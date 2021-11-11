Bakan Akar, SAHA EXPO 2021 Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nı gezdi - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, SAHA EXPO 2021 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nı gezdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, SAHA EXPO 2021 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nın açılışına katıldı. Açılış programının ardından Bakan Akar, beraberinde Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ve SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar ile stantları gezerek bilgi aldı.

Deniz topunun atış videosunu seyreden ve Genel Müdür Yasin Akdere'den bilgi alan Akar, "Makine ve Kimya, yeni yapısıyla çok kısa sürede büyük başarılar elde etti, etmeye devam ediyor. Bunları gururla izliyoruz. Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarının karşılanması hepimiz için önemli. Makine ve Kimya, bu konuda dinamik bir şekilde olaylara yaklaştı. Yeni yapısının da getirdiği imkanları kullanarak inşallah problemleri çok daha hızlı ve kalıcı şekilde çözme imkanı bulacak. Bu sadece ülkemizin değil dost ve kardeş ülkelerin ihtiyaçlarının da karşılanması bakımından da büyük önem arz ediyor" dedi. - İSTANBUL