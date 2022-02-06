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Bakan Bozdağ: Cumhurbaşkanı'mıza beddua eden kendini bilmezleri kınıyorum - Son Dakika

Bakan Bozdağ: Cumhurbaşkanı'mıza beddua eden kendini bilmezleri kınıyorum

06.02.2022 11:22
Bakan Bozdağ: Cumhurbaşkanı'mıza beddua eden kendini bilmezleri kınıyorum

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, "Sosyal medya üzerinden Sayın Cumhurbaşkanı'mıza beddua ve hakaret edenler, medeniyet değerlerimizden ve asgari insani vasıflardan yoksun, haddini ve kendini bilmezleri kınıyorum" dedi.

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, "Sosyal medya üzerinden Sayın Cumhurbaşkanı'mıza beddua ve hakaret edenler, medeniyet değerlerimizden ve asgari insani vasıflardan yoksun, haddini ve kendini bilmezleri kınıyorum" dedi.

Bakan Bozdağ, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, medeniyet değerlerinden ve asgari insani vasıflardan birinin de hastayı ziyaret ve hastaya dua etmek olduğunu belirtti. Bozdağ, paylaşımında "Sosyal medya üzerinden Sayın Cumhurbaşkanı'mıza beddua ve hakaret edenler, medeniyet değerlerimizden ve asgari insani vasıflardan yoksun, haddini ve kendini bilmezlerdir. Medeniyet değerlerimizden ve asgari insani vasıflardan yoksun bu haddini ve kendini bilmezleri kınıyorum. Bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanı'mıza hakaret ve beddua edenler ile husumet güdenler hep kaybetti, yine kaybedecektir. Nice zorluğu, kumpası ve tuzağı Allah'ın yardımı, milletimizin duası ve desteği ile aşan Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve muhterem hanımefendi, bu imtihanı da milletimizin duası, tedavi, Allah'ın yardımı ve şifa ihsanıyla geçecektir" dedi.


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cumhurbaşkanı, Hakaret, Adalet, Medya, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bakan Bozdağ: Cumhurbaşkanı'mıza beddua eden kendini bilmezleri kınıyorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Bozdağ: Cumhurbaşkanı'mıza beddua eden kendini bilmezleri kınıyorum - Son Dakika
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