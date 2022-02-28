Bakan Çavuşoğlu: Montrö kapsamında boğazlardan geçiş için herhangi bir talep olmadı - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya- Ukrayna geriliminde Montrö Boğazlar Sözleşmesini uyguladıklarını belirterek, "Bundan sonra da bunu uygulayacağız. Çatışma ortamında kıyıdaş olan, olmayan bütün ülkeleri Karadeniz'den savaş gemisi geçirmemesi konusunda uyardık. Şu ana kadar böyle bir geçiş olmadı, biz Montrö hükümlerini uyguluyoruz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Rusya-Ukrayna savaşında gündeme gelen Montrö Boğazlar Şözleşmesi ve boğazlardan savaş gemisi geçişlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Savaş durumunda, Türkiye'nin savaşın tarafı olması halinde boğazlardaki yetki ve tasarrufun tamamen Türkiye'ye verildiğini hatırlatan Çavuşoğlu, "Türkiye savaşın tarafı değilse, savaşa taraf ülkelerin gemilerini boğazdan geçirmeme yetkisi var. Savaş gemisi Karadeniz'deki üssüne geri dönüyorsa geçiş engellenmiyor. Biz Montrö hükümlerini uyguluyoruz. Kıyıdaş olan, olmayan bütün ülkeleri boğazlardan savaş gemisi geçirmemesi konusunda uyardık. Montrö ne diyorsa bunu uyguladık, bundan sonra da uygulayacağız. Bugüne kadar boğazlardan herhangi bir geçiş ve geçiş talebi olmadı. Bugüne kadar Ruslar, ihtiyaç halinde Montrö'yü uygulayıp, uygulamayacağımızı soruyordu. Biz onlara da anlaşmayı harfiyen uygulayacağımızı söylüyorduk. Bu gemi savaş gemisiyse ve Karadeniz'deki savaşın tarafı olan ülkedeki üssüne geri dönüyorsa onu engellemiyor" dedi.

'KIYIDAŞ OLAN OLMAYAN BÜTÜN ÜLKELERİ UYARDIK'Geçiş konusunda bir talep gelip gelmediğinin sorulması üzerine Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Hayır böyle bir talep olmadı şu ana kadar, biz Montrö hükümlerini uyguluyoruz. Bu çatışma ortamında kıyıdaş olan olmayan bütün ülkeleri Karadeniz'den savaş gemisi geçirmemesi konusunda uyardık" ifadelerini kullandı.'MONTRÖ NE DİYORSA BUNU UYGULADIK, BUNDAN SONRA DA UYGULAYACAĞIZ'Rusya tarafından ihtiyaç halinde Montrö'yü uygulayıp uygulamayacağının sorulması üzerine Bakan Çavuşoğlu, "Biz onlara da anlaşmaya harfiyen uygulayacağımızı söylüyorduk. Onlar ne için söylüyor; kıyıdaş olmayanların Karadeniz'e gönderdikleri gemilerin kalma süresi 21 gün ve aynı anda 9 gemiden fazla geçemiyor. Kıyıdaş olmayanların gemilerinin toplamı 45 bin tonu geçemiyor. Montrö ne diyorsa bunu uyguladık, bundan sonra da bunu uygulayacağımızı söylüyoruz" dedi.'BUGÜNE KADAR HERHANGİ BİR TALEP OLMADI'

Rusya veya Ukrayna tarafından geçiş için bir talep oldu mu sorusuna ise Çavuşoğlu, "Yok, bugüne kadar herhangi bir talep olmadı. Şimdi bir günlük harekat değil resmen Ukrayna toprağında iki ordu arasında ciddi savaş var" cevabını verdi.