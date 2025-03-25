Bakan Bayraktar, Özel\'in boykot çağrısı yaptığı EspressoLab\'te kahve içti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzurum'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

VALİLİĞİ ZİYARET ETTİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ilk olarak Erzurum Valiliği'ni ziyaret etti. Ziyarette Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu da hazır bulundu. Vali Mustafa Çiftçi, Vali Yardımcılar ve birim müdürleri tarafından karşılanan Bayraktar, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı, ardından makama geçerek Erzurum ile ilgili istişarelerde bulundu.

ÖZEL'İN BOYKOT ÇAĞRISI YAPTIĞI ESPRESSOLAB'E GİTTİ

Bayraktar, valiliğin ardından ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'boykot' çağrısında bulunduğu firmalar arasında yer alan EspressoLab'in kentte bulunan bir şubesine gitti. Burada kahve içen Bakan Bayraktar, vatandaşlarla da sohbet etti.

VALİ VE BAŞKANLAR DA EŞLİK ETTİ

Bayraktar'a; Vali Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen ve AK Parti Erzurum İl Başkanı Küçükoğlu'nun yanı sıra Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ve Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar da eşlik etti.

BİR DESTEK DE VARANK'DAN

Öte yandan, eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ile bazı milletvekilleri, TBMM'deki oturuma verilen arada EspressoLab'in Ankara'da bulunan bir şubesini ziyaret etti. Varank ve beraberindekilerin içeri girerken alkışlandığı görüldü.

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyonlar kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden süreçte Saraçhane'de toplanan kalabalığa seslenen CHP lideri Özgür Özel, EspressoLab'e yönelik boykot çağrısında bulunmuştu. Özel, şunları söylemişti: "Kahvenin her türlüsünü severim. Türk Kahvesi, filtre kahve hepsini severim. Hangisini içerseniz için ama bunu sakın EspressoLab'ten içmeyin! Kampüste EspressoLab'e uğramayacağız, kahvesini içmeyeceğiz. Merkez medyanın yöneticileri bir kahve alsınlar, konuşmanın sonuna kadar düşünüp taşınsınlar. Türk kahvesini, filtre kahveyi çok severim, her türlüsünü severim size de tavsiye ederim hangisini severseniz onu için ama bunu sakın EspressoLab'ten içmeyin. Bundan sonra EspressoLab'e uğramayacağız, kahvelerini içmeyeceğiz."