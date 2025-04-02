Bakan Bolat boykot çağrılarına alışveriş yaparak yanıt verdi - Son Dakika
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Politika

Bakan Bolat boykot çağrılarına alışveriş yaparak yanıt verdi

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Katıldığı canlı yayında boykot çağrısı yapanlar için "Azgın azınlık" ifadesini kullanan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2 Nisan'da alışveriş çağrısı yapmıştı. Bugün alışveriş yaptığı kareleri paylaşan Bakan Bolat "Bazı muhalif kesimlerin ülkemize zarar verme amacıyla yaptıkları çağrılara karşı dayanışmamızı göstermek için esnaf ziyaretlerinde bulunduk" dedi.

02.04.2025 13:04  Güncelleme: 13:24
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmesinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel bazı markalar için boykot çağrısı yapmıştı. Markaların sayısı süreç içinde git gide artarken bugün için de genel boykot çağrısı yapılmıştı.

ALIŞVERİŞ YAPTIĞI KARELERİ PAYLAŞTI

Boykot yapanlara ilişkin olarak 'azgın azınlık' ifadesini kullanarak yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyen Ticaret Bakanı Ömer Bolat bugün alışveriş yaptığı kareleri paylaştı. Bolat, "Bugün, milli ekonomiye sahip çıkma günü" dedi.

"MİLLİ EKONOMİ İÇİN HEP BİRLİKTE TİCARETİ BÜYÜTME GÜNÜ"

Bakan Bolat, paylaşımında alışveriş yaparken çekilen fotoğraflarına yer verdi. Bolat şu ifadeleri kullandı; "Bugün, milli ekonomiye sahip çıkma; üretimin, ticaretin, istihdamın, tüketimin ve dayanışmanın günü. Bugün, esnafımızla dayanışma günü. Yarının alışverişini bugünden yapma günü. Türkiye Yüzyılı'nda güçlü bir milli ekonomi için hep birlikte ticareti büyütme günü.

Bugün Ankara'da, esnafımızla hem bayramlaştık hem de bazı muhalif kesimlerin ülkemize, ticaretimize, esnafımıza ve üreticimize zarar verme amacıyla yaptıkları çağrılara karşı dayanışmamızı göstermek için esnaf ziyaretlerinde bulunduk. Türkiye; üreticileri, esnafı, sanatkârı, kooperatifleri, sanayicisi ve ihracatçısıyla birlikte, ekonomik ve ticari alanda güçlü adımlarla yoluna devam etmekte; mal ve hizmet ihracatında önemli atılımlar gerçekleştirip istihdamını güçlendirmeyi sürdürmektedir. Bu süreçte, bazı siyasilerin hezeyan dolu açıklamalarına karşı da güçlü bir yanıt verebilecek durumdadır."

Bakan Bolat boykot çağrılarına alışveriş yaparak yanıt verdi
Bakan Bolat boykot çağrılarına alışveriş yaparak yanıt verdi
Bakan Bolat boykot çağrılarına alışveriş yaparak yanıt verdi

Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Alışveriş, Politika, Ekonomi, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Bolat boykot çağrılarına alışveriş yaparak yanıt verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (36)

  • Serkan Güngör:
    etiketlere bakiyor mu.. bakmadan mi aliyor.. aradaki fark bu.. alip sonra ya bunu gramaji daha cok bundan alayim diyip caktirmadan birakiyor mu ilk aldigini.. poset alsam mi ya da 2 alayim yeter mi diyor.. bir aldiginin 5 gun onceki fiyatini hatirlayip nasil ya bu kadari da olmaz doyor mu demoyor mu.. alisveris yapiyor da bence kendisi sadece alis yapiyor.. vatandas gibi alis- veris yapmiyor.. anlayan anladi. sov yapmaya gerek yok. mesai satinde de alisverise cikilmaz . bakan beyefendicigim. 542 14 Yanıtla
  • D Celik:
    Tabi tuzun guru 414 15 Yanıtla
  • Apple User:
    Türkiye Cumhuriyeti nin yüce milleti ,Akp cumhuriyetini eze eze yenecektir! 340 38 Yanıtla
  • Ayhan Tezcan:
    gitmiyorum hem oraya hem buraya hiç alışveriş yapmıyorum bugün benim keyfimde böyle 221 11 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    Bizde alışveriş yapacağız.hain değiliz çünkü 32 120 Yanıtla
  • 240778Fe:
    Nasıl çok ucuz değilmi marketler, sadece koyun fiyatları ucuz. Nasıl olsa bolca var memlekette 96 13 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    esnaf aklınıza yeni mi geldi 89 12 Yanıtla
  • Volkan:
    koskoca bakanın düştüğü hale bak. 83 16 Yanıtla
  • 205622:
    türbin lere oynuyo git birde semt pazarına bakalım manda yoğurdu satılıyor mu hikayeden alisveris yapiyo makarna yi çok al dagitirsin siz yemezsiniz 76 10 Yanıtla
  • Zeynep Yedidağ:
    6 Ocak 2025deki Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı'nın yaptığı BOYKOT ÇAĞRISINI nereye koyalım peki? 77 7 Yanıtla
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