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Bakan Bilgin: 13 ilacı daha geri ödeme listesine aldık - Son Dakika

Bakan Bilgin: 13 ilacı daha geri ödeme listesine aldık

18.02.2022 12:52
Bakan Bilgin: 13 ilacı daha geri ödeme listesine aldık

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1'i kanser olmak üzere 13 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını duyurdu.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1'i kanser olmak üzere 13 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını duyurdu.

Bakan Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) resmi web sitesinde Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) düzenlemesi olmaksızın listeye ilave kararı verilen 4'ü ithal, 9'u imal edilen toplam 13 ilacın yayımlandığı bilgisini paylaştı. İlaçların SGK ile sözleşmeli eczanelerden temin edilebileceğini bildiren Bilgin, "İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim" dedi.


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Sosyal Güvenlik Kurumu, Vedat Bilgin, Kanser, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bakan Bilgin: 13 ilacı daha geri ödeme listesine aldık - Son Dakika


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