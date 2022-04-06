Bakan Çavuşoğlu büyükelçilik görevlerini tebliğ etti - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu büyükelçilik görevlerini tebliğ etti

06.04.2022 10:39
Bakan Çavuşoğlu büyükelçilik görevlerini tebliğ etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi, Levent Eler'in Birleşmiş Milletler Viyana Daimi Temsilcisi olmasına karar verildi. Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği'ne Bekir Uysal, Riga Büyükelçiliği'ne Şule Öztunç, Helsinki Büyükelçiliği'ne Deniz Çakar, Stokholm Büyükelçiliği'ne Yönet Can Tezel, Kopenhag Büyükelçiliği'ne Rıza Hakan Tekin, Meksika Büyükelçiliği'ne İlhan Kemal Tuğ, Rabat Büyükelçiliği'ne Ömer Faruk Doğan, Seul Büyükelçiliği'ne Salih Murat Tamer atandı.

Malabo Büyükelçiliği'ne Adnan Keçeci, Kinşasa Büyükelçiliği'ne Hüsnü Murat Ülkü, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği'ne Mehmet Paçacı, Tallin Büyükelçiliği'ne Başak Türkoğlu, Bissau Büyükelçiliği'ne Ali Sait Akın, Windhoek Büyükelçiliği'ne Feral Çekerek Oruçkaptan, San Salvador Büyükelçiliği'ne Gül Büyükerşen, Tiflis Büyükelçiliği'ne Ali Kaan Orbay, La Paz Büyükelçiliği'ne Ertan Yalçın, Punom Pen Büyükelçiliği'ne Ülkü Kocaefe'nin getirileceği öğrenildi. Diğer tebliğ edilen isimler ise şöyle:

"Harare Büyükelçiliği'ne Berna Kasnaklı Vresteden, Nairobi Büyükelçiliği'ne Subutay Yüksel, Karakas Büyükelçiliği'ne Naci Aydan Karamanoğlu, Hartum Büyükelçiliği'ne İsmail Çobanoğlu, Kişinev Büyükelçiliği'ne Uygar Mustafa Sertel, Manila Büyükelçiliği'ne Niyazi Evren Akyol, Niamey Büyükelçiliği'ne Özgür Çınar, Bogota Büyükelçiliği'ne Beste Pehlivan Sun, Kuala Lumpur Büyükelçiliği'ne Emir Salim Yüksel, Kito Büyükelçiliği'ne Makbule Başak Yalçın, Tiran Büyükelçiliği'ne Tayyar Kağan Atay, Bujumbura Büyükelçiliği'ne Alp Işıklı, Antananarivo Büyükelçiliği'ne İshak Ebrar Çubukçu, Nuakşot Büyükelçiliği'ne Akif Menevşe, Kuveyt Büyükelçiliği'ne Tuba Nur Sönmez, Budapeşte Büyükelçiliği'ne Gülşen Karanis Ekşioğlu atandı." - ANKARA

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu büyükelçilik görevlerini tebliğ etti - Son Dakika


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