Bakan Bozdağ: Türkiye'de FETÖ'nün belini, 2014 HSK seçimleri kırmıştır - Son Dakika
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Bakan Bozdağ: Türkiye'de FETÖ'nün belini, 2014 HSK seçimleri kırmıştır

07.04.2022 22:23
Bakan Bozdağ: Türkiye'de FETÖ'nün belini, 2014 HSK seçimleri kırmıştır

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, FETÖ'yle 15 Temmuz öncesi en cesur mücadeleyi yargının verdiğini belirterek, "'Türkiye'de FETÖ'nün belini kıran ilk adım nedir?

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, FETÖ'yle 15 Temmuz öncesi en cesur mücadeleyi yargının verdiğini belirterek, " 'Türkiye'de FETÖ'nün belini kıran ilk adım nedir?' diye sorarsanız şahsi görüşüm; 12 Ekim 2014'deki Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) seçimini Yargıda Birlik'in çıkardığı adayların kazanmış olmasıdır" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yargıda Birlik Derneği'nin düzenlediği iftar programına katıldı. Bakan Bozdağ, savaşın çirkinliğini ve kötülüğünü bir kez daha Türkiye'nin yanı başında tecrübe ettiklerini söyleyerek, savaşın daha fazla uzamadan bir an önce son bulmasını ve barışın hakim olmasını beklediklerini söyledi.

'2014 HSK SEÇİMLERİNİ KAYBETSEYDİK NELER YAŞANIRDI'FETÖ'yle 15 Temmuz öncesi en cesur mücadeleyi yargının verdiğini söyleyen Bozdağ, "Bu mücadeleyi, Yargıda Birlik Derneği'nin mensupları verdi. 'Türkiye'de FETÖ'nün belini kıran ilk adım nedir?' diye sorarsanız şahsi görüşüm; 12 Ekim 2014'deki HSK seçimini Yargıda Birlik'in çıkardığı adayların kazanmış olmasıdır. 12 Ekim bu açıdan Türk milletinin ve devletinin bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü demokrasimizin mevcudiyeti ve geleceği bakımından tarihi bir dönüm noktasıdır. Acaba o gün seçim kaybedilmiş olsaydı, Türkiye'de neler olur, neler yaşanırdı?" diye konuştu.'15 TEMMUZ'DA ARKADAŞLARIMIZ SABAHA KADAR NÖBET TUTTU'

Bakan Bozdağ, yargının bağımsız ve tarafsız olduğu vurgusunda bulunarak, şunları kaydetti. "Türk yargısının bağımsızlığı ve tarafsızlığının, FETÖ'nün yargıya sızması ve yargıdaki işgaliyle ortadan kalkma noktasına geldiğini de hep beraber gördük. Esasında, Yargıda Birlik ortaya koyduğu misyonla yargıyı işgal eden o ihanet şebekelerinin işgaline son vererek yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını yeniden tesis ve tahkim konusunda önemli bir vazifeyi de ifa etmiştir. 15 Temmuz'u hep beraber yaşadık. O gün Türkiye'de tarih yeniden şekillendi. 251 şehidimiz 2 bin 193 gazimiz var ve Meclisimiz bombalandı. Savaşta dahi TBMM bombalanmamışken bu ihanet şebekesi, milletin kalbini, Meclis'i bombalamaya cüret ediyor. Böylesi bir ortamda yargı, o gün dimdik ayaktaydı. Ankara'sı, İstanbul'u, İzmir'i Diyarbakır'ı 81 il ve ilçemizde adli olan her yerde arkadaşlarımız o gece sabaha kadar nöbet tuttular ve tavır koydular."


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Hakimler Savcılar Kurulu, Fetullahçı Terör Örgütü, 15 Temmuz, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bakan Bozdağ: Türkiye'de FETÖ'nün belini, 2014 HSK seçimleri kırmıştır - Son Dakika


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