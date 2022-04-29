Bakan Bilgin: 21'inci yüzyılın Türk yüzyılı olmasını istiyoruz (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Bilgin: 21'inci yüzyılın Türk yüzyılı olmasını istiyoruz (2)

29.04.2022 23:39
Bakan Bilgin: 21'inci yüzyılın Türk yüzyılı olmasını istiyoruz (2)

'SANAYİLEŞEMEDİĞİMİZ İÇİN BİR İMPARATORLUK KAYBETTİK'Aksaray'daki çeşitli ziyaretlerinin ardından Aksaray Ticaret Odsa'nda İstihdam Sağlayan İş İnsanları Ödül Töreni'ne katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, burada sanayicilere seslendi.

'SANAYİLEŞEMEDİĞİMİZ İÇİN BİR İMPARATORLUK KAYBETTİK'

Aksaray'daki çeşitli ziyaretlerinin ardından Aksaray Ticaret Odsa'nda İstihdam Sağlayan İş İnsanları Ödül Töreni'ne katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, burada sanayicilere seslendi. Bakan Bilgin, "Sanayi bizim temel meselemiz, sanayi içimizdeki kanama. Çünkü biz sanayileşemediğimiz için bir imparatorluk kaybettik. İmparatorluğu kaybetmemizin bir sürü sebebi olabilir ama hepsinin altındaki payda, sanayileşememiş olmaktır. Sanayileşemediğimiz için kaybettik biz. Sanayi çağına geldiğimizde, sanayi üretiminin dışında kaldığımız için imparatorluğumuzu kaybettik. O nedenle sanayileşmek bizim için bir dava, bir milli mesele. 21'inci yüzyılda bir varlık sahibi, bir iddia sahibi olabiliriz. Türkler, tarım çağının en büyük imparatorluklarını, en büyük devletlerini kurdular. Ama tarım çağı çoktan geride kaldı. Bu çağı sanayileşerek, sanayide yeni teknolojilere, bilişim teknolojilerine dayalı sanayi üretimiyle çağında ilerisine geçtik." dedi.

'EKONOMİK KRİZLER, DÖVİZDEKİ DALGALANMALAR KONJOKTÜRELDİR'

Bakan Bilgin konuşmasını şöyle sürdürdü: "Türkiye birçok iş adamımızın ve girişimcimizin hikayesinin üzerinde yükselen büyük bir destana dönmüş durumda ekonomik kalkınmamız. 300 milyar dolardan, 300 milyon doların eşiğindeyiz. Bu ekonomik krizler, dövizdeki dalgalanmalar falan bunlar konjonktüreldir. Bunlar gelip geçer. Ama esas olan budur. Türkiye ne üretiyor? 900 milyar dolarlık ürün üretiyor, hizmet üretiyor. Geçen yıl yüzde 10 büyüdük. Biz istikrarlı biçimde üst üste 2 yıldan fazla büyüdüğümüz zaman ne yapacağız? Biz artık büyümeden kalkınmaya geçeceğiz. Geçtiğimiz yıl Türk ekonomisi kötü şartlara rağmen yaklaşık 1 milyon istihdam üretti. Demek ki, biz istihdam yaratan bir büyüme yolunda ilerlemeliyiz. Ayda 20 milyar dolar ihracat yapan bir büyüme gerçekleşti."

Erkan ALTUNTAŞ-KONYA-DHA


Bakan Bilgin: 21'inci yüzyılın Türk yüzyılı olmasını istiyoruz (2)
Bakan Bilgin: 21'inci yüzyılın Türk yüzyılı olmasını istiyoruz (2)
Bakan Bilgin: 21'inci yüzyılın Türk yüzyılı olmasını istiyoruz (2)
YORUMLAR
500
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, 'İstihdamın Enleri Ödül Töreni'nde konuştu Açıklaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, 'İstihdamın Enleri Ödül Töreni'nde konuştu Açıklaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Aksaray'da vatandaşlarla iftar yaptı Açıklaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Aksaray'da vatandaşlarla iftar yaptı Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Vedat Bilgin, İstihdam, Aksaray, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bakan Bilgin: 21'inci yüzyılın Türk yüzyılı olmasını istiyoruz (2) - Son Dakika


Son Dakika
23:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan Mekke'de Kuveyt Meclis Başkanı ile görüştü
23:34 Rıdvan Dilmen'den Arda Güler tepkisi: Yanlış yapıyor
22:52 Metrobüs kazasının detayları ortaya çıktı! Sürücüsü tamir ederken araç kendi kendine hareket etmiş
22:36 Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK'yi 3-2 mağlup etti
22:28 Son Dakika: Küme düşen 3. takım Altay oldu
22:26 Koronavirüs nedeniyle 9 kişi vefat etti, 1 bin 924 yeni vaka tespit edildi
22:25 Bakan Koca koronavirüs tablosuyla ilgili sevindiren haberi paylaştı!
22:03 Gelin tarafı, damat düğüne geç gelince kızlarını başka bir akrabayla evlendirdi
21:36 Manchester United taraftarı milyarder, Chelsea'yi satın alıyor!
21:17 Tuzla'daki fabrikanın çalışma ruhsatı olmadığı için mühürlediği ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 23:45:17. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Bilgin: 21'inci yüzyılın Türk yüzyılı olmasını istiyoruz (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement