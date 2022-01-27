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Bakan Çavuşoğlu: Antalya'ya Ermenistan'ı da davet ettik - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu: Antalya'ya Ermenistan'ı da davet ettik

27.01.2022 16:17
Bakan Çavuşoğlu: Antalya'ya Ermenistan'ı da davet ettik

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) herkesin sesini duyurmasını istediklerini belirerek, "Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve yine Özel Temsilcisi Ruben Rubinyan'ı davet ettik.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) herkesin sesini duyurmasını istediklerini belirerek, "Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve yine Özel Temsilcisi Ruben Rubinyan'ı davet ettik. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan en son davet ettiğimiz kişilerin ADF'ye katılabileceğini söyledi. Memnun oluruz; çünkü Azerbaycan da geliyor. Burada Azerbaycan da düşüncelerini söylesin, Ermenistan da söylesin. Aynı şekilde güven artırıcı adımlarının da bir parçası olmuş olur" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Orta Afrika Cumhuriyeti Dışişleri, Frankofoni ve Yurtdışındaki Orta Afrikalılar Bakanı Sylvie Baïpo Temon ile bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu ve Temon, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, "Yılın ikinci yarısında Orta Afrika Cumhuriyeti'ni ziyaret edeceğim. İlişkilerimizi detaylı şekilde değerlendirme imkanımız oldu. Karşılıklı büyükelçilikler açma konusunda bir karar aldık. Gerekli çalışma başlatıldı. Orta Afrika Cumhuriyeti Ankara'da büyükelçilik açarsa her türlü desteği vereceğimizi söyledik. Orta Afrika Cumhuriyeti her bakımdan zengin bir ülke; ama geçmişte sömürülmüş bir ülke. Geçmişte acılar çekmiş, dışarıdan destekli birçok istikrarsızlıkla mücadele etmek zorunda kalan bir ülke olmuştur. Orta Afrika Cumhuriyeti'nin her alanda kalkınması için Türkiye olarak elimizden gelen desteği vereceğiz. Maden konusunda Orta Afrika Cumhuriyeti'nin zenginlikleri var, firmalarımızı yönlendireceğiz; giden, gidecek olan firmalarımız var. FETÖ ile mücadelede yaptıkları iş birliği için teşekkür ediyorum. Maarif Vakfımız, Orta Afrika Cumhuriyetinde okul açmaya hazır" dedi.

'ERMENİSTAN'I DA DAVET ETTİK'Bakan Çavuşoğlu, Ermenistan ile başlattıkları, Azerbaycan'ın da destek verdiği normalleşme sürecinin güven artırıcı adımlar ile devam ettiğini belirterek, "Özel temsilcilerimiz, yüz yüze ilk toplantılarını Moskova'da gerçekleştirdiler. Doğrudan bir araya geldiler, herhangi bir aracı olmadan. Bundan sonraki toplantı ne zaman ve nerede olacak beraber kararlaştıracaklar. Uçuşlar da biliyorsunuz şubat ayı itibarı ile karşılıklı bir Türk firma, bir Ermeni firma ile başlayacak. Bundan sonra atılacak adımları da özel temsilcilerimiz görüşecek. Antalya Diplomasi Forumu'na herkesi davet ettiğimizi söylemiştik. Şu ana kadar 45'i dışişleri bakanı, 5'i bakan yardımcısı düzeyinde 50 bakan katılımını teyit etti. 30 uluslararası örgütün temsilcisi dahil, ciddi bir katılım var. Birinci form çok başarılı geçti. Herkes buranın özgür bir platform olduğunu gördü, biz de diplomasiyi ortaya çıkaralım, var olan sorunlar konuşulsun, geleceğe yönelik vizyonlar ortaya konsun istiyoruz. Herksin sesi burada duyulsun istiyoruz. Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve yine Özel Temsilcisi Ruben Rubinyan'ı davet ettik. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan en son davet ettiğimiz kişilerin Antalay Diplomasi Forumu'na katılabileceğini söyledi. Memnun oluruz; çünkü Azerbaycan da geliyor. Burada Azerbaycan da düşüncelerini söylesin, Ermenistan da söylesin. Aynı şekilde güven artırıcı adımlarının da bir parçası olmuş olur" dedi.'GELİP, İSTANBUL'DA İNCELEME YAPTILAR'Bakan Çavuşoğlu, Rusya- Ukrayna krizine ilişkin, "Düşüncelerimizi defalarca paylaştık, böyle bir gerginliğin çatışmaya dönüşmemesi gerektiğini söyledik. Bu telkinlerimizi hem Rusya hem de Ukrayna'ya iletirken, uluslararası platformlarda da bunun nasıl önlenebileceği konusunda düşüncelerimizi aktardık. Bunlardan biri de NATO. Özellikle de Rusya Federasyonu ile NATO yine Rusya Federasyonu ile ABD arasındaki diyaloğun devam etmesin istedik. Rusya yazılı şekilde güvenlik endişeleri ile ilgili düşünce ve taleplerini hem NATO hem de ABD ile paylaştı. Hem ABD hem de NATO, bizim de katkılarımız ile cevaplarını Rusya Federasyonuna ilettiler. Herkes ne yapacağını ne yapamayacağını net şekilde ortaya koydu. Bizim arzumuz bu diyaloğun devam etmesi. 1-2 görüşme ile tüm sorunlar çözülmez. NATO özellikle Rusya Federasyonu'nun NATO nezdindeki büyükelçisinin tekrar geri dönmesini talep etti. Şeffaflık burada ön plana çıkıyor, gerginliği azaltacak adımlar ortaya çıkıyor. Minsk formatındaki toplantılara, bizim ev sahipliği yapıp yapamayacağımızı sorduklarında 'memnuniyetle yaparız' dedik. Geldiler, İstanbul'da incelemeler yaptılar, toplantıyı burada yapabileceklerini söylediler. Tüm taraflarla kendi kararlarını kendileri verecekler. Biz ev sahibi olarak her türlü desteği verebileceğimizi söyledik" diye konuştu.'RUSYA İLE BU ZİRVEYİ GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYORUZ'Bakan Çavuşoğlu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye ziyaretine ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Putin ile 11 defa telefon ile 1 kere de yüz yüze görüşmüş. Ayrıca hem Rusya hem de Ukrayna ile Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi mekanizmamız var. Bu toplantılar bir defa Türkiye'de bir defa o ülkelerde oluyor. Ukrayna ile olan zirvemiz Ukrayna'da gerçekleşecek, sıra Ukrayna'da. Rusya ile gerçekleştireceğimiz zirvenin ev sahipliğini ise biz yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız bu toplantıyı gerçekleştirmek için Putin'i Türkiye'ye davet etti. Önümüzdeki süre içinde Putin'in Pekin Olimpiyatları'ndan döndükten sonra bir tarih verebileceklerini de arkadaşlarımıza söylemişler. Biz Ukrayna'ya gideceğiz, zirvemizi gerçekleştireceğiz, en kısa zamanda da Rusya ile bu zirveyi gerçekleştirmek istiyoruz" ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu: Antalya'ya Ermenistan'ı da davet ettik
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Antalya Diplomasi Forumu, Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan, Ararat, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

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