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Bakan Çavuşoğlu, "AK Parti Ankara İl Başkanlığı İstişare Kampı"nda konuştu: (2) - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, "AK Parti Ankara İl Başkanlığı İstişare Kampı"nda konuştu: (2)

09.01.2022 13:24
Bakan Çavuşoğlu, "AK Parti Ankara İl Başkanlığı İstişare Kampı"nda konuştu: (2)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, herkesle konuşup, bağımsız, gerçekçi bir dış politika izlediklerini belirterek, "Eskisi gibi birilerinin peşine takılıp olan biteni izlemiyoruz.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, herkesle konuşup, bağımsız, gerçekçi bir dış politika izlediklerini belirterek, "Eskisi gibi birilerinin peşine takılıp olan biteni izlemiyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen AK Parti Ankara İl Başkanlığı İstişare Kampı'nda yaptığı konuşmada, son 20 yılda hayatın her alanında nereden nereye gelindiğini herkesin gördüğünü söyledi.

Dış politikada bütün bu dönüşümleri dikkatle okuyarak dinamik, aktif bir yaklaşım benimsediklerini aktaran Çavuşoğlu, "Sadece gündelik gelişmelere göre ve reflekslerle hareket edemeyiz, böyle bir lüksümüz yok. Yaşanan dönüşümleri ve uzun vadeli eğilimleri iyi okumamız gerekiyor. Öngörülü tespitler yapmaz ve kendimizi sürekli güncelleyemezsek, iddiamızı kaybeder, zaafa düşeriz. Milletimizin nitelikleri ve tarihi derinliğimiz sayesinde değişime ayak uydurma ve buna öncülük yapma konusunda şanslıyız." diye konuştu.

Siyasi alanda yeni bir dünya düzeni arayışının söz konusu olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, sadece Soğuk Savaş'ın değil, 1990'ların bile artık tarih olduğunu belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, 1990'lardaki ve 2000'lerin başındaki uluslararası düzene ilişkin olumlu havadan eser olmadığını vurgulayarak, bugün Çin ve Rusya'nın, nüfuz alanlarının tanınmasını istediğini kaydetti.

Deniz yetki alanları tartışmasının sadece Doğu Akdeniz'de, Ege'de değil dünyanın her yerinde olduğuna değinen Çavuşoğlu, Güney Çin Denizi'nde daha fazla tartışmaların yaşandığını aktardı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Afrika'da da rekabetin hat safhada olduğuna işaret etti.

Rusya'nın bazı Afrika ülkelerinde yer almasıyla Batı ve Rusya arasındaki rekabetin kızışmaya başladığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Avrasya kıtasında da rekabetin giderek attığını görüyoruz. Bizi de Afrika'daki etkinliğimiz sayesinde rakip olarak gören, buradaki etkinliğimizi azaltmak isteyen ülkeler tam tersine son zamanlarda 'İkili istişarelerimize Afrika'yı da ekleyelim' demeye başladı. Bunların başında Fransa geliyor. Türkiye'nin de Afrika'da önemli bir aktör olduğu artık seven sevmeyen herkes tarafından kabul edilmeye başlandı." değerlendirmesinde bulundu.

Batı blokunun görülmemiş bölünmeler yaşadığını belirten Çavuşoğlu, Brexit ile Birleşik Krallığın AB'den ayrıldığını, AB stratejik otonomisinin tartışıldığını, AB içinde bölünmeler yaşandığını anımsattı.

"Ekonomi alanı da bu siyasi dönüşümden etkileniyor"

Çavuşoğlu, geleneksel tehditlere ilaveten artık salgın, göç, iklim değişikliği, siber ve asimetrik tehditlerin olduğunu, çok taraflı sistemin artık zayıfladığını, değişime ve dönüşüme cevap veremediğini vurguladı.

Sanal ortam, enerji, teknoloji ve ticaret alanlarında da rekabetin arttığını anlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Ekonomi alanı da bu siyasi dönüşümden etkileniyor. Salgınla birlikte dönüşüm daha hızlandı. Dünyanın ekonomik ve siyasi ağırlık merkezi Asya'ya kayıyor. Bazılarına göre 140 kilometre hızla bu ağırlık, Batı'dan Doğu'ya kayıyor. Öte yandan, son 30 yıldır dünyada üretimin itici gücü olan Çin ile Batı sermayesi arasındaki balayı bitti. Korumacı zihniyet tekrar güçleniyor. Enerji, çip krizi, küresel tedarik zincirlerindeki değişim bu süreci hızlandırıyor. Eşitsizlikler artıyor, zengin ile fakir arasındaki fark açılıyor. BM'ye göre artan eşitsizlikler dünya nüfusunun yüzde 70'ini etkiliyor."

Sosyal alanda da yeni olgularla karşı karşıya olduklarını ifade eden Çavuşoğlu, popülizm, İslam düşmanlığı ve göçmen karşıtlığının Avrupa'da ve dünyanın her yerinde yükseldiğini dile getirdi.

Mülteci ve yerinden edilmişlerin sayısının, ilk kez 80 milyonu aştığını hatırlatan Çavuşoğlu, "Anarşinin hüküm sürdüğü sosyal medya, toplumların sağlığını tehdit etmeye başladı. Gerçekler yerini algılara bırakmaya başladı. Yazılı medyanın yerini görsel medya, görsel medyanın yerini dijital medyanın alması çok kısa sürede gerçekleşiyor." sözlerini sarf etti.

"Türkiye olmadan alınan kararlar başarısız oluyor"

Dijital Diplomasi, Antalya Diplomasi Forumu, Yeniden Asya girişimlerinin, arabuluculuk alanındaki öncü rollerinin önemine işaret eden Çavuşoğlu, "Artık 'dönüşümü yönetmekten', 'dönüşüme öncülük etmekten' bahsediyoruz. Herkesle konuşuyor, bağımsız, gerçekçi bir dış politika izliyoruz. Eskisi gibi birilerinin peşine takılıp olan biteni izlemiyoruz." görüşünü paylaştı.

Dünya genelinde 253 temsilciliğin bulunduğunu aktaran Çavuşoğlu, dünyada Türkiye olmadan alınan kararların başarısız olduğunu ifade etti.

Çavuşoğlu, geçen yıl salgın nedeniyle yaşanan büyük zorluklara rağmen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi, Antalya Diplomasi Forumu, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi ve 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi olmak üzere 4 büyük etkinliğe imza attıklarının altını çizdi.

Antalya'da, Akdeniz bölgesindeki orman yangını felaketinin üstesinden gelmek için içeride ve dışarıda ellerinden geleni yaptıklarını, 15 gün sahada bulunduğunu anımsatan Çavuşoğlu, bu tür afetlere daha hazırlıklı olmak için çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

"276 bin 547 kilometre yol yapmışız"

Geçen sene yedisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a refakat olmak üzere, toplam 74 ülkeyi ziyaret ettiklerini bildiren Çavuşoğlu, "79 dışişleri bakanını Türkiye'de ağırladık, 320'den fazla telefon ve video konferans görüşmesi yaptık. 53 uluslararası anlaşma imzaladık. Uluslararası platformlarda 118 hitapta bulunduk. Millete hizmet yolunda bayrağımızı her yerde dalgalandırabilmek için 276 bin 547 kilometre yol yapmışız." dedi.

Çavuşoğlu, küresel salgında Sağlık, Kültür ve Turizm ile İçişleri başta olmak üzere tüm bakanlıklarla el ele vererek, tüm dünyaya örnek olan güvenli turizm programına imza attıklarını vurguladı.

Turizmde mayıs, haziran rezervasyonlarının şimdiden dolduğunu aktaran Çavuşoğlu, ticarette de 2021'de her ay yeni bir rekor kırdıklarını, yılı 225 milyar 368 milyon dolar ihracatla kapattıklarını kaydetti.

Salgın ve jeopolitik kaymalar gibi nedenlerle küresel tedarik zincirlerindeki değişimleri doğru okumanın önemine işaret eden Çavuşoğlu, stratejik sektörleri, aktörleri ve bölgeleri doğru okumanın şart olduğunu söyledi.

(Bitti)

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Mevlüt Çavuşoğlu, geri dönüşüm, Türkiye, Ankara, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu, "AK Parti Ankara İl Başkanlığı İstişare Kampı"nda konuştu: (2) - Son Dakika
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