlerin herhangi bir şekilde bir adım dahi atmasına müsaade etmeden gereğini yapıyorlar."'GÜNEYİMİZDE TEHLİKE OLUŞMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ'Bakan Akar, terör örgütleri PKK ve YPG arasında fark olmadığını vurgulayarak, "YPG tam anlamıyla PKK'nın kendisidir. Müttefiklerimizin bunların sözde elebaşları ile görüşmelerinin, fotoğraf çektirmelerinin; onlara silah, araç, gereç ve mühimmat desteğinde bulunmalarının doğru olmadığını, müttefiklik ruhuna yakışmadığını da her fırsatta dile getiriyoruz. Son olarak Sayın Cumhurbaşkanı'mız da bunu açık bir şekilde dile getirdi" dedi.Bakan Akar, Türkiye'nin mutabakat muhtıralarının gereklerini yerine getirdiğini belirterek, "Bizim en temel görevimiz hudutlarımızın ve asil milletimizin güvenliğidir. Güneyimizde bizim için herhangi bir riskin, tehdidin, tehlikenin oluşmasına müsaade etmeyeceğimizi başından beri söyledik, söylemeye devam ediyoruz" diye konuştu.'IRAK'LA İŞ BİRLİĞİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR'Türkiye'nin başta Irak ve Suriye olmak üzere tüm komşularının sınır güvenliğine, egemenlik haklarına saygılı olduğunu dile getiren Bakan Akar, bir gazetecinin, "Terör örgütüne yönelik Irak ile birlikte operasyon yapılması ihtimali ve bu konuda iletişim var mı?" sorusuna şu yanıtı verdi: "İletişim var. Biz Savunma Bakanı ile görüşüyoruz, arkadaşlarımız arazide muhatapları ile görüşüyor. Onlarla hudutların güvenliği konusunda iş birliği yapmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz haftalarda Irak'tan bir heyet geldi. Onlara Hatay'da sınır fiziki güvenlik sistemi ile sınırların güvenliğini nasıl sağladığımızı gösterdik. Onlar da özellikle Irak-Suriye sınırında neler yapabileceklerini araştırıyorlar. Onlara yardımcı olabileceğimizi kendilerine ifade ettik. Ayrıca terörle teröristle birlikte mücadele etmemiz gerektiğini de ifade ettik. Irak'ta yuvalanan teröristlerin milletimizin başına bela olduğunu, devlet olarak milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlı olduğumuzu, tek hedefimizin de teröristler olduğunu açık ve net bir şekilde görüşmelerde dile getirdik. Beraber ne yapabiliriz, ortak merkez kurulması dahil bunları görüşüyoruz."'UYGUN ÇÖZÜMÜN PEŞİNDEYİZ'

Bakan Akar, Afganistan'daki havalimanının işletilmesine yönelik gelişme olup olmadığı yönündeki soruya da "Katarlı kardeşlerimizle beraber çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çeşitli kanallardan mevcut yönetimle temaslar söz konusu. Dolayısıyla orada uygun bir çözümün peşindeyiz. Temel amacımız Afgan halkının insani ihtiyaçlarının doğru bir şekilde karşılanmasıdır" diye cevap verdi.