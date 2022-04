Bakan Akar: Yurdumuzu her türlü belaya karşı kilitliyoruz - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mehmetçiğin nefesinin teröristlerin ensesinde olduğunu belirterek, "Pençe-Kilit Harekatını başlattık. Bu kilidin bir anlamı var. İnşallah aziz yurdumuzu her türlü belaya karşı kilitliyoruz. Bu harekatı Mehmetçik başarı ile tamamladıktan sonra inanıyoruz ki teröristler bizden uzak duracaklar. Ama bu harekatlar bitmeyecek. En son terörist etkisiz hale gelene kadar, neredelerse oraya kadar devam edecek" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Şehit yakınları ve gazilerle iftar yemeğinde bir araya gelen Akar, burada konuklarıyla tek tek ilgilendi. İftar sonrası konuşan Bakan Akar, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü bir devlet. Nüfusu, coğrafyası, cennetten köşe parçalarıyla, gençliği, kültürü, tarihi ile güçlü bir devlet. Gerçekten ne kadar övünsek azdır. Bizler bu vatanda, bu milletle birlikte yaşamaya azimli ve kararlıyız. 85 milyon, bin yıldır yaşadığımız bu coğrafyada varlığımızı sürdüreceğiz. Coğrafya kaderse bu millet, asil milletimiz bu coğrafyanın kaderidir. Herkes bunu bilecek ve öğrenecek. Bunun için çalışıyoruz. İnşallah başaracağız. Dik durup, dikleşmeden kişilik ve kimlik politikamızın icrası için gece, gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti eski Türkiye değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti artık ulusal ortamda özne haline gelmiştir. Bunun manası da ilgi ve etki anlamında genişlemiştir. Bir tarafta Balkanlarda, Kafkaslarda, Ortadoğu'da kardeşlerimizi haklarını korumak için mücadelemizi sürdürürken, diğer taraftan da bütün dünya ilgi alanımız. Bu yaptığımız çalışmalarla hain darbe girişimine rağmen çok şükür Türk Silahlı Kuvvetleri dimdik ayaktadır. Yaptığı operasyon ve tatbikatlarla bazılarının heveslerini kursaklarında bıraktık. Artık Türk Silahlı Kuvvetleri şunu yapamaz, bunu yapamaz diye bölücülerin propagandalarının asılsız olduğunu Mehmetçik tüm dünyaya gösterdi" dedi.

'BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ TERÖRLE MÜCADELE' Bakan Hulusi Akar, öncelikli olarak teröristlerle mücadele konusunda çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Bizim yaptığımız çalışmalarda birinci önceliğimiz terörle mücadele. 40 yıldan beri asil milletimizin başına musallat olan terör belasından asil milletimizi kurtarmakta kararlıyız. Biz bu anlamda ölürsek şehit, kalırsak gazi diyerek mücadelemizi hem yurt içinde hem yurt dışında sürdürdük, sürdüreceğiz. Ne zamana kadar? En son terörist etkisiz hale getirilene kadar. Nereye kadar? Terörist neredeyse oraya kadar. Terör belasından kurtulduktan sonra milletimizin çok daha rahat çok daha müreffeh bir şekilde hayatını sürdürmesi mümkün olacaktır. Geçtiğimiz günlerde Doğu ve Güneydoğu'da bazı il ve ilçelerimizi ziyaret ettik. Her şey çok değişik ve değişmekte. Daha güzel olacak ve değişecek. İftar sırasında, iftar sonrasında bütün insanlar sokaklarda rahatça geziyor, camiler doldu, taştı. Kadınlar, çocuklar, kızlar herkes sokaklarda. Çok ciddi bir güvence var. İnşallah bu kalıcı olacak ve tamamlanacak" diye konuştu. 'YURDUMUZU HER TÜRLÜ BELAYA KARŞI KİLİTLİYORUZ' Bakan Akar, Pençe-Kilit Operasyonu'nun bir anlamı olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu: "Biz son olarak Pençe-Kilit Harekatını başlattık. Bu kilidin bir anlamı var. İnşallah aziz yurdumuzu her türlü belaya karşı kilitliyoruz. Bu harekatı Mehmetçik başarı ile tamamladıktan sonra inanıyoruz ki teröristler bizden uzak duracaklar. Ama bu harekatlar bitmeyecek. En son terörist etkisiz hale gelene kadar, neredelerse oraya kadar devam edecek. Şu anda Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Terör elebaşları iki gece aynı yerde yatamıyorlar. Korkuları devam ediyor. İnşallah korktukları başlarına gelecek. Bütün konuşma ve yazışmalarında bittiklerini görüyorlar. Bundan dolayı da masum insanlara saldırmak için talimat veriyor alçaklar. Askerin karşısında duramayanlar, olayları başka yerlere taşımaya çalışıyorlar." 'TERÖRİSTLERDE ÇOK BÜYÜK BİR ÇÖKÜŞ OLDUĞU GÖRÜNÜYOR' Operasyonların büyük bir başarıyla devam ettiğini ifade eden Bakan Akar, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bizim jandarmamız, polisimiz son derece hassas. Türkiye'nin neresinde olursa olsun herkes hazır bekliyor. Mehmetçik dağlarda 8,5 metreye varan kar kalınlığında, eski 32 dereceye varan sıcaklıkta mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürüyor. Zor iklim ve coğrafi şartlarda herhangi bir moral motivasyon eksikliği olmadan operasyonlarını sürdürüyorlar. En son 2 gün önce dağda, operasyon bölgesinde Mehmetçikle yaptığımız iftarda gerçekten insanın gözleri yaşarır. Hiçbir kimsede kırgınlık, bıkkınlık yok. Büyük bir motivasyon ve özgüvenle vatana, millete hizmet etmenin gururunu yaşıyorlar. Bulunduğumuz alanlarda ne kadar mağara varsa ki birçok mağara var, bunları tek tek temizlemek sureti ile operasyonlarımız büyük bir başarı ile devam ediyor. Alçakça döşenen el yapımı patlayıcılar nedeniyle şehitlerimiz var. Mehmetçik oldukça dikkatli ve tedbirler alındı. Şu ana kadar 57 terörist etkisiz hale getirildi. Fakat önümüzdeki dönemde bu sayının çok daha artacağını söylemek yanlış olmayacak. Bizim yaptığımız operasyonlar sonrasında teröristlerde çok büyük bir çöküş olduğu görünüyor. Ama hiçbir zaman rehavete kapılmıyoruz. Biz artan şiddet ve tempoda görevimizi sürdürüyoruz."'ÖRGÜTÜN SONUNU GETİRMEKTE KARARLIYIZ' Bakan Akar örgütün sonunu getirmekte kararlı olduklarını açıklayarak, "Bizim şehit anne ve babaları ile eşlerine söyleyeceğimiz en önemli şey söz verdiğimiz gibi şehitlerimizin kanları yerde kalmadı. Şehitlerimizin, gazilerimizin, çocukların, eşlerin, anne ve babalarının gözyaşlarının hesabını sorduk. Sormaya devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Örgütün sonunu getirmekte kararlıyız" dedi. 'BARIŞ VE HUZUR İSTİYORUZ AMA BUNU ZAFİYET OLARAK GÖRMEYİN' Bakan Akar barış ve huzur istediklerini, ancak bunun zafiyet olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, şunları söyledi: "Bunların yanı sıra bizim denizlerimiz var, semalarımız var. Akdeniz'de, Kıbrıs'ta, Libya ve Azerbaycan'da da dost ve kardeşlerimizin için görev yapmaya devam ediyoruz. Biz Yunanistan ve diğer ülkelere her zaman dostluktan yana olduğumuzu söylüyoruz, konuşmaktan yana olduğumuzu söylüyoruz. Bunu da zafiyet olarak almayın diyoruz. Barış ve huzur istiyoruz ama bunu zafiyet olarak görmeyin. Hiçbir şekilde hakkımızı çiğnetmeyiz, hiçbir şekilde olumsuzluğa izin vermeyiz. Bu şeklide yapılması gereken ne varsa silahlı kuvvetler olarak yapıyoruz. Bu teröristlerle ilgili yaptığımız faaliyetlerde Irak ve Suriye başta olmak üzere bütün komşularımızın hudut ve egemenliklerine saygı gösteriyoruz."'BİZİM BÜTÜN İŞİMİZ TERÖRİSTLERLE' Tek hedeflerinin teröristler olduğunu vurgulayan Bakan Akar, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Fakat bizim bütün işimiz teröristlerle. 85 milyon kardeş, tek ve bir olduğu bir devlette yaşıyoruz. Tekrar söylüyorum bizim tek hedefimiz teröristler. Hiçbir şekilde olayların çarpıtılmaması lazım. Suriye'nin kuzeyinde birileri teröristlere akıl verdiler onlar da bir şeyler yapmaya çalıştılar. Mehmetçik de onları kazdıkları çukurlara gömdü. Biz diyoruz ki hiçbir şekilde hiçbir oluşuma Suriye'nin kuzeyinde izin vermeyeceğiz. Bunu herkesin bilmesi lazım. Eğer bu mücadeleyi zamanında yapmasaydık, Türkiye Cumhuriyeti devleti bugün çok daha farklı işlerle uğraşıyor olacaktı. Bu başarılarda en büyük pay şehit ve gazilerimize aittir. Dolayısı ile şehit ve gazilerimizin hatırlarını her yerde anıyoruz. Şehitlerimize her zaman Allah'tan rahmet, gazilerimize ise sağlık diliyoruz. Anne ve babalarımıza şükran ve saygılarımızı sunuyoruz. Biz biliyoruz ki şehit yakınlarına, anne ve babalarına ne yapsak karşılığını veremeyiz. Ama biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Şehit ve gazilik mertebesinin onur ve gururunu yaşıyorsunuz. Bu gerçekten bütün aile için büyük bir mirastır."