Bakan Akar, 'Ukrayna' toplantısına katılacak - Son Dakika
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Bakan Akar, 'Ukrayna' toplantısına katılacak

25.04.2022 16:53
Bakan Akar, 'Ukrayna' toplantısına katılacak

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, yarın 30'a yakın ülkenin savunma bakanı ile Almanya'da gerçekleştirilecek olan Ukrayna konulu toplantıya katılacak.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, yarın 30'a yakın ülkenin savunma bakanı ile Almanya'da gerçekleştirilecek olan Ukrayna konulu toplantıya katılacak.

Ukrayna'daki gelişmeler, NATO'nun Ramstein Hava Üssü'nde yarın yapılacak 'Ukrayna'ya Yönelik Savunma ve Güvenlik İstişare Grup Toplantısı'nda ele alınacak. Milli Savunma Bakanı Akar'ın da yer alacağı toplantıya 30'a yakın ülkenin savunma bakanı katılacak. Toplantıda, Rusya'nın saldırısının ardından son durum ile yardım konularının ele alınması bekleniyor.


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Hulusi Akar, Ukrayna, Almanya, Milli, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bakan Akar, 'Ukrayna' toplantısına katılacak - Son Dakika


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