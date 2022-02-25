Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

25.02.2022 17:01
Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye'nin, Ukrayna'ya insani yardıma hazır olduğu belirtti.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye'nin, Ukrayna'ya insani yardıma hazır olduğu belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ukrayna'daki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede Bakan Akar, Türkiye'nin insani yardıma hazır olduğunu, barış ve huzurun sağlanması için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini kaydetti.


YORUMLAR
500
Son dakika haber: Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü Son dakika haber: Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü Türkiye'de inşa edilen eğitim gemisi, Akar ve Katarlı mevkidaşının katılımıyla Katar Donanmasına teslim edildi Türkiye'de inşa edilen eğitim gemisi, Akar ve Katarlı mevkidaşının katılımıyla Katar Donanmasına teslim edildi Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı Austin ile telefonda görüştü Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı Austin ile telefonda görüştü

Hulusi Akar, Türkiye, Ukrayna, Milli, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika


Son Dakika
16:58 Son dakika: Savaş akaryakıtı da etkiledi! Benzin ve motorine büyük zam, fiyat 17 lirayı geçti
16:58 Pique'den Galatasaray paylaşımı! Mesajla meydan okudu
16:38 Üniversite öğrencisinin şüpheli ölümü! Doğal gaz borusuna asılı halde bulundu! Cesedi bulan erkek arkadaşı serbest kaldı
16:37 Kim bu Ukraynalı Neonaziler, ordudaki güçleri ne? Onları neden hiç duymadık?
16:35 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli dizisinde bu akşam neler olacak?
16:34 50 çocuk vardı! Rusya saldırının ikinci gününde yetimhaneyi füzelerle vurdu
16:30 Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Kadirov: Zelenski, Putin'i arayıp özür dilesin
16:23 AB, Putin ve Lavron'a yaptırım kararı aldı
16:11 Zelenskiy'e bir destek mesajı da Şahan Gökbakar'dan geldi!
16:07 Gökçe Bahadır bugün evleniyor! Emir Ersoy davul zurna ile kız istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 17:07:54. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement