Bakan Çavuşoğlu, İsveçli ve Finlandiyalı mevkidaşlarıyla görüştü - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu, İsveçli ve Finlandiyalı mevkidaşlarıyla görüştü

15.05.2022 09:25
Bakan Çavuşoğlu, İsveçli ve Finlandiyalı mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı öncesinde Almanya'da İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı öncesinde Almanya'da İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katılmak üzere dün Almanya'nın başkenti Berlin'e geldi. Bakan Çavuşoğlu, toplantı öncesinde İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Çavuşoğlu, "NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı marjında İsveçli ve Finlandiyalı mevkidaşlarımla Berlin'de görüştük" ifadelerini kullandı. - BERLİN

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Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya, Almanya, İsveç, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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