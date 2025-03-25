Bakan Bayraktar, Özel'in boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'te kahve içti - Son Dakika
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Politika

Bakan Bayraktar, Özel'in boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'te kahve içti

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Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Erzurum'a giden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'boykot' çağrısında bulunduğu firmalar arasında yer alan EspressoLab'in kentte bulunan bir şubesinde kahve içti. Vatandaşlarla da sohbet eden Bayraktar'a, Vali Mustafa Çiftçi ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de eşlik etti.

25.03.2025 22:40  Güncelleme: 23:29
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzurum'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

VALİLİĞİ ZİYARET ETTİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ilk olarak Erzurum Valiliği'ni ziyaret etti. Ziyarette Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu da hazır bulundu. Vali Mustafa Çiftçi, Vali Yardımcılar ve birim müdürleri tarafından karşılanan Bayraktar, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı, ardından makama geçerek Erzurum ile ilgili istişarelerde bulundu.

ÖZEL'İN BOYKOT ÇAĞRISI YAPTIĞI ESPRESSOLAB'E GİTTİ

Bayraktar, valiliğin ardından ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'boykot' çağrısında bulunduğu firmalar arasında yer alan EspressoLab'in kentte bulunan bir şubesine gitti. Burada kahve içen Bakan Bayraktar, vatandaşlarla da sohbet etti.

VALİ VE BAŞKANLAR DA EŞLİK ETTİ

Bayraktar'a; Vali Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen ve AK Parti Erzurum İl Başkanı Küçükoğlu'nun yanı sıra Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ve Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar da eşlik etti.

BİR DESTEK DE VARANK'DAN

Öte yandan, eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ile bazı milletvekilleri, TBMM'deki oturuma verilen arada EspressoLab'in Ankara'da bulunan bir şubesini ziyaret etti. Varank ve beraberindekilerin içeri girerken alkışlandığı görüldü.

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyonlar kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden süreçte Saraçhane'de toplanan kalabalığa seslenen CHP lideri Özgür Özel, EspressoLab'e yönelik boykot çağrısında bulunmuştu. Özel, şunları söylemişti: "Kahvenin her türlüsünü severim. Türk Kahvesi, filtre kahve hepsini severim. Hangisini içerseniz için ama bunu sakın EspressoLab'ten içmeyin! Kampüste EspressoLab'e uğramayacağız, kahvesini içmeyeceğiz. Merkez medyanın yöneticileri bir kahve alsınlar, konuşmanın sonuna kadar düşünüp taşınsınlar. Türk kahvesini, filtre kahveyi çok severim, her türlüsünü severim size de tavsiye ederim hangisini severseniz onu için ama bunu sakın EspressoLab'ten içmeyin. Bundan sonra EspressoLab'e uğramayacağız, kahvelerini içmeyeceğiz."

Bakan Bayraktar, Özel\'in boykot çağrısı yaptığı EspressoLab\'te kahve içti

Yerel Haberler, Mehmet Sekmen, Özgür Özel, Politika, Erzurum, 3-sayfa, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Bayraktar, Özel'in boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'te kahve içti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (41)

  • Hakan1421:
    afiyetler olsun vatan hainleri çatlasın 240 314 Yanıtla
  • Burak Aslantaş:
    Memleketin hırsızları bir arada için zaten memleketi sizler yediniz 260 180 Yanıtla
  • Selennur Adıgüzel:
    İftar sonrası yarın ki kahvem çamlık EspressoLab'tan olacak selam olsun milli kahve dünyasına, selam olsun benim ülkemin şirketlerine..... 209 209 Yanıtla
  • Gy224466:
    Sonuna kadar boykot. 231 153 Yanıtla
  • 205622:
    iyi yapmış üstüne manda yogurduyla Medine hurması da yeseydi badem biyikli 226 102 Yanıtla
  • 19191923:
    ucuzlaştınız iyice,devlet erkanına bir bak! 179 99 Yanıtla
  • Eren Türkmen:
    O ZAMAN BİZDE STURBUCKSA BEYLER TÜM PARAMIZ ORAYA 85 173 Yanıtla
  • Ali Halici:
    zıkımın kökünü içsin 139 96 Yanıtla
  • Selennur Adıgüzel:
    Starbuckslarda kahve içip hayat pahalı diyenler,halkla iç içe hiçbir zaman olamayacaksınız.O yüzden siz hiçbir zaman iktidar olamayan parti olarak tarihe yazilcaksiniz. 131 93 Yanıtla
  • Gürhan AKSOY:
    Para verseler. bu kadar etkili marka reklamı olmazdı.. :-) 137 32 Yanıtla
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