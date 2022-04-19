Bakan Çavuşoğlu: Ekonominin merkezi Asya'ya doğru kayıyor - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ekonominin güç merkezinin Asya'ya doğru kaydığını belirterek, "Dünya çok değişiyor, dengeler değişiyor. Ekonominin güç merkezi Asya'ya doğru kayıyor. Afrika uyanıyor. Afrika potansiyel olarak dünyanın en zengin bölgelerinden biri ama geçmişte hep sömürülmüş" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uşak Atatürk Kültür Merkezi'nde Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Uşak AK Parti milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş ile Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ın katılımıyla iş insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.