Bakan Bayraktar: Erzincan\'daki heyelanda şirketin zafiyeti var, hesabını soracağız

Politika

Erzincan'da Anagold Madencilik'e ait Çöpler Maden Sahası'nda meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan 9 işçiden hala haber yok. Arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi veren Bakan Bayraktar, işletmeci şirketin özellikle yönetim düzeyinde bir zafiyet içerisinde olduğunu belirtti.

ÇALIŞMALAR 24 SAAT ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, göçük altında kalan vatandaşların yer tespiti çalışmalarının, profesyonel ekipler tarafından georadar ve yer altı radarları ile karadan, dronlarla da havadan sürdürüldüğü ifade edildi. Ekiplerin tam donanımlı cihazlarla arama yaptıkları alanların sektörlenerek hassas bir çalışma yürütüldüğü belirtilen açıklamada, "Bölgede 24 saat aralıksız yürütülen çalışmalarda, 2 bin 722 personel, 796 araç, 99 aydınlatma kulesi, 52 jeneratör, 7 dron, georadar, 5 yer altı radarı görev yapıyor" denildi.

Toprak altında kalan işçilerin yakınlarının üzüntülü bekleyişi sürüyor

"YÖNETİM DÜZEYİNDE BİR ZAFİYET VAR"

Madende yaşanan kazaya ilişkin açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise, "Bu konularla alakalı kimlerin sorumluluğu varsa onların yargı önüne çıkmasını ve hesap vermesini temin edeceğiz. Milletimizin hiçbir endişesi olmasın. Şirketin özellikle yönetim düzeyinde bir zafiyet içerisinde olduğunu görüyoruz. Çünkü hala söz konusu yabancı şirketin temsilcileri burada değiller. Bu tabii işin beraberinde bakmamız gereken bir konudur. Bu konuya da şu önümüzdeki arama kurtarma sürecini bitirdikten sonra yoğun bir şekilde bakacağız" ifadelerine yer verdi.

"İZİN SÜRECİNDE SIKINTI YOK"

Bakan Bayraktar, izin süreciyle ilgili yöneltilen bir soruya ise "Bu tesisin izinleri ile alakalı sürecinde herhangi bir sıkıntı yok. Gerekli izinler ilgili tüm kurumlardan alınmış gözüküyor. Ama uygulama noktasında ilgili bakanlıklar soruşturmayı yürütüyor. Bunların neticelerini en kısa zamanda alıp sizlerle paylaşacağız. Hiçbir şeyin üstünün örtülmeyeceğini söyleyebiliriz" cevabını verdi.