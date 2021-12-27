Bakan Çavuşoğlu: "Ermenistan'la ilk toplantı Moskova'da" - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bizim edindiğimiz izlenime göre ilk toplantı Ermenistan'ın bu yönde bir arzusu var Moskova'da gerçekleşecek. İlk toplantının dışında biz temasların doğrudan olmasını arzu ediyoruz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, bakanlığın Fatin Rüştü Zorlu Salonunda diplomasi muhabirleri ile bir araya gelerek, yıl sonu değerlendirme toplantısı düzenledi.

Küresel olarak iniş çıkışın yoğun olduğu bir yıl yaşandığını dile getiren Bakan Çavuşoğlu, gerginliğin azaltılması yönünde yapıcı olarak atılacak adımların devam edeceğini belirtti.

Ermenistan ile ilişkilerin normalleşmesi konusunda her iki tarafın özel temsilci atadığını hatırlatan Çavuşoğlu, "Bundan sonra özel temsilcilerin telefonla önceden görüşüp ikili yüz yüze görüşme için bir tarih belirlemesi yer belirlemesi gerekiyor. Bizim edindiğimiz izlenime göre ilk toplantı Ermenistan'ın bu yönde bir arzusu var Moskova'da gerçekleşecek. İlk toplantının dışında biz temasların doğrudan olmasını arzu ediyoruz. Niye iki tane özel temsilci atadık? Çünkü doğrudan görüşsünler diye. Charter uçuşların da başlayacağını söyledim" diye konuştu.

"Bizim şartlarımıza uyarsa havaalanını Katar'la birlikte işletiriz"

Kabil Havalimanı'nın işletilmesi yönündeki son gelişmeler hakkında bilgi veren Bakan Çavuşoğlu, Taliban yönetiminin farklı ülkelerden teklifler alabileceğini ve bunun da doğal olduğunun altını çizdi. Katar'la birlikte anlaşmaya varıldığını, Taliban'la henüz bir anlaşmanın olmadığını dile getiren Çavuşoğlu, "Ekiplerimiz Kabil'e gitti, teklifler verildi ve daha sonra havaalanının işletilmesi ortak şirket tarafından üstlenilirse neler yapılabileceğine dair görüşmeleri Doha'da arkadaşlarımız devam ettirdi. Bu süreçte farklı ülkelerin teklif vermesi de gayet doğal. En son BAE Veliaht Prensi'nin ziyareti marjında kardeşleriyle bu konuyu da ayaküstü görüşmüştük. Onlar belki üçlü işletebiliriz dediler ama somut bir teklif olmadı. Katar'la olduğu gibi bu süreçle ilgili bir görüşmemiz olmadı. Taliban en sonunda aldığı teklifler, kendi şartlarına göre bir karar verecektir. Bizim şartlarımıza uyarsa havaalanını Katar'la birlikte işletiriz, devlet olarak değil özel şirketler işletecek" şeklinde konuştu.

"Biz diğer bazı konularda olumlu adımlar atarsak kongre de bu konuda daha ılımlı olur"

F35'lerin alınması konusunda şu anda bir sıkıntı olduğunu hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, "Biden, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la konuştuğunda 'aramızda sorunlar var. Ben bu sorunların ortadan kalkmasını istiyorum. Hem ikili ilişkilerde hem de bölgesel iş birliği konusunda daha iyi noktaya gelmemiz lazım. Tüm bu konuları bir bir çözmek ve de iş birliğimizin güçlendirilmesi için bir mekanizma kurulmasını öneriyorum' demişti. Cumhurbaşkanımız da bu teklife olumlu baktı. Bu konuda çalışmalarımızı sürdürdüğümüz söylemiştik. F35 konusunda bir taraftan CAATSA Yaptırımı var. Diğer taraftan ise Kongre'deki durum. Kongre'nin de ikna edilmesi gerekiyor. Ben inanıyorum ki biz diğer bazı konularda olumlu adımlar atarsak kongre de bu konuda daha ılımlı olur" açıklamasında bulundu.

"Rusya'yla ilişkilerimiz gayet iyi ama biz bir taraftan da NATO üyesiyiz"

Bakan Çavuşoğlu, NATO ile Rusya arasında yaşanan gerginliğe değinerek, "NATO ve Rusya ortak konsey toplantısı kararlaştırıldı biliyorsunuz. Bu toplantının da özellikle verimli geçmesini arzu ediyoruz. Diyalog yoluyla bu gerginliğin azaltılması. Elbette bir güvensizlik var. NATO'nun Rusya'ya karşı güvensizliği var, Rusya da NATO tarafından etrafının kuşatıldığını düşünüyor. NATO üyeleri de aynı şekilde düşünüyor. Bunu diyalog yoluyla aşabiliriz. Biz savaş ihtimalini konuşmak istemiyoruz. Bölgemizde istikrar ve barış istiyoruz. Rusya'yla ilişkilerimiz gayet iyi ama biz bir taraftan da NATO üyesiyiz. Gerek Kırım konusunda anlaşamadığımız diğer konularda da şeffaf bir tutum sergiliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'nin valisi gibi davranmalarına müsaade etmeyiz"

ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'nin daha önce Türkiye aleyhine yapmış olduğu açıklamaları değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, "Bir büyükelçi tek başına iki ülke arasındaki ilişkileri köklü bir şekilde değiştiremez. Tabii büyükelçinin ülkesine gönderdiği raporlar ve değerlendirmeler dikkate alınır. Büyükelçilerin ilişkilerin olumlu ya da olumsuz gelişmesine katkısı olur. Yeni büyükelçinin Türkiye'ye o kadar uzak bir kişi olmadığını biliyoruz. Türkiye'nin de nasıl bir ülke olduğunu anlamaları gerekiyor. Türkiye'nin valisi gibi davranmalarına müsaade etmeyiz kim olursa olsun. İç işlerine müdahaleyi de kabullenemeyiz. Bir düşünceleri varsa gelirler bize söylerler" ifadelerini kullandı.

Mısır'la normalleşme hakkında da açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile kişisel olarak diyaloğunun olduğunu kaydetti.

Deniz Yetki Anlaşması'nda Mısır'ın Türkiye ile bir anlaşma imzalarsa çok daha fazla alan elde edeceğini bildiren Çavuşoğlu, bu konuda resmi bir görüşme olmadığını ifade etti.

Irak Türkmen cephesinde bazı kopuşların olduğu yönünde iddialara ilişkin gelen soruyu yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, "Türkmen kardeşlerimizin birlik ve beraberlik içerisinde olmasını istiyoruz. Maalesef Bulgaristan'da da oldu, Makedonya'da da oldu. Makedonya'da 4 tane Türk partisi var örneğin. Bu kadar bölünmüşlük onların menfaatine değil. Özellikle Suriye'de ve Irak'ta Türkmenlerin birliği ve beraberliği önem arz ediyor. O nedenle biz gerekli telkinlerde bulunuyoruz. Yönetimlerde değişiklik olduğu zaman görevi bırakan arkadaşların oradan kopmaması gerekiyor. Görevi devralan arkadaşların da devreden arkadaşlara yaklaşımının birleştirici olması gerekiyor. Ben bu sorunları biraz suni buluyorum. Bu bölünmüşlük son seçimlerde bir tane milletvekiline mal oldu Kerkük bölgesinde. Bu sorunu aşabileceğimize inanıyoruz" dedi.

"Avrupa Birliği diğer konularda olduğu gibi sözünde durmamak için zamana oynamaya devam ediyor"

Biz vize serbestisi konusunda 71 kriterin şu anda 67-68 tanesinin gerçekleştirildiğini kaydeden Çavuşoğlu, "Bu kriterleri yerine getirmek bizim için bir mesele değil. Kaldı ki AB istese bugün bile Ukrayna vatandaşlarına vize serbestisi getirirken yaptıkları gibi esnek de davranabilirler. Biz illa bize pozitif ayrımcılıklar yapsınlar demiyoruz. Gümrük Birliği anlaşması için de aynısını söylemek istiyorum. Bir iki ülke engelliyor diyerek müzakereleri henüz başlatmadı. Müzakereler başlasın en sonunda o üye ülkeler evet mi der hayır mı der en sonunda karar verilecek. Ama en azından karşılıklı beklentiler ne, nelerin yapılması gerekiyor karşılıklı olarak bunları müzakere etmemiz gerekiyor. Kısacası Avrupa Birliği diğer konularda olduğu gibi sözünde durmamak için zamana oynamaya devam ediyor" açıklamalarında bulundu. - ANKARA